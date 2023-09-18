Почти 11 млн рублей потратили барнаульцы на первой осенней ярмарке

Как рассказали в мэрии, цены на ней были ниже, чем в магазинах

18 сентября 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: barnaul.press

10,7 млн рублей составил товарооборот первой осенней ярмарки в Барнауле, которая прошла 16 сентября, сообщили в мэрии.

Горожане покупали овощи, мясо и иную продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула и других городов и районов края.

При этом цены там были традиционно ниже предложений торговых сетей и рынков от 10 до 40%.

Как отметили в администрации, следующая ярмарка запланирована уже на 23 сентября.

Ранее жительница Барнаула пожаловалась на то, что ее обманули на ