Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

"На этот вопрос по мобилизации мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счёт у нас не ведётся", – говорит пресс-секретарь.

В беседе с ura.ru вторую волну мобилизации также опроверг депутат Госдумы Эрнест Валеев. По его словам, "такие фейки появляются на системной основе".

"Ситуация такова, что в привлечении дополнительных сил для проведения специальной военной операции нужды нет", – заключил Валеев.

Во второй волне мобилизации нет необходимости, заявил ранее глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

"Вопрос очередной мобилизации – бессрочной, краткосрочной или неожиданной – я пока не вижу", – утверждал политик.

Он считает, что появилось множество "ясновидящих", которые нагнетают обстановку или специально пытаются "посеять недовольство".