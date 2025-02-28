Тише едешь. К чему приводят нарушения скоростного режима алтайскими автомобилистами

Из-за быстрой езды происходит большинство ДТП в регионе

28 февраля 2025, 14:30, ИА Амител

Автомобили на дорогах Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2024 году в крае причиной 587 дорожно-транспортных происшествий стало такое нарушение ПДД водителями, как "несоответствие скорости конкретным условиям движения". Это является одной из самых распространенных причин аварий в регионе. Чем еще грозит автомобилистам быстрая езда – в материале amic.ru.

Что такое скоростной режим?

Это система правил, устанавливающих максимальные и минимальные ограничения скорости движения транспортных средств на различных участках дорог, в зависимости от их типа и условий. В населенных пунктах, например, ограничение скорости составляет 60 км/ч, но может быть и ниже, в зависимости от знаков (п. 10.2 ПДД РФ), за пределами городов и сел – 90 км/ч (показатели также могут быть ниже, п. 10.3 ПДД).

Где особенно нужно снижать скорость?

Снижение скорости важно в следующих ситуациях и местах, где возникают риски для безопасности дорожного движения:

– на перекрестках (особенно если они не регулируются светофором);

– рядом со школами и детсадами (часто вблизи этих социальных объектов устанавливают знаки ограничения скорости 20-40 км/ч);

– перед пешеходными переходами (п. 14.1 ПДД РФ);

– в зоне ремонта или строительства;

– на мостах и путепроводах;

– при плохих погодных условиях и в ночное время;

– при встречном разъезде с крупногабаритными транспортными средствами.

Снижение скорости в этих ситуациях помогает уменьшить риск ДТП и повысить общую безопасность на дороге для всех участников движения.

Почему важно соблюдать скоростной режим?

Соблюдение скоростного режима на дорогах Алтайского края – залог безопасности всех участников дорожного движения. Превышение скорости влечет за собой серьезные последствия как для самого водителя, так и для окружающих. Вот некоторые из них:

– Увеличение риска ДТП. Высокая скорость значительно снижает время реакции водителя, замедляя его способность адекватно оценить дорожные условия. Кроме того, управлять автомобилем становится сложнее, особенно на поворотах или скользкой дороге, а тормозной путь увеличивается.

– Тяжесть последствий аварий. На высокой скорости даже небольшие столкновения могут привести к серьезным травмам или летальному исходу участников дорожного движения. Быстрее развивается сила удара, и шансы избежать травм существенно уменьшаются.

– Увеличение расходов на страхование и штрафы. Нарушение скорости жестко наказывается штрафами, что может ударить по бюджету водителя. Кроме того, повышенные риски аварий могут привести к увеличению стоимости страховки.

– Правовые последствия. В случае аварии, произошедшей из-за превышения скорости, виновника могут оштрафовать, лишить прав и даже привлечь к уголовной ответственности, если произошли серьезные последствия.

Размер штрафа зависит от того, на сколько водитель превысил скорость (относительно допустимой на определенном участке дороги). Так, например, если автомобиль двигался быстрее положенного на 20-40 км/ч, то наказанием будет административный штраф в размере 750 рублей (ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ).

Самое суровое наказание ждет водителя, который превысил установленную скорость от 80 км/ч и более. Его ждет либо административный штраф в размере 7500 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами сроком до шести месяцев (ч. 5 ст. 12.9 КоАП РФ). Если же водитель повторно превысил скорость более чем на 60 км/ч, его лишают права управлять транспортным средством на один год (ч. 7 ст. 12.9 КоАП РФ).

Меры воздействия этим не ограничиваются. Если водителя (после повторного превышения скорости) лишали прав, но он снова допустил нарушение, то ему могут выписать штраф в размере 200–300 тыс. рублей, могут направить на обязательные работы до 480 часов и даже лишить свободы на срок до двух лет. Если после этого водитель вновь нарушит те же самые правила, то штраф может быть увеличен до 300–500 тыс. рублей, исправительные работы продлят до двух лет, а свободы лишить могут на срок до трех лет (ст. 246.2 УК РФ).

"Соблюдение скоростного режима – это не только требование правил дорожного движения, это еще и проявление ответственности и уважения к другим участникам дорожного движения. Помните, что от выбора скорости зависит как ваша жизнь, так и жизни окружающих вас людей. Будьте внимательны и осторожны на дороге", – предупреждают в Госавтоинспекции.