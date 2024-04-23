Почему не будет шествия "Бессмертного полка" в 2024 году и что проведут вместо него

В 2024 году шествие решили не проводить в очном режиме

23 апреля 2024, 16:55, Антон Дегтярев

"Бессмертный полк" в Барнауле / Фото: amic.ru

"Бессмертный полк" – это одно из главных мероприятий Дня Победы, в 2010-х годах он стал доброй традицией. Тысячи людей ждут его, чтобы пройти с портретами ветеранов по улицам своего города. Amic.ru рассказывает, как пройдет "Бессмертный полк" в 2024 году.

Будет ли шествие "Бессмертного полка" в 2024 году?

Нет, в этом году в России его решили не проводить в очном формате. Об этом сообщила первый заместитель Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева на пресс-конференции 23 апреля.

При этом в 60 странах направлены запросы на проведение "Бессмертного полка" в очном формате, и за рубежом шествие может состояться.

Почему шествие отменили?

Цунаева объяснила, что шествие в очном формате в 2024 году отменили "в связи с угрозами общественной безопасности".

А чем заменят "Бессмертный полк"?

В этом году будут подготовлены другие форматы для празднования Дня Победы, отметила Цунаева. Так, на предприятиях, в ведомствах и в различных организациях будут организованы акции памяти солдат ВОВ.

С 1 по 12 мая предлагается размещать фото ветеранов в соцсетях, на общественном транспорте, на обычных и служебных автомобилях, на водном и авиационном транспорте и даже на одежде. Для создания футболки на сайте "Бессмертного полка" есть конструктор, в котором можно подобрать фон для фотографии, подписать ФИО ветерана и даты его жизни.

Кроме того, будет и трансляция с фотографиями героев. Добавить фото родственника можно будет на сайте "Бессмертного полка". 9 мая там состоится трансляция, в которой будут показывать портреты героев.

Еще один формат – "Галереи памяти". В публичных местах разместят портреты награжденных героев Великой Отечественной войны, посмотреть на них сможет любой желающий. Предполагается, что такие галереи будут открыты с 1 мая.

Как в последние годы проходил "Бессмертный полк"?

В 2020-х годах акция "Бессмертный полк" проходила в очном формате только в 2022 году. В 2020-м и 2021-м шествие отменяли из-за коронавируса. В 2023-м его не было из-за угроз, связанных с проведением спецоперации на Украине.

Как в Барнауле отпразднуют День Победы?

В этом году в Барнауле главной площадкой для празднования Дня Победы станет площадь Сахарова. Там пройдет концерт и праздничный фейерверк. Кроме того, мероприятия проведут и в других районах города. Подробнее о них можно прочитать здесь.