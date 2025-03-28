Почему шины нужно менять вовремя и когда это лучше делать?

Зачем нужны летние и зимние шины и как это влияет на безопасность вождения

28 марта 2025, 08:14, ИА Амител

Колесо автомобиля / Фото из архива amic.ru

Перед выходом на улицу в межсезонье умный человек обязательно посмотрит на термометр и оденется по погоде, чтобы чувствовать себя удобно и комфортно. А вот удобством, комфортом, а главное, безопасностью на дорогах некоторые легкомысленно пренебрегают, забывая вовремя перейти с зимних шин на летние. Отдельные водители и вовсе делают это с непоколебимой уверенностью: если уж зимние шины справляются с заснеженным и заледеневшим полотном, то на летнем асфальте им точно ничего не угрожает. Госавтоинспекция Алтайского края напомнила, чем чревата несвоевременная смена шин и при какой температуре пора поспешить на шиномонтаж.

Летняя и зимняя – в чем разница?

Основных отличий, собственно, два – внешний вид и состав шин.

У зимних покрышек более глубокий и грубый рельеф рисунка протекторов. Помимо этого, они оснащены металлическими шипами противоскольжения. Правда, не все.

Шины с глубоким зимним протектором, но без шипов называются фрикционными – в народе они больше известны как "липучки". По сравнению с летними их конструкция, безусловно, обеспечивает более высокое трение, но при этом она не дает такой эффективной сцепки с зимним покрытием, как шипы. Поэтому автоэксперты рекомендуют использовать "липучки" максимум для зимней езды на сухом асфальте, а вот в контакт с обледенелой или заснеженной дорогой советуют вступать на надежных шипованных шинах.

Но основное различие между зимними и летними шинами все-таки в составе резиновой смеси. Летние – более жесткие, при высоких температурах они не "плывут", а хорошо сохраняют форму. А вот при минусе летние шины моментально становятся одеревенелыми, утрачивая эластичность и, соответственно, надежное сцепление с дорогой. У более мягких зимних шин, напротив, на холоде эластичность усиливается, а вот на жаре при соприкосновении с горячим асфальтом они плавятся, за счет чего тормозной путь автомобиля увеличивается.

Автомобили / Фото: amic.ru

Путать сезоны – плохая идея

Совершенно очевидно, что водителей, пренебрегающих сезонностью шин, ждут одни неприятности. Главная из них – угроза безопасности дорожного движения.

Повышенная рельефность зимних шин – мнимое преимущество на летней дороге, подчеркнули в Госавтоинспекции. Глубокий рисунок протектора уменьшает зону контакта, что приводит к более медленной реакции колес на команды руля. При появлении даже незначительных неровностей автомобиль может начать заносить в разные стороны, а во время дождя недостаточное сцепление с поверхностью часто становится причиной водяного клина.

Но это еще не все. Нарушение сезонности шин – причина постоянного дискомфорта в пути, особенно на трассе. Летом зимние модели сильно шумят, а шипованные к тому же еще и хуже амортизируют дорожные неровности, отчего автомобиль сильнее трясет.

Плати или сиди

Езда на шинах не по сезону – удовольствие не только опасное, но и не бесплатное. Чрезмерная мягкость резины при контакте с жестким летним дорожным полотном быстрее приводит к ее износу. Не успеете оглянуться, как нужно будет покупать новый комплект, – а стоимость шин значительно превосходит среднестатистические повседневные траты.

А еще за эксплуатацию автомобиля с неправильными шинами положен штраф Госавтоинспекции. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, запрещено использовать зимние шипованные шины в летние месяцы и наоборот. Водителя также накажут, если шины с шипами противоскольжения (в случае правомерности их применения) установлены не на все четыре колеса. Штраф составит 500 рублей.

Кажется, не такая уж большая сумма. Но, во-первых, даже если автомобилист с уже выписанным штрафом продолжит движение, аналогичное постановление ему может оформить каждый последующий остановивший его инспектор – по мнению правоохранителей, это стимулирует нарушителей исправлять поломки как можно скорее. А во-вторых, не стоит забывать, что в отдельных случаях сотрудники Госавтоинспекции могут оформить не просто штраф, но еще и требование на устранение неисправности. И в этом случае при эксплуатации автотранспортного средства до устранения неисправности наступает уже ответственность по ст. 19.3 КоАП: штраф от 2 до 4 тысяч рублей либо административный арест на 15 суток.

Автомобили / Фото: amic.ru

Что еще запрещено



Помимо сезонности, к состоянию шин и колес у Госавтоинспекции есть и другие требования.



В частности, запрещена эксплуатация шин с повреждениями: вздутиями, проколами и порезами до корда, серьезными трещинами. Глубина протекторов (степень износа) должна быть не менее 1,6 мм для летних и 4 мм для зимних шин, во время эксплуатации на обледенелом или заснеженном дорожном покрытии.



Нельзя использовать колеса с трещинами на диске. Запрещено перемещаться на автомобиле, если в креплении диска отсутствует хотя бы один болт/гайка. На одной оси обязательно должны стоять шины одинакового размера и сезонности, их состояние также должно быть примерно одинаковым.

Уже пора менять?

Согласно техническому регламенту Таможенного союза, летним сезоном считается период с июня по август, а зимним – с декабря по февраль. Однако с учетом специфики климата разных регионов эксперты рекомендуют больше ориентироваться не на календарь, а на погодные условия. Специалисты советуют переходить на летнюю резину при стабильной плюсовой среднесуточной температуре выше +6°C.