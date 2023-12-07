Два человека погибли при стрельбе в брянской гимназии
Здание оцепили полицейские
07 декабря 2023, 14:17, ИА Амител
Фото: amic.ru
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию города.
По данным властей, среди погибших, возможно, сама стрелявшая.
Всех школьников отправили домой. Здание тем временем оцепили полицейские.
Инцидент произошел 7 декабря в брянской гимназии № 5. Предварительно, шутинг устроила ученица восьмого класса. Обстоятельства ЧП выясняются.
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14:22:35 07-12-2023
шутинг устроила ------- А русское слово "стрельба" не подходит???
15:30:41 07-12-2023
Гость (14:22:35 07-12-2023) шутинг устроила ------- А русское слово "стрельба" не подход... Это пендосский термин стрельбы в школах, походу. У них это на постоянной основе происходит.