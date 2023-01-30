Отстаивая мечту. Жители пригорода Барнаула бастуют против магистрали у своих домов

Люди возмущаются, что небольшая сельская дорога станет единственным подъездом к крупному жилому комплексу и привлечёт большой трафик

30 января 2023, 12:05, ИА Амител

Дорога в Фирсовой Слободе-2 / Фото: Екатерина Смолихина

Жители посёлка Фирсова Слобода-2 в пригороде Барнаула выступили против того, чтобы главная дорога в их населённом пункте была единственным подъездом к новому крупному жилому комплексу. Его планируют в ближайшем будущем построить неподалёку от Фирсовой Слободы-2, и альтернативного пути к ЖК пока нет. Люди говорят, что специально покупали дорогостоящие участки в Фирсовой Слободе-2, чтобы вести "тихую жизнь за городом" в закольцованном посёлке. Загородная жизнь без городского шума была мечтой местных жителей, а теперь они могут оказаться буквально у проезжей части. Amic.ru разобрался в ситуации.

"Будет кошмар"

На слушаниях активист и местный житель Иван Казанцев пояснил, что возмущения местных жителей связаны с территорией перспективной застройки у Фирсовой Слободы-2 (за микрорайоном Земляничная поляна). Её планируется в будущем активно застраивать. По словам Ивана Казанцева, подъездной путь к будущим домам проходит через главную улицу посёлка Фирсово – Центральную, настолько узкую, что пропустить большой поток машин она не может.

О том, что дорога будет вести к большому жилкомплексу, люди узнали в 2019 году. После этого они сразу начали протестовать. Тогда компания "Экспертком" провела экспертизу, которая выявила, что дорога не приспособлена для большого потока машин, рассказывает Иван Казанцев и ещё одна местная активистка – Ольга Сиротина.

"Если появится жилой комплекс, пропускная способность дороги должна быть две тысячи машин в сутки. Это уже дорога третьей категории, которая предполагает совсем другую ширину проезжей части. У нас ширина 6-7 метров, а для дороги третьей категории надо как минимум 12,5 метра. По нормам мы не проходим. Если застройка будет, весь транспорт поедет через Фирсово-2, трафик вырастет в геометрической прогрессии. Автомобили поедут по нашей центральной улице, Земляничной поляне и будут выходить на территорию перспективной застройки. Если поедут грузовики и краны, будет кошмар. По всем законам логики и нормативам нельзя так делать, сквозного проезда быть не может", – рассказал Иван Казанцев.

Фирсова Слобода-2 / Фото: Екатерина Смолихина

Также возмущённые жители уверены, что если к жилому комплексу все будут ехать по сельской дороге, на которой нет даже тротуаров, людям нельзя будет комфортно пройти по улице.

"Мы банально детей не сможем выпустить на улицу. Ребёнку нужно будет идти через посёлок без тротуаров, по трассе, где будут постоянно ходить машины. Я не знаю, чем руководствуются люди, которые принимают решения", – сказала Ольга Сиротина.

По её словам, против дороги выступают все жители, им удалось собрать 217 подписей. Есть и группа активистов (около 15 человек), которые ходят по различным инстанциям и добиваются строительства объездной дороги. Они пытались через суд отменить предыдущий генплан, но сделать этого у людей не вышло.

























































Дорога в фирсовой Слободе-2

Что предлагают жители и застройщик?

Жители предлагают провести объездную дорогу через находящиеся совсем рядом земли лесного фонда. Иван отмечает, что это потребует больших затрат, вырубки части леса и участия администрации, но сильно облегчит жизнь жителям Фирсовой Слободы-2 и новых домов, которые застройщик рано или поздно построит. Проблема одна – чтобы вырубить лес, надо добиться согласования с федеральным Минприроды. А это, отмечает Иван Казанцев, – сложная задача.

"В Минприроды нам сказали, что процедура есть, но надо согласовывать с федерацией. Якобы всё возможно, но инициатива должна идти от нас. Там сложная процедура и большие расходы. Если нам решать всё самостоятельно, надо серьёзно вложиться, для обычных людей всё это сложно. Поэтому пробуем решить вопрос с государством", – пояснил Иван Казанцев.

Представитель застройщика (земля принадлежит компании предпринимателя Андрея Слободяна) Михаил Кочетов объяснил людям, что пока никаких решений ни по дороге, ни по строительству домов ещё не принято и никакого проектирования не идёт.

"Где решение о том, что дорога будет использоваться для проезда к участку? Это внутрипоселковая дорога. Большой участок был определён под индивидуальную жилищную застройку. И я вас уверяю, что господин Слободян прикладывает все усилия, чтобы найти альтернативное решение. Никому конфликт не нужен. Если начнётся проектирование жилой застройки, то будет решаться вопрос о транспортной доступности, его тоже вынесут на общественные слушания. Эта проблема касается любого нового района", – пояснил Кочетов.

От лица застройщика Михаил Кочетов согласился с предложением жителей Фирсовой Слободы-2 провести дорогу через лесной массив. Но он отметил, что для этого не надо переводить зону в лесопарковую (как предлагала часть других жителей санниковского сельсовета) и впоследствии сделать там транспортную зону.

"Это вопрос доступа к участку. Есть вариант, который мы прорабатываем. Если переведём территорию в лесопарковую зону, вариантов не останется никаких", – сказал Кочетов.

Кроме того, от жителей прозвучало ещё одно предложение – вообще убрать сельскую дорогу из генплана, чтобы её не смогли использовать как основной путь к жилому комплексу.

Вопросы исключения дороги из генплана и отмены перевода "зелёной" территории в лесопарковую зону вынесли на голосование жителей.

Фирсова Слобода-2 / Фото: Екатерина Смолихина

Что дальше?

На общественных слушаниях 26 и 27 января люди проголосовали за то, чтобы не причислять территорию у села к лесопарковой зоне и оставить возможность сделать там трассу. Также жители выступили за то, чтобы вообще исключить их основную дорогу из генплана.

Теперь оба предложения рассмотрит специальная комиссия. Однако люди боятся, что на решение их голоса никак не повлияют. Ольга Сиротина рассказывала, что в 2019 году люди уже проголосовали на общественных слушаниях против того, чтобы дорога проходила через их село, но в итоге в генплане она осталась. Иван Казанцев отмечает, что от собственника земли чётких гарантий пока тоже нет и "вопрос с места не двигается".

"Мы не видим, что делает Слободян. Он и Кочетов довольно активную позицию занимают, они говорят, что хотят решить этот вопрос. Но мы понимаем, что если Слободяну не удастся это сделать, он дорогу здесь оставит. Поэтому мы хотим бороться до последней возможности", – рассказал Иван Казанцев.

Поэтому пока люди намерены ждать "правильных" результатов комиссии и надеяться, что никакая строительная техника по их дороге не поедет и пробок прямо перед их домами не будет.