Почти 11 млн рублей потратили барнаульцы на первой осенней ярмарке
Как рассказали в мэрии, цены на ней были ниже, чем в магазинах
18 сентября 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: barnaul.press
10,7 млн рублей составил товарооборот первой осенней ярмарки в Барнауле, которая прошла 16 сентября, сообщили в мэрии.
Горожане покупали овощи, мясо и иную продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула и других городов и районов края.
При этом цены там были традиционно ниже предложений торговых сетей и рынков от 10 до 40%.
Как отметили в администрации, следующая ярмарка запланирована уже на 23 сентября.
Ранее жительница Барнаула пожаловалась на то, что ее обманули на ярмарке на улице Титова.
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