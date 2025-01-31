Почему пенсии россиян могут сократиться в полтора раза и когда это произойдет?

Экономически активных граждан становится все меньше, и российскую пенсионную систему ждут два серьезных кризиса

31 января 2025, 07:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

К 2047 году пенсии россиян могут стать меньше по реальному наполнению, заявил изданию "Абзац" председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Как сильно пенсии сократятся, с чем это связано и что ожидает граждан России – рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Почему сократятся пенсии?

Пенсии в России могут снизиться из-за демографических изменений. В первом полугодии 2024 года население страны сократилось на 321 тысячу человек. Согласно официальным данным Росстата, именно на столько число умерших россиян превысило количество рожденных.

Сокращение числа экономически активных граждан, которые делают отчисления в пенсионный фонд, и приведет к дефициту средств для выплат пенсионерам.

Когда сократятся пенсии?

Снижение пенсий, по мнению эксперта, может начаться уже в ближайшие десятилетия. По словам Крупнова, уже к 2047 году россияне будут получать пенсию меньше, чем сегодня.

Если текущая демографическая ситуация сохранится, количество работающих россиян будет продолжать уменьшаться, а число пенсионеров – расти.

На сколько сократятся пенсии?

Реальная величина пенсий к 2047 году может снизиться в полтора раза.

Сейчас минимальная страховая пенсия по старости составляет 13 435 рублей с учетом произошедшей индексации на 9,55%. При этом средняя пенсия россиян превышает 24 500 рублей.

Пенсионную систему ждет крах?

Российскую пенсионную систему ждут два серьезных кризиса, считает эксперт.

Первый наступит в начале 2040-х годов из-за резкого сокращения числа работающих граждан, а второй – в 2050–2060-х, когда накопленный эффект еще сильнее ударит по системе выплат.

"Все это произойдет, если коренным образом не менять тенденции демографии и не перестраивать экономику России", – уверяет Крупнов.

Он отметил, что для роста поступлений в Социальный фонд, откуда платятся пенсии, необходимо повышать производительность труда.

Что станет с населением России?

Эксперты не исключают серьезного сокращения численности населения России в середине текущего века.

По прогнозам Росстата, если демографическая ситуация не изменится, к 2046 году население России может уменьшиться до 138 миллионов человек.

Более пессимистичный сценарий предлагает ООН, согласно которому численность населения может сократиться до 125 миллионов к 2050 году.