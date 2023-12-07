Почему девочка устроила стрельбу в брянской школе? Названа приоритетная версия
Школьница вошла в класс и практически сразу начала стрелять
07 декабря 2023, 14:52, ИА Амител
Фото: amic.ru
В качестве приоритетной версии стрельбы, устроенной восьмиклассницей в брянской гимназии, рассматривается конфликт с одноклассниками, сообщает ТАСС в своем Telegram-канале.
"Девочка пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять", – сообщил источник агентства из правоохранительных органов.
Напомним, инцидент произошел утром 7 декабря в гимназии № 5 в Брянске. По последним данным, пострадали шесть человек, погибли сама 14-летняя школьница и ее одноклассница.
Читайте также в сюжете: Стрельба в брянской школе
14:57:58 07-12-2023
Усилить охрану в школе, проверять всех, у кого сработал металлоискатель- нееет. Запретить телефоны- даааа
15:39:34 07-12-2023
Гость (14:57:58 07-12-2023) Усилить охрану в школе, проверять всех, у кого сработал мета... Охрану усиливать смысла нет. Металлоискатели/решетки/домофоны/собаки/Росгвардия - бесполезны, пока нет нормального информационного поля и родителей, которые уделяют внимание детям, а не загнанны до состояния нестояния добычей денег
17:27:10 07-12-2023
Гость (14:57:58 07-12-2023) Усилить охрану в школе, проверять всех, у кого сработал мета... Школьник наверное? Так радеешь за телефоны... Меньше дури насмотришься, умнее будешь.
22:20:25 07-12-2023
Гость (14:57:58 07-12-2023) Усилить охрану в школе, проверять всех, у кого сработал мета... Верните в школу советское образование и воспитание, бесплатные спортивные секции для детей,пионерские дружины и комсомол. Уберите из школ мулл и попов. Религия отделена от государства. Сейчас в школах учителя за воспитание учеников не отвечают, а оказывают образовательные услуги. Измените закон об образовании в части где образовательные организации могут сами формировать учебные планы и определять для школьников пятидневку или шестидневка.
15:00:55 07-12-2023
вспомнилась песня В.Цоя "восьмиклассница". Как же повзрослели восьмиклассницы нынче... и Цоя бы уже привлекли за педофилию.
16:27:23 07-12-2023
почему, когда малолетние (и взрослые тоже) ублюдки начинают травить и издеваться, они совсем не думают, что терпение человеческое не резиновое. И всему приходит конец. Иногда такой вот ужасный. Теперь тоже смешно? или уже не очень? арестовали отца -правильно. Но и родителей малолетних гадин туда же надо - за решетку
22:46:31 07-12-2023
Гость (16:27:23 07-12-2023) почему, когда малолетние (и взрослые тоже) ублюдки начинают ... Они не думают. Думалка не отросла.
07:33:25 08-12-2023
Гость (16:27:23 07-12-2023) почему, когда малолетние (и взрослые тоже) ублюдки начинают ... Отлично сказано. Причина-цель-следствие. Нечего добавить.
17:49:01 07-12-2023
Учителей тоже травят. Родители, ученики, "специалисты" рособрпозора и минобра. Тоже, наверное, скоро наган в руги возьмут и пойдут палить в тот же обрпозор!
20:07:17 07-12-2023
Гость (17:49:01 07-12-2023) Учителей тоже травят. Родители, ученики, "специалисты" рособ... Травителей надо сразу отсеивать в спец школы, тогда травителей сразу резко поубавится.
22:47:14 07-12-2023
Гость (17:49:01 07-12-2023) Учителей тоже травят. Родители, ученики, "специалисты" рособ... И учителя тоже травят, и оказывают психологическое давление. И даже не стесняются родителям угрожать. Так что психов со всех сторон хватает.
20:12:53 07-12-2023
навыращивали деток подъюбочных, а они каждый кривой взгляд в свою сторону готовы кровью смотрящего залить....
22:47:42 07-12-2023
Гость (20:12:53 07-12-2023) навыращивали деток подъюбочных, а они каждый кривой взгляд в... Какая мерзость такое писать...
21:10:23 07-12-2023
Учителя школьные нынче только выборы хорошо фальсифицируют. Прекрасно они знают, кто кого преследует и унижает. Но ничего не делают, не умеют и не хотят. Все такие случаи прежде всего на их совести.
22:08:52 07-12-2023
Меры безопасности прежде всего в том, чтобы пресекать буллинг.Работать нужно со всеми.Я сама в старших классах переживала травлю.Это отдельный круг ада. Когда ты, как в коконе, и ощущаешь, что никому не расскажешь, а взрослые не помогут. Но это не так. Однако, работа психологов со всем участниками таких конфликтов - дело дорогое. Не факт, что чиновникам это нужно.
22:09:13 07-12-2023
Не нужно пропускать такие фил мы как ,"Слова пацана", сплошное насилие. Кто такие фильмы снимает? Пускает в прокат?
22:12:20 07-12-2023
Ужасная трагедия, здесь жалко всех, без исключения 😩😩😩😩😩
22:18:12 07-12-2023
Гость (16:27:23 07-12-2023) почему, когда малолетние (и взрослые тоже) ублюдки начинают ... Вот полностью согласна!! Такие детки сволочные бывают.. Жаль, что трогать чужих детей нельзя, а то прям ударила бы тем, что под руку попадётся. Или полицию привлекала бы в случаях буллинга. Штрафанули бы их родителей разок-другой, может, и стали бы вести себя более сдержанно. Ну и учителям как-то надо такие случаи травли пресекать, не ограничиваться одним обучением, воспитание учителем и разбор поведения учеников тоже важно!
22:41:47 07-12-2023
Люди выход прост как 2 копейки - запретить хранение оружия дома вот и все
22:44:02 07-12-2023
Гость (16:27:23 07-12-2023) почему, когда малолетние (и взрослые тоже) ублюдки начинают ... И учителей, которые все видят и молчат
22:44:19 07-12-2023
Скорее всего довели девочку , что она разум потеряла и взяла ружье , куда смотром родители
22:53:24 07-12-2023
Дети есть сволочные. Учителя встревать не то что не хотят, не могут- нет, законов, защищающих учителей. И в школах всегда уже много лет так сложилось, что умалчивают о нарушении законов детьми- так сложилось давно и везде- негласное правило. Только родители могут поднять вопрос в школе. И даже с первого раза может не получится. Надо родителям ещё раз обратиться, что бы было понятно, что родители к ситуации не равнодушны. В противном случае дети могут совершать подобные неадекватные поступки.
22:55:10 07-12-2023
В школах бардак повсеместно, дети разбалованы до безобразия, ни совести, ни чести, ублюдки малолетние растут, и предки покрывают, считают что их чадо неприкосновенно и свято. Раньше учили девочек не трогать, младших не трогать, пожилым помогать, а сейчас? У ребёнка родители воспитали вседозволенность, и вырастают поэтому эгоисты и ублюдки. А куда интересно учителя смотрели? Родители передают свою дочь в надежде что её учат там, а её там чмырят, и учителям пофиг. А ответственность должна нести в первую очередь школа, на их территории происходит такой беспредел.
07:37:24 08-12-2023
Алекс (22:55:10 07-12-2023) В школах бардак повсеместно, дети разбалованы до безобразия,... А ответственность должна нести в первую очередь школа,.. Ответственность прежде всего на родителях. Не понимаете простых вещей, пользуйтесь презервативами, если в таком возрасте ума не нажили, то и нечего растить себе подобных дебилов.
07:39:12 08-12-2023
Алекс (22:55:10 07-12-2023) В школах бардак повсеместно, дети разбалованы до безобразия,... Родители передают свою дочь в надежде что её учат там, а её там чмырят, и учителям пофиг. Здрасте-приехали. Мы натрахались, а дальше пускай школа разбирается...
23:03:10 07-12-2023
Я считаю учитель в школе должен поставить всех на место вместе с родителями ,как правило и тем и другим наплевать! Видит что булят значит к директору! А у нас моя хата скраю!! Где мама девочки почему не увидела что у дочери проблема!! Почему не пошла в школу!! Почему не разобралась!! Почему ей было наплевать?!! Девочка пошла себя защищать так как из взрослых ни кто не помог и однокласники видели и молчали!!!
12:23:40 10-12-2023
Даша (23:03:10 07-12-2023) Я считаю учитель в школе должен поставить всех на место вмес... Дети никогда не рассказывают о своих проблемах родителям. Это детская психология, этим пользуются педофилы. Что делают в этой гимназии местные психологи, вот это вопрос?
23:06:06 07-12-2023
Помню как в мой класс перевели местного отморозка, который стал докапываться, а учителя делали вид что незамечают. Но когда мне пришлось его стулом воспитать, меня потом затаскали куда только можно.