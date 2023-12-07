Почему девочка устроила стрельбу в брянской школе? Названа приоритетная версия

Школьница вошла в класс и практически сразу начала стрелять

07 декабря 2023, 14:52, ИА Амител

Фото: amic.ru

В качестве приоритетной версии стрельбы, устроенной восьмиклассницей в брянской гимназии, рассматривается конфликт с одноклассниками, сообщает ТАСС в своем Telegram-канале.

"Девочка пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять", – сообщил источник агентства из правоохранительных органов.

Напомним, инцидент произошел утром 7 декабря в гимназии № 5 в Брянске. По последним данным, пострадали шесть человек, погибли сама 14-летняя школьница и ее одноклассница.