Почему ледоход на Алтае начался на 12 дней раньше и приведёт ли это к паводку?

У главного синоптика в Сибири Александра Люцигера есть ответ на этот вопрос

12 апреля 2023, 06:15, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Вскрытие льда на реке Оби в Алтайском крае в 2023 году началось раньше обычного. Об этом во время пресс-конференции о прогнозе гидрологической обстановки и готовности сибирских регионов к паводку в издании ТАСС сообщил начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер. Рассказываем, почему ледоход действительно в этом году начался так рано и грозит ли это серьёзным паводком.

Итак, почему ледоход начался раньше?

Река Обь в этом году вскрылась на 12 дней раньше, чем обычно, из-за очень тёплого марта. На территории Республики Алтай по долинам рек произошёл сход снежного покрова, и раньше средних многолетних значений произошёл сход снега на водосборе в Алтайском крае.

"Поэтому в марте сформировалась достаточно большая приточность в водные объекты, которые питают Обь. Это вызвало кратковременные подъёмы льда и создало предпосылки тому, что раньше многолетних значений начались весенние процессы, которые предшествуют вскрытию реки", – пояснил журналистам Александр Люцигер.

По его словам, уже произошло вскрытие Оби около села Фоминского, рек Урсул, Песчаная, Ануй, Чарыш до села Белоглазово, Алей, Нижний Сузун. Это опять же произошло на 12 дней раньше средних многолетних значений. А вот реки Чумыш и Томь вскроются во второй декаде апреля, а средняя Обь с притоками освободится от ледяных "оков" в третьей декаде – в 20-х числах апреля.

Приведёт ли это к паводку?

По словам Александра Люцигера, подъём воды в реках в период весеннего половодья ожидается на уровне средних многолетних значений: около и ниже нормы на 0,3-0,4 метра. Однако всё может измениться при выпадении большого количества осадков. Впрочем, по прогнозам экспертов, ждать тёплого апреля жителям Алтайского края не стоит.

"На всей территории Западной Сибири апрель будет либо около нормы, либо холоднее нормы на один градус. То есть ненамного, но ниже, а не выше, как было все предыдущие 16 лет", – отметил Александр Люцигер.

А ледоход в Барнауле уже прошёл?

Жители города могли наблюдать это красивое природное явление на прошедших выходных. Впрочем, на Оби ещё можно заметить одиноко плывущие льдины. Согласно прогнозам синоптиков, завершится ледоход ориентировочно 12-13 апреля.