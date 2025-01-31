Почему пенсии россиян могут сократиться в полтора раза и когда это произойдет?
Экономически активных граждан становится все меньше, и российскую пенсионную систему ждут два серьезных кризиса
31 января 2025, 07:00, ИА Амител
К 2047 году пенсии россиян могут стать меньше по реальному наполнению, заявил изданию "Абзац" председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Как сильно пенсии сократятся, с чем это связано и что ожидает граждан России – рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Почему сократятся пенсии?
Пенсии в России могут снизиться из-за демографических изменений. В первом полугодии 2024 года население страны сократилось на 321 тысячу человек. Согласно официальным данным Росстата, именно на столько число умерших россиян превысило количество рожденных.
Сокращение числа экономически активных граждан, которые делают отчисления в пенсионный фонд, и приведет к дефициту средств для выплат пенсионерам.
Когда сократятся пенсии?
Снижение пенсий, по мнению эксперта, может начаться уже в ближайшие десятилетия. По словам Крупнова, уже к 2047 году россияне будут получать пенсию меньше, чем сегодня.
Если текущая демографическая ситуация сохранится, количество работающих россиян будет продолжать уменьшаться, а число пенсионеров – расти.
На сколько сократятся пенсии?
Реальная величина пенсий к 2047 году может снизиться в полтора раза.
Сейчас минимальная страховая пенсия по старости составляет 13 435 рублей с учетом произошедшей индексации на 9,55%. При этом средняя пенсия россиян превышает 24 500 рублей.
Пенсионную систему ждет крах?
Российскую пенсионную систему ждут два серьезных кризиса, считает эксперт.
Первый наступит в начале 2040-х годов из-за резкого сокращения числа работающих граждан, а второй – в 2050–2060-х, когда накопленный эффект еще сильнее ударит по системе выплат.
"Все это произойдет, если коренным образом не менять тенденции демографии и не перестраивать экономику России", – уверяет Крупнов.
Он отметил, что для роста поступлений в Социальный фонд, откуда платятся пенсии, необходимо повышать производительность труда.
Что станет с населением России?
Эксперты не исключают серьезного сокращения численности населения России в середине текущего века.
По прогнозам Росстата, если демографическая ситуация не изменится, к 2046 году население России может уменьшиться до 138 миллионов человек.
Более пессимистичный сценарий предлагает ООН, согласно которому численность населения может сократиться до 125 миллионов к 2050 году.
07:34:09 31-01-2025
Хватит врать! Дьявол прячется в деталях. - "Социальный фонд России опубликовал статистические данные, согласно которым число стоящих в фонде пенсионеров на 1 января 2024 года составило 41,075 млн человек. Это меньше показателя 2023 года (годом ранее было 41,775 млн человек) и 2022 года (42,006 млн человек).«Число пенсионеров в России, по данным Социального фонда, составляет около 41 миллиона человек. Эта цифра прогнозируется и на 2025 год" Рост?!! Из года в год идет плановый падеж пенсионеров.
08:16:47 31-01-2025
Филипп Филиппыч (07:34:09 31-01-2025) Хватит врать! Дьявол прячется в деталях. - "Социальный фонд ... Во время пандемии в Алтайском крае умерли около миллиона пенсов. По разным причинам.
08:59:37 31-01-2025
Гость (08:16:47 31-01-2025) Во время пандемии в Алтайском крае умерли около миллиона пен... Зачем акцентировать внимание на пандемии если причины смертей разные?
09:15:23 31-01-2025
Гость (08:59:37 31-01-2025) Зачем акцентировать внимание на пандемии если причины смерте... Например, неоказание плановой мед. помощи... И правда, пандемия ну совершенно не при делах.
09:25:00 31-01-2025
Гость (09:15:23 31-01-2025) Например, неоказание плановой мед. помощи... И правда, панде... Ваше мышление прямолинейное как железобетонная свая. Увидели слово пандемия и начали фантазировать про не оказанную медпомощь. А подумать откуда в АК взялось около миллиона умерших пенсионеров? Т.е. теперь в крае живет на миллион человек меньше? Даже более чем на миллион, у нас же смертность превышает рождаемость. В первом своем вопросе я не стал на этом акцентировать внимание.
