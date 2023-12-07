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Два человека погибли при стрельбе в брянской гимназии

Здание оцепили полицейские

07 декабря 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

По данным властей, среди погибших, возможно, сама стрелявшая.

Всех школьников отправили домой. Здание тем временем оцепили полицейские.

Инцидент произошел 7 декабря в брянской гимназии № 5. Предварительно, шутинг устроила ученица восьмого класса. Обстоятельства ЧП выясняются.

чрезвычайное происшествие
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Комментарии 2

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Гость

14:22:35 07-12-2023

шутинг устроила ------- А русское слово "стрельба" не подходит???

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Гость

15:30:41 07-12-2023

Гость (14:22:35 07-12-2023) шутинг устроила ------- А русское слово "стрельба" не подход... Это пендосский термин стрельбы в школах, походу. У них это на постоянной основе происходит.

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