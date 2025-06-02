Почти 10,7 млн россиян установили самозапрет на кредиты

Наиболее популярен сервис оказался у граждан в возрасте 35–45 лет

02 июня 2025, 21:35, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 марта самозапрет на кредиты установили 10,68 млн россиян. Как сообщили РИА Новости в Объединенном бюро кредитных историй, 11,53 млн заявлений направлено на установку самозапрета, 504 тысячи – на снятие.

10,5 млн заявок (91%) подано для полного самозапрета на кредиты. Для запрета онлайн-выдач в банках и МФО направили 479 тысяч заявок (4%), для запрета выдач в МФО – 185 тысяч (2%), запрета выдач в МФО и онлайн-выдач в банках – 164 тысячи (1%). На установку других сочетаний типов самозапрета подали 2% заявок.

Больше всего самозапретов установили россияне в возрасте 35–45 лет (23% от общего числа). 21% самозапретов приходится на граждан в возрасте 45–55 лет, 20% – на россиян в возрасте 55–65 лет, 17% – на граждан старше 65 лет, 12% – на 25–35-летних и 7% – на молодежь до 25 лет.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о самозапрете на азартные игры.