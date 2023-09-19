Почему важно своевременно проводить поверку счетчиков?

"Росводоканал Барнаул" рассказывает, как, когда и зачем нужно осуществлять контроль приборов учета воды

19 сентября 2023, 12:00, ИА Амител

Счетчики / Фото: "Росводоканал Барнаул"

"Росводоканал Барнаул" напоминает своим клиентам, что после истечения срока поверки счетчика необходимо проводить повторную или же заменить его на новый. Следить за состоянием приборов учета должны собственники помещений, где они установлены.

Как узнать, что срок предыдущего осмотра заканчивается?

"Дату предыдущей поверки можно посмотреть в технической документации к счетчику, в акте ввода в эксплуатацию, в личном кабинете системы "Город". Также можно позвонить в водоканал и уточнить эту информацию", ­– рассказал коммерческий директор водоканала Андрей Звягинцев.

Я узнал, что скоро истекает срок поверки, что делать?

Если он истекает в ближайшие два месяца, то во время передачи показаний счетчика по номеру телефона водоканала 99-50-55 система информирует абонента о приближении даты поверки и предложит оставить заявку.

Когда абонент согласится, заявка поступит специалисту водоканала, он зарегистрирует обращение и передаст его метрологам.

Зачем вообще нужен контроль счетчиков?

"Прибор учета, у которого истек срок поверки, может искажать показания, что приведет к некорректным начислениям за ресурсы. Поэтому своевременное проведение процедуры поверки счетчиков позволит платить только за потребленный ресурс. В соответствии с действующим законодательством контролировать работоспособность и срок межповерочного интервала прибора должен собственник помещения", ­– отметил Андрей Звягинцев.

Кто может осуществлять поверку приборов учета?

Проводить эту процедуру могут только аккредитованные организации.

"Рекомендуем при заключении договора на проведение поверки удостовериться в наличии аккредитации у организации. Если она отсутствует, то процедура незаконна. Поэтому будьте внимательнее и остерегайтесь мошенников", ­– пояснил Андрей Звягинцев.

На данный момент единственным юридически значимым подтверждением проведенной поверки является регистрация в ФГИС "Аршин".

Бумажные свидетельства о процедуре выдают только по желанию клиентов и носят информационный характер.

Без передачи сведений в реестр результаты метрологических работ будут недействительны. Информацию о поверке вносят в течение сорока дней.

Как проверить, внесли ли данные моего счетчика?

Абонент может самостоятельно проверить эти данные в разделе системы "Сведения о результатах поверки средств измерений" по заводскому номеру счетчика. Доступ к системе открыт для всех.

Можно ли заказать поверку в водоканале?

Да, для этого нужно оставить заявку, позвонив в кол-центр по телефону 500-101.

В течение трех-пяти дней процедуру проведет аккредитованный подрядчик водоканала. Сам процесс займет не более 30 минут, снимать счетчик при этом не нужно.