14:18:36 31-01-2025
Гость (09:25:00 31-01-2025) Ваше мышление прямолинейное как железобетонная свая. Увидели... Всм "фантазировать"? У вас память как у рыбки, что ли? Приемы не велись, плановые операции отменялись, прививки и те не ставились. Помимо смертности от самого ковида получили еще и смертность от других болячек, которые вовремя никто не диагностировал и не лечил.
14:09:35 31-01-2025
Гость (08:16:47 31-01-2025) Во время пандемии в Алтайском крае умерли около миллиона пен... Гость, что умирали, как мухи было место. У меня в окрестности дачи, четыре старичка боровичка скоропостижно умерли от этих прививок. Три, четыре дня в стационарном ковиднике и на вечный город.
07:34:34 31-01-2025
Зачем эти вбросы про пенсию через 40 лет? Сейчас горизонт планирования у людей 1-2 дня, не больше. Неизвестно, что будет на следующей неделе. Только насаждаете ощущение тревожности. Может, через десять лет многие производственные процессы будут роботизированы и не станет необходимости в большом количестве работников, государство будет располагать достаточными ресурсами для содержания пожилого поколения.
09:10:26 31-01-2025
Гость (07:34:34 31-01-2025) Зачем эти вбросы про пенсию через 40 лет? Сейчас горизонт пл... Да , работать будут роботы , а народ бомжевать . Капитализм.
07:40:33 31-01-2025
По конституции не может стать меньше! Это означает ущемление прав и возможностей граждан России!...
08:14:26 31-01-2025
Через 40 лет мы будем жить при коммунизме по правилу: "от каждого по возможности-каждому по потребности!" Этот лозунг заменит устаревший социалистический: "от каждого по возможности-каждому по труду!"
08:30:24 31-01-2025
Гость (08:14:26 31-01-2025) Через 40 лет мы будем жить при коммунизме по правилу: "от ка... Вообще-то мы ещё толком не пожили при От каждого по возможности, каждому по труду... Ежелив чё.
Тем более сейчас кругом сплошь и рядом Максимальная прибыль в минимальное время!...
Но то что одно сменит другие, это к бабке не ходи...!
09:38:21 31-01-2025
Гость (08:30:24 31-01-2025) Вообще-то мы ещё толком не пожили при От каждого по возможно... Мы живём для того, чтобы завтра сдохнуть! ©Крематорий
08:48:00 31-01-2025
Гость (08:14:26 31-01-2025) Через 40 лет мы будем жить при коммунизме по правилу: "от ка... Хорошо бы! Но пока мы движемся в противоположную сторону.
08:30:40 31-01-2025
Если победить коррупцию в этой стране, что вряд ли, то все нормализуется. Построить заводы, создать рабочие места, условия для местных, а не сами поняли для кого на букву м.... Сократить чиновничий аппарат, вернуть как при союзе было. Продавать ресурсы по рыночным ценам, а не за бесценок, населению с этого процент на счета, как в ОАЭ от добычи нефти. Но это лишь мечты при нынешнем строе капитализма, а он как известно людей не ценит, люди это расходный материал, вот и думайте.
08:53:55 31-01-2025
Гость (08:30:40 31-01-2025) Если победить коррупцию в этой стране, что вряд ли, то все н... Вообще-то так уже было...
При Сталине!
09:23:44 31-01-2025
Это не коррупция виновата.
Это извечное поклонение западу!...
Послушайте Дмитрия Пескова! Он запад возносит до небес, говорит что нам у них учиться и брать всё оттуда...!
А он типичный представитель элитки. И так как он думают многие из них...
10:07:02 31-01-2025
Гость (09:23:44 31-01-2025) Это не коррупция виновата. Это извечное поклонение запад... У миня счас какнитивный дисананс случился
10:41:51 31-01-2025
Гость (10:07:02 31-01-2025) У миня счас какнитивный дисананс случился... Есть такой канал Советский. Недавича как вчера там про Пескова много чего рассказали с доказательствами
09:26:01 31-01-2025
Такие позорные пенсии на сегодняшний день и ещё ожидать худшего?В самой богатой ресурсами стране?Да это просто грабёж населения.В других нищих странах пенсии выше.Как то читал про Иорданию,года 4-5 назад.Так вот там пенсионеры получают в среднем 40 тыс в месяц в переводе на наши.Страна где песок да камни,фрукты- овощи за копейки круглый год,климат тёплый ,шуб ,пальто не надо.Как там находят для людей средства ,а у нас никак не могут?Может не хотят?Может дворцы , яхты и зарубежная недвижимость в приоритете?Тогда власть у нас совсем не социально ориентирована,как нам пытаются это преподнести.Пусть тогда не будет пенсионного фонда ,а средства которые изымались с зарплат на эти цели будут оставаться у граждан и человек сам будет ими распоряжаться,без вороватого посредника.Пусть нам платят из ФНБ ренту за использования природных национальных богатств,мы сами будем распоряжаться этими деньгами и вообще правительство должно быть правительством народного доверия.Странные какие то перспективы нам готовят.Я понимаю ,что это пробный шар, который пробуют вбросить в общество для подготовки общественного сознания,но он не отвечает реалиям и истинному финансовому состоянию страны.
14:14:53 31-01-2025
Афиноген (09:26:01 31-01-2025) Такие позорные пенсии на сегодняшний день и ещё ожидать худш... Афиноген, истина давно гласит, каков царь, таковы подданные. Этот закон вырублен за многие тысячелетия.
15:18:48 31-01-2025
Филипп Филиппыч (14:14:53 31-01-2025) Афиноген, истина давно гласит, каков царь, таковы подданные.... И рад бы возразить,да нечего.
09:28:30 31-01-2025
Почему у переводчика Сечина 12 миллионов в день. Вот там наши пенсии.
09:58:10 31-01-2025
Гость (09:28:30 31-01-2025) Почему у переводчика Сечина 12 миллионов в день. Вот там наш... Зачем Сечину переводчик за такие деньги?
09:38:39 31-01-2025
да, я согласен с вышележащими комментаторам - пенсии надо отменить.
каких активов за жизнь наработал (акции, заводы, дети) - с того и доживай, не сиди на шее государства.
09:51:33 31-01-2025
Musik (09:38:39 31-01-2025) да, я согласен с вышележащими комментаторам - пенсии надо от... Только одна деталь-не мы на шее у государства ,а оно на нашей.
10:30:02 31-01-2025
Musik (09:38:39 31-01-2025) да, я согласен с вышележащими комментаторам - пенсии надо от... Только если отменить, то и перестать отчислять во все фонды, в том числе и налоги. Вот тогда возможно и не будет такое количество дворцов, яхт и т.д., но это вряд ли. Ресурсы то они под себя подгребли, а народ пусть за не малые деньги дрова и уголь покупает, по газу и бензину теперь вообще вопрос чт обудет.
14:21:48 31-01-2025
Musik (09:38:39 31-01-2025) да, я согласен с вышележащими комментаторам - пенсии надо от... Отлично. Верните мне все налоги, которые были заплачены за годы работы, причем с процентами за то время, что государство ими пользовалось, и я пойду) Правда, тогда не очень понятно, нафиг вообще это государство нужно - оно мне ничего не должно, а я ему, внезапно, почему-то да.
09:59:00 31-01-2025
Выход очень прост, но о нём умалчивают: ликвидировать пенсионный фонд, а пенсии планировать и выплачивать из одной строчки бюджета страны, как это было всегда до создания и выдумок всех этих внебюджетных фондов
10:40:22 31-01-2025
Гость (09:59:00 31-01-2025) Выход очень прост, но о нём умалчивают: ликвидировать пенсио... Ну.... Это называется Социализм...
10:41:03 31-01-2025
Гость (09:59:00 31-01-2025) Выход очень прост, но о нём умалчивают: ликвидировать пенсио... Для этого надо вернуть Советский Союз!
11:01:33 31-01-2025
Гость (09:59:00 31-01-2025) Выход очень прост, но о нём умалчивают: ликвидировать пенсио... Так уже практически ликвидировали, соединили с соцфондом. Общий котел. Помните пандемию? Откуда выплачивали пособия из-за остановки работы? Из пенсфонда. А пенсионерам в 2020 ничего не было, даже на маски обещали кинуть копеечку, но ничего не дали.
14:38:37 31-01-2025
Гость (09:59:00 31-01-2025) Выход очень прост, но о нём умалчивают: ликвидировать пенсио... Гость, в каждом государстве восемьдесят пять процентов, это государственные рабы, у них нет критического мышления. Для них истина, это телевизор, корыто - холодильник и то, что дал Сатана нашей про - про - про бабке - сколько людей, столько мнений и их никогда не приведешь к общей истины. Будут мусики кричать, это социализма, капитализма, и многие другие измы...