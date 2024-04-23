Почему не будет шествия "Бессмертного полка" в 2024 году и что проведут вместо него
В 2024 году шествие решили не проводить в очном режиме
23 апреля 2024, 16:55, Антон Дегтярев
"Бессмертный полк" – это одно из главных мероприятий Дня Победы, в 2010-х годах он стал доброй традицией. Тысячи людей ждут его, чтобы пройти с портретами ветеранов по улицам своего города. Amic.ru рассказывает, как пройдет "Бессмертный полк" в 2024 году.
Будет ли шествие "Бессмертного полка" в 2024 году?
Нет, в этом году в России его решили не проводить в очном формате. Об этом сообщила первый заместитель Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева на пресс-конференции 23 апреля.
При этом в 60 странах направлены запросы на проведение "Бессмертного полка" в очном формате, и за рубежом шествие может состояться.
Почему шествие отменили?
Цунаева объяснила, что шествие в очном формате в 2024 году отменили "в связи с угрозами общественной безопасности".
А чем заменят "Бессмертный полк"?
В этом году будут подготовлены другие форматы для празднования Дня Победы, отметила Цунаева. Так, на предприятиях, в ведомствах и в различных организациях будут организованы акции памяти солдат ВОВ.
С 1 по 12 мая предлагается размещать фото ветеранов в соцсетях, на общественном транспорте, на обычных и служебных автомобилях, на водном и авиационном транспорте и даже на одежде. Для создания футболки на сайте "Бессмертного полка" есть конструктор, в котором можно подобрать фон для фотографии, подписать ФИО ветерана и даты его жизни.
Кроме того, будет и трансляция с фотографиями героев. Добавить фото родственника можно будет на сайте "Бессмертного полка". 9 мая там состоится трансляция, в которой будут показывать портреты героев.
Еще один формат – "Галереи памяти". В публичных местах разместят портреты награжденных героев Великой Отечественной войны, посмотреть на них сможет любой желающий. Предполагается, что такие галереи будут открыты с 1 мая.
Как в последние годы проходил "Бессмертный полк"?
В 2020-х годах акция "Бессмертный полк" проходила в очном формате только в 2022 году. В 2020-м и 2021-м шествие отменяли из-за коронавируса. В 2023-м его не было из-за угроз, связанных с проведением спецоперации на Украине.
Как в Барнауле отпразднуют День Победы?
В этом году в Барнауле главной площадкой для празднования Дня Победы станет площадь Сахарова. Там пройдет концерт и праздничный фейерверк. Кроме того, мероприятия проведут и в других районах города. Подробнее о них можно прочитать здесь.
17:28:40 23-04-2024
Самим то не стыдно???
Мы и без ваших придумок знаем истинную причину.
18:18:45 23-04-2024
Гость (17:28:40 23-04-2024) Самим то не стыдно???Мы и без ваших придумок знаем исти... Поделитесь с нами пожалуйста Вашими знаниями, а то мы по серости своей думаем что из-за угрозы терактов
18:46:16 23-04-2024
Значит в 41 когда фашисты у Москвы были и провели парад это нормально а сейчас за несколько тысяч километров от фронта то опасно
18:59:05 23-04-2024
Гость (17:28:40 23-04-2024) Самим то не стыдно???Мы и без ваших придумок знаем исти... Мне интересно А какая истинная причина?
23:06:34 23-04-2024
Критик (18:59:05 23-04-2024) Мне интересно А какая истинная причина?... Неужели ты не догадываешься.
08:13:12 24-04-2024
Гость (23:06:34 23-04-2024) Неужели ты не догадываешься....
Если то о чем вы думаете получается шествия вообще не будет никогда больше?
20:50:24 24-04-2024
Гость (08:13:12 24-04-2024) Если то о чем вы думаете получается шествия вообще не бу... Думаю. что ДА
02:11:10 29-04-2024
Тоже хотелось бы узнать причину отмены
17:02:08 03-05-2024
Как так? Массовые шествия с портретами ветеранов опасны из-за угрозы терактов, а массовые митинги и концерты на площади не опасны? Откуда такая уверенность? Или дело в чем -то другом?
20:00:54 07-05-2024
ну я в шоке-_-