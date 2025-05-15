Почему в Алтайском крае подешевела бытовая техника и электроника?

В марте годовая инфляция в регионе составила 11,58%, что превышает показатели по России

15 мая 2025, 10:15, ИА Амител

Утюг / Фото: Filip Mroz / Unsplash

Годовой рост цен на услуги замедлился в Алтайском крае по итогам марта, подсчитали в региональном отделении Банка России. Если в феврале рост стоимости составил 13,1%, то третий месяц года отметился показателем 11,6%.

Сильнее всего цены росли на продукты питания и услуги, а вот стоимость непродовольственных товаров увеличивалась умереннее, в том числе из-за укрепления рубля. При этом на некоторые товары цены за год даже снизились – также из-за недавнего улучшения позиций национальной валюты. В частности, в Алтайском крае подешевела бытовая техника и электроника – причем значительнее, чем по России, отметила в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул эксперт Отделения Барнаул Банка России Оксана Снегирева.

"Подешевели смартфоны и ноутбуки. Дело в том, что в крае ретейлеры активно распродавали запасы техники. Магазины рассказывали, что проводили специальные акции, для того чтобы освободить складские запасы для закупки новых партий товаров уже по более выгодным ценам. Кроме того, сейчас в крае потребители более склонны к сбережениям – они чаще отказываются от несрочных или дорогостоящих покупок, и вместе с укреплением рубля это дополнительно сказалось на том, что цены на ряд товаров в крае снизились. К примеру, подешевели утюги, а также мониторы для компьютеров", – рассказала она.

Банк России продолжит оценивать, насколько устойчиво замедляется рост цен в стране, но годовая инфляция пока высока. ЦБ по-прежнему нацелен вернуть ее к 4% в следующем году. Для этого, утверждают аналитики, необходимы более сдержанный рост спроса, а также продолжительный период высоких ставок по кредитам и депозитам.