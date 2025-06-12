Почти 100 частных домов в Барнауле остались без холодной воды
Специалисты обещают устранить повреждение водопровода к 20:30
12 июня 2025, 11:40, ИА Амител
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
В Барнауле на улице Понтонный Мост, 175а, произошло повреждение водопровода диаметром 100 мм, сообщает "Росводоканал Барнаул".
На время ремонта холодной воды не будет по следующим адресам:
- ул. Понтонный Мост, 92–198, 101–203;
- ул. Красноярская, 36–58 (97 частных домов).
"Ориентировочное время устранения – 20:30", – говорится в сообщении.
Напомним, с 16 июня в Барнауле начинается второй этап испытаний трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность, из-за чего в нескольких районах города отключат горячую воду.
11:45:08 12-06-2025
Вот так...
17:02:51 12-06-2025
Гость (11:45:08 12-06-2025) Вот так... ... Не зря водоканальцам грамоты раздали недавнось.