Два человека погибли при стрельбе в брянской гимназии

Здание оцепили полицейские

07 декабря 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: amic.ru

Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске, пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

По данным властей, среди погибших, возможно, сама стрелявшая.

Всех школьников отправили домой. Здание тем временем оцепили полицейские.

Инцидент произошел 7 декабря в брянской гимназии № 5. Предварительно, шутинг устроила ученица восьмого класса. Обстоятельства ЧП выясняются.