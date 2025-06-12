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Почти 100 частных домов в Барнауле остались без холодной воды

Специалисты обещают устранить повреждение водопровода к 20:30

12 июня 2025, 11:40, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле на улице Понтонный Мост, 175а, произошло повреждение водопровода диаметром 100 мм, сообщает "Росводоканал Барнаул".

На время ремонта холодной воды не будет по следующим адресам: 

  • ул. Понтонный Мост, 92–198, 101–203;
  • ул. Красноярская, 36–58 (97 частных домов). 

"Ориентировочное время устранения – 20:30", – говорится в сообщении.

Напомним, с 16 июня в Барнауле начинается второй этап испытаний трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность, из-за чего в нескольких районах города отключат горячую воду.

Барнаул Водоснабжение

Комментарии 2

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Гость

11:45:08 12-06-2025

Вот так...

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Musik

17:02:51 12-06-2025

Гость (11:45:08 12-06-2025) Вот так... ... Не зря водоканальцам грамоты раздали недавнось.

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