План мероприятий ко Дню Победы опубликовала барнаульская мэрия

17 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

Праздничные мероприятия в честь Дня Победы в 2024 году пройдут во всех районах Барнаула. И фейерверки – мы насчитали их восемь – тоже состоятся. Основной локацией станет площадь Сахарова, где запланирован концерт и салют. Программа мероприятий уже опубликована на портале барнаульской мэрии. Возможно, какие-то еще добавят, но в целом уже ясно, чем барнаульцы смогут заняться 9 мая.

Площадь Сахарова

Главной локацией праздника станет площадь Сахарова. Здесь запланированы следующие мероприятия:

концертная программа "Вся правда о Победе";

концертные программы творческих коллективов города Барнаула;

праздничный фейерверк в 22:00.

Центральный и Железнодорожный районы

Торжественная церемония возложения цветов к Мемориалу Славы пройдет утром на площади Победы;

торжественное построение войск Барнаульского гарнизона будет на площади Советов;

там же, на площади Советов, состоится легкоатлетический забег "Кольцо Победы – 2024";

сразу после окончания забега на проспекте Ленина начнется марафон "Белые журавли";

праздничные программы "Победный май" и "Мир, май, Победа!" запланированы в парке "Центральный" на проспекте Социалистическом, 11;

в АлтГУ на проспекте Социалистическом, 68, в 11:00 стартует праздничная музыкальная программа "Парад Победы";

знамя Победы поднимут на здании администрации Центрального района на ул. Никитина, 60;

акция "Бессмертный полк" в плане мероприятий тоже присутствует, но будет ли она, пока неизвестно.

Октябрьский район

В Октябрьском районе на площади перед зданием по ул. Германа Титова, 9, будет районная праздничная программа "Согреем памятью сердца!", посвященная Дню Победы. Там же вечером состоится фейерверк.

Индустриальный район

На здании администрации Индустриального района на ул. 50 лет СССР, 12, утром также поднимут знамя Победы. Но основные мероприятия состоятся в парке "Лесная сказка" на ул. Энтузиастов, 12. Там запланирована праздничная концертная программа "Одна на всех – Победа!". В конце дня (скорее всего, в 22:00) в парке прогремит праздничный салют.

Ленинский район

В Ленинском районе День Победы отметят в парке развлечений и отдыха "Арлекино" на ул. Георгия Исакова, 149а. Там поведут всероссийскую спортивно-патриотическую акцию "Рекорд Победы", а также районный тематический проект "О мире, о Победе, о весне". Как и на других районных площадках, праздник завершится фейерверком. Он также пройдет в парке "Арлекино".

Кроме того, на площадке перед зданием Барнаульской детской школы искусств № 7 на ул. Гущина, 177, состоится концерт "Салют, Победа!".

Пригородные поселки и села

Свои программы запланированы и в городских поселках и селах.

В Научном городке (п. Научный Городок, 31) в 12:30 состоится вечер фронтовой песни "А память нам покоя не дает" в 12:30. Там же можно посмотреть концерт, посвященный Дню Победы. Аналогичные концерты проведут в селе Гоньба (ул. Школьная, 12а), в поселке Березовка (ул. Центральная, 6) и в поселке Казенная Заимка (ул. Кольцевая, 11а), в микрорайоне Затон (пер. Почтовый, 4 ), в поселке Центральном (в Доме культуры "Центральный" на ул. Мира, 13). В поселке Южном на площади перед Домом культуры (ул. Чайковского, 21) в 19:00 пройдет праздничная программа "Цветущий май! Победный май!".

Праздничные фейерверки состоятся в поселке Южном (на площади перед местным ДК на ул. Чайковского, 21), в селе Гоньба (ул. Школьная, 12а) и в поселке Научный городок (п. Научный Городок, 31). Также ранее amic.ru писал, что салют должен быть и в поселке Власиха (береговая зона р. Власихи в районе гидротехнического сооружения пруд № 2).

Другие мероприятия

По всему городу 9 мая будут проводиться и другие мероприятия и акции, а именно: