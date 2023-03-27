Доверяй, но поверяй. В водоканале рассказали о фейковых поверках и реальных должниках

Как не попасть на уловки мошенников, которые предлагают поверить ваш счётчик, и как не остаться без воды и канализации, если у вас есть долг

27 марта 2023, 10:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrLXWamJ

Андрей Звягинцев / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Уже не в первый раз по Барнаулу "прокатывается волна" листовок о якобы необходимой поверке счётчиков. Но далеко не всем на самом деле нужно проходить эту процедуру именно сейчас. И далеко не всегда это предлагают легальные и аккредитованные организации. Как понять, что это фейк, что грозит тем, кто не прошёл поверку, и что делать, если вы накопили долг за воду и канализацию. Об этом amic.ru рассказал коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

Внимание, поверка!

– Андрей Сергеевич, недавно в СМИ в очередной раз появилась информация о листовках с призывом провести массовую поверку счётчиков. Как я понимаю, к водоканалу эти листовки отношения не имеют?

– Всё верно, водоканал такие листовки не распространяет. И мы регулярно предупреждаем наших абонентов, что не стоит верить подобным рассылкам. Зачастую в этом просто нет смысла: срок поверки у всех разный, крайне редко этот период может совпасть у всего дома.

И следить за ним – обязанность абонента. Тем более что сделать это легко – дата предыдущей поверки указана в технической документации к прибору, а также в акте ввода в эксплуатацию и в личном кабинете системы "Город". Также можно позвонить в водоканал и уточнить эту информацию. Кроме того, если срок поверки истекает в ближайшие два месяца, то во время передачи показаний счётчика по нашему номеру 99-50-55 система информирует абонента о приближении даты поверки и предложит оставить заявку. Если абонент согласится, заявка поступит специалисту водоканала, он зарегистрирует обращение и передаст его метрологам.

Тут ещё один момент важен: проводить поверку приборов учёта могут только аккредитованные организации. Если кто-то пришёл к вам и предлагает такую услугу, удостоверьтесь в наличии аккредитации у представителя этой компании. Сделать это можно на сайте Росаккредитации.

Но в любом случае, если реальная аккредитация отсутствует, то процедура поверки незаконна. Хочу обратить внимание абонентов, что с осени 2020 года вступили в силу новые правила поверки приборов учёта. Свидетельства, которые ранее выдавали клиенту всегда, теперь не являются обязательными – вся информация о поверенных счётчиках хранится в Федеральной государственной информационной системе "АРШИН". Электронная запись в этой базе является единственным подтверждением, что счётчик пригоден и прошёл поверку. А от того, пройдена ли поверка, зависит начисление за услугу.

Платить по счётчику выгоднее

– И как вы производите начисление, если счётчик не поверили вовремя?

– Мы производим начисление, как это определено действующим законодательством. А именно, по истечении срока поверки плата за услуги холодного водоснабжения в течение последующих трёх месяцев определяется из рассчитанного среднемесячного объёма потребления. По завершении трёхмесячного периода – по нормативу потребления с учётом повышающего коэффициента в размере 1,5. Такой же расчёт применяется, если счётчик есть, но абоненты не передают показания.

– И тех, у кого вообще нет счётчика? Остались же ещё люди, кто принципиально не устанавливает приборы учёта?

– Да, такие есть. Согласно законодательству, при наличии технической возможности установки ИПУ начисление производится по нормативу и количеству проживающих людей в доме с учётом повышающего коэффициента 1,5. Со счётчиком очевидно выгоднее – вы платите лишь за потреблённый ресурс.

После того, как в Барнауле люди стали массово устанавливать счётчики, существенно снизились данные по потреблению воды. То есть приборы учёта дисциплинируют, люди бережнее относятся к ресурсу. Иными словами – не льют воду попусту.

– И сколько таких, кто пока не имеет прибора?

– Процент оприборенности уже около 90%. То есть около 10% потребителей не имеют прибора по разным причинам. Кстати, есть и такие дома, где приборы нет возможности установить технически, но такие случаи единичны.

Что грозит должнику?

– Что будет, если не платить за воду и канализацию?

– Есть несколько мер воздействия на должников: начисление пеней, обращение в суд, прекращение предоставления услуги. Последнее – это крайняя мера. Причём мы это вправе делать как в отношении собственников домов в частном секторе, так и жителей многоквартирных домов. Но всё же мы стараемся не использовать эту меру.

Реальный кейс. Несколько дней назад специалисты водоканала отключили канализацию у должника в многоквартирном доме. Для этого специалистам даже не нужно попадать в квартиру неплательщика – проводится процедура через общий канализационный стояк. Как правило, после таких мер человек платит сразу, буквально на следующий день.

Своим абонентам мы предлагаем различные пути решения вопроса при образовании задолженности. Например, проводим месячник помощи должникам – уведомляем о долге и предлагаем варианты решения вопроса. Хотя консультационная работа ведётся круглый год, но вынося это в отдельное мероприятие, мы привлекаем внимание абонентов и ещё раз напоминаем, что мы открыты для диалога, готовы предложить рассрочку платежа путём заключения соглашения.

Также у нас есть ряд акций, в том числе для поощрения тех, кто разом оплачивает долг за какой-то период. Например, мы списываем все пени, если человек до нового года оплатит полную сумму задолженности.

– Да, в прошлом году в социальных сетях amic.ru мы проводили совместный с вами розыгрыш – 100 кубометров воды.

– Розыгрыш в интернете в таком формате мы проводили впервые, а вот акции, в рамках которых выбираем тех, кто получает по 10 кубометров воды, – ежегодный способ поощрения. Для участия в такой акции не нужно подавать заявку, нужно лишь вовремя платить.

– Вернёмся к должникам: что делать тем, кто уже дотянул до ограничения водоснабжения или водоотведения, как вернуть себе доступ к благам цивилизации?

– В первую очередь, погасить задолженность, пени и расходы исполнителя по введению ограничения. В соответствии с законодательством, расходы, связанные с введением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги должнику, также обязан компенсировать потребитель. После оплаты услуга будет восстановлена в течение двух дней.

Хочу отметить, что должника всегда уведомляют о дате отключения водоснабжения или водоотведения – мы, УК или ТСЖ. А ещё напомню, что под ограничение услуги могут попасть не только должники, но и те, кто без ведома водоканала врезался в сеть. При этом если выявляется незаконная врезка, то отключение осуществляется без уведомления абонента.

Платить – удобно

– В конце прошлого года водоканал принял на обслуживание пять пригородных посёлков Ленинского района. Ещё ряд посёлков Центрального района вы начали обслуживать в 2020 году. Жителям тех территорий не так удобно ездить к вам в центр обслуживания абонентов, а вам нет смысла открывать офисы в каждом посёлке. Как решается этот вопрос?

– На этих территориях мы открывали временные мобильные офисы, в которых можно было оформить договор или компенсацию расходов на ЖКУ и получить консультацию специалистов.

Если говорить о постоянном взаимодействии, то у нас внедрён ряд клиентских сервисов, что удобно как жителям пригородных посёлков, так и горожанам. Современные люди привыкли решать все вопросы в несколько кликов.

Для удобства наших абонентов мы создали мобильное приложение "РВК.Услуги", на нашем сайте доступно несколько вариантов взаимодействия между предприятием и абонентом – здесь есть личные кабинеты физических и юридических лиц, возможность заказать любую услугу, связаться с нами.

Я сам передаю показания счётчиков и оплачиваю коммунальные услуги в режиме онлайн – это быстро и удобно. А ещё наши разработчики позаботились о том, чтобы все электронные сервисы водоканала защищали персональные данные клиентов. Также с любым вопросом поможет наш кол-центр по номеру 500-101. К слову, за 2022 год наши специалисты приняли более 100 тысяч звонков барнаульцев.

– Какие основные сложности существуют в работе коммерческой дирекции водоканала?

– Один из основных вопросов – долги. Мы ведём ежедневную и кропотливую работу, направленную на повышение платёжной дисциплины и ликвидацию дебиторской задолженности. Задействуем все доступные инструменты и форматы, чтобы достучаться до должников и призвать к исполнению их обязанностей.

В том числе регулярно публикуем в городских СМИ и на нашем сайте лучших и худших плательщиков среди предприятий и управляющих компаний. По итогам 2022 года одна из УК Барнаула задолжала водоканалу почти 40 млн рублей. Особенная важность этого вопроса в том, что полученные нами средства мы направляем на реализацию мероприятий инвестиционной и производственной программ, модернизируем существующую инфраструктуру водоснабжения и водоотведения, строим новые сети и объекты. Поэтому задолженность негативно отражается на деятельности нашего предприятия.

Хочется верить, что число добросовестных абонентов будет с каждым годом только расти, и я выражаю признательность и благодарность всем нашим клиентам, которые вовремя и в полном объёме оплачивают услуги водоканала.

ООО "Барнаульский водоканал"

Адрес: г. Барнаул, пр. Калинина, 116

Телефон: 8 (3852) 500-101

E-mail: office_brn@rosvodokanal.ru

barnaul.rosvodokanal.ru

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