Почти 100 частных домов в Барнауле остались без холодной воды

Специалисты обещают устранить повреждение водопровода к 20:30

12 июня 2025, 11:40, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

В Барнауле на улице Понтонный Мост, 175а, произошло повреждение водопровода диаметром 100 мм, сообщает "Росводоканал Барнаул".

На время ремонта холодной воды не будет по следующим адресам:

ул. Понтонный Мост, 92–198, 101–203;

ул. Красноярская, 36–58 (97 частных домов).

"Ориентировочное время устранения – 20:30", – говорится в сообщении.

Напомним, с 16 июня в Барнауле начинается второй этап испытаний трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность, из-за чего в нескольких районах города отключат горячую воду.