Почему юань стал популярнее евро и выгодно ли сейчас вкладываться в китайскую валюту?

Китайский юань вытеснил евро из тройки лидеров на рынке сбережений в РФ

27 марта 2023, 06:11, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Россияне стали чаще хранить сбережения в юанях. Китайская валюта обогнала евро и стала третьей по популярности у наших граждан. На второй строчке расположился американский доллар, а лидером по-прежнему остаётся рубль – национальную расчётную единицу выбирают почти 35% граждан. С чем связана такая тенденция и стоит ли сейчас вкладываться в юань, amic.ru выяснил у алтайских экспертов.

Почему россияне стали больше доверять юаню?

В 2022 году в условиях санкций и введённых на фоне них валютных ограничений россияне стали искать альтернативные варианты размещения своих средств. Вместе с тем начало расти и практическое использование альтернативных валют. И лидером стал юань. Российская Федерация значительно нарастила объёмы торговли с КНР в национальных валютах, а также начала заключать контракты с третьими странами с использованием юаня.

"Китайская экономика, получая дешёвые энергетические ресурсы из России, получила второе дыхание. Темпы роста ВВП страны в 2022 году составили из-за коронавируса только 3% против 8% в 2021 году. Но в 2023 году прогнозируемый прирост уже составит порядка 6%. Кроме того, перевод расчётов в юани за нефть и газ со странами Ближнего Востока ещё более укрепит позиции этой валюты на Forex. Кроме того, в августе 2023 года на саммите БРИКС (межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, – прим. ред.) будет решаться вопрос о введении коллективной валюты. Это повысит котировки национальных валют государств, в том числе юаня и рубля", – сообщил amic.ru доцент кафедры экономики и финансов РАНХиГС, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Зайков.

В 2022 году на фоне действующих ограничений российские банки вместо валютных вкладов в евро и долларах начали предлагать вклады в юанях. А компании стали выпускать облигации, номинированные в юанях, причём расчёты по ним также проводятся в китайской валюте.

В итоге к марту 2023 года юань выдавил евро из тройки лидеров валют для хранения сбережений. В китайской наличности спустя год после ввода санкций деньги держат 17% физлиц, а в европейской – 8%, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследования "Финама". С показателем 34,9% пальма первенства осталась за рублём, а на втором месте разместился доллар США (28,3%).

"От геополитических событий, которые вступили в активную фазу в феврале 2022 года, на мой взгляд, больше всего страдает экономика еврозоны. Очевидно, что в ней наблюдаются большие проблемы. Пока видны ещё не все последствия, но они будут очень серьёзными. Поэтому быть уверенным в том, что евро сохранит свою стабильность, не стоит. В экономическом плане от геополитической ситуации США и доллар выиграли. Поэтому он продолжает оставаться одной из ведущих валют. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов тот фактор, что страны еврозоны, как и США, вводят большие ограничения для россиян, что стимулирует последних максимально избавляться от евро и долларов США", – говорит финансовый директор ООО "Арсал", кандидат экономических наук Артём Поломошнов.

Уровень продуктовой инфляции в Евросоюзе практически сравнялся с уровнем инфляции в России, отмечает Сергей Зайков. Он подчёркивает, что экономика еврозоны уже находится в стадии стагфляции, для которой характерны замедление её развития, а также рост безработицы и цен. А в скором времени ситуация станет ещё хуже. В экономике США тоже не всё так безоблачно и есть стагфляция, но уровень продуктовой инфляции находится в пределах 5-7%, добавляет доцент.

Стоит ли сейчас вкладывать в юань?

Китайская экономика сегодня демонстрирует экономическую стабильность. Соответственно, в юане сомнений не так много, говорит директор алтайского филиала "БКС. Мир инвестиций" Виталий Шульга. Взаимодействие между Россией и КНР усиливается, а за ними растут экспорт и импорт. Эти факторы будут способствовать и росту курса юаня.

"Товарооборот растёт, экспорт перенаправляется в Китай. Если взять нашу нефтяную отрасль, она практически на 80% уже "переехала" в Азию, и в большей степени – в КНР. Всё это говорит о том, что падение курса юаня никому не выгодно. Его рост будет приносить выгоду крупным компаниям и нашему бюджету. Мы имеем дело со второй экономикой в мире, у которой валюта твёрже рубля. Поэтому юань – это интересное направление", – говорит Виталий Шульга.

Он отмечает, что можно не просто купить юань, но и разместить валюту под проценты. Сейчас в России с его участием доступны банковские вклады, облигации, акции, производные финансовые инструменты.

"Локальный российский рынок акций довольно привлекателен. Но есть и производные финансовые инструменты, позволяющие инвестировать в российские акции, с привязкой к курсу юаня. Если рассматривать долгосрочную покупку, я думаю, это операция с низким риском", – отмечает Шульга.

О том, что китайская валюта и дальше будет усиливаться, говорит и Артём Поломошнов. По его мнению, экономика КНР будет расти, в частности, за счёт той же зоны евро. Сейчас Китай покупает энергоносители с дисконтом, а еврозона приобретает более дорогой сжиженный природный газ.

"Очевидно, что устойчивость экономики Китая только будет расти и расширяться. Поэтому и юань будет крепнуть", – отмечает Поломошнов.

Однако сам эксперт вкладываться в китайскую валюту не спешит. Он отмечает, что политика КНР, как и вся геополитическая ситуация в мире, слишком непредсказуема, и невозможно предугадать, какие шаги от иностранных партнёров, как дружественных, так и недружественных на сегодняшний день, можно ждать дальше. А это напрямую влияет на экономику.

"Геополитическая ситуация развивается очень своеобразно, поэтому я держу деньги в рублях. В какой валюте идут расчёты, в том и нужно держать основную сумму. Если есть свободные ресурсы, можно вложиться в долгосрочные активы. Это может быть недвижимость или бизнес. Если нужна быстрая ликвидность, то целесообразно рассмотреть рублёвые депозиты", – говорит Артём Поломошнов.

Почему падает курс рубля и как можно на нём заработать?

Российский рубль на сегодняшний день является самой недооценённой в мире валютой, говорит Сергей Зайков. Его курс искусственно занижен по отношению к главным резервным валютам: доллару США и евро. И связано с политикой Центрального Банка, направленной на повышение рентабельности российского экспорта в условиях санкций Запада.

"Поскольку затраты производятся в рублях, а выручка в евро или долларах, то чем ниже курс рубля, тем выше рентабельность российского экспорта. Кроме того, российская финансовая система предлагает инвесторам довольно эффективные финансовые инструменты для приумножения активов: депозиты в коммерческих банках, корпоративные и государственные долговые ценные бумаги (облигации), вложение денег в драгоценные бумаги – платину, золото и серебро", – отмечает эксперт.

Доходность по срочным вкладам находится в пределах 8%. Это не много, говорит Зайков, но и рисков почти нет. Вклады застрахованы на сумму до 1400 тыс. руб. Доходность к погашению по корпоративным облигациям крупнейших банков – Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка и др. – также находится в пределах восьми или немногим более процентов. При этом риски для инвестора также минимальны.

"Вложение средств в доллар и евро имеет свои перспективы, особенно если вы планируете расходы в иностранной валюте. Например, если вы планируете поездку за рубеж или расчёт в этих валютах. Вследствие политики Центробанка курс иностранных валют растёт, но доходность по срочным депозитам значительно ниже рублёвых вкладов и колеблется в пределах от 0,1 до 0,5%. В какие активы вкладывать свои деньги – решать инвестору. Но нужно всегда помнить два простых правила: нельзя хранить все яйца в одной корзине, и чем больше доход, тем выше риски", – объясняет Сергей Зайков.