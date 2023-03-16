Почему в России раздают повестки и будет ли вторая волна мобилизации
Повестки начали раздавать в нескольких российских регионах. Жителей интересует, будет ли вторая волна мобилизации
16 марта 2023, 15:08, Анастасия Бичакова
В нескольких российских регионах мужчинам начали раздавать повестки. Их просят явиться в военкомат.
Эксперты утверждают, что речи о второй волне мобилизации не идёт. Так ли это и что говорят в Кремле, разобрался amic.ru.
Кому и в каких регионах раздают повестки?
Повестки начали раздавать в Пензенской области, рассказал "АиФ" оперативный дежурный военного комиссариата региона.
О раздаче повесток также рассказали в Воронежской области. В региональном правительстве отмечают, что военкоматы призывают только тех, кто ранее проходил военную службу в Вооружённых силах и сейчас живёт обычной гражданской жизнью.
Зачем раздают повестки?
Власти и военкоматы объясняют, что мужчин просят явиться в военкомат, чтобы актуализировать данные.
Их вызывают для сверки воинского учёта, места работы, уровня образования и семейного положения, сообщает "TV Губерния".
"На самом деле повестки для периодической актуализации данных раздавали всегда. Человек её получает, за неё расписывается, является в военкомат с теми документами, которые военный комиссариат указывает в повестке", – подчеркнул руководитель управления по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Артём Сокольников.
То же самое объясняют в Пензе.
"Если написано, что нужно явиться на сборы, значит, нужно явиться на сборы. Если в повестке указано, что нужно явиться для уточнения данных, значит, нужно явиться для уточнения данных", – ответил оперативный дежурный.
Будет ли вторая волна мобилизации?
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.
"На этот вопрос по мобилизации мы неоднократно отвечали. Никаких обсуждений на этот счёт у нас не ведётся", – говорит пресс-секретарь.
В беседе с ura.ru вторую волну мобилизации также опроверг депутат Госдумы Эрнест Валеев. По его словам, "такие фейки появляются на системной основе".
"Ситуация такова, что в привлечении дополнительных сил для проведения специальной военной операции нужды нет", – заключил Валеев.
Во второй волне мобилизации нет необходимости, заявил ранее глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.
"Вопрос очередной мобилизации – бессрочной, краткосрочной или неожиданной – я пока не вижу", – утверждал политик.
Он считает, что появилось множество "ясновидящих", которые нагнетают обстановку или специально пытаются "посеять недовольство".
Когда начнётся весенний призыв 2023?
Весенний призыв начнётся в России с 1 апреля. Срочников в зону спецоперации не отправляют и отправлять не будут – позиция властей по-прежнему твёрдая. Служить призывники будут в частях на территории страны.
Напомним, частичная мобилизация завершилась в России в начале ноября. Об этом – в нашем разборе.
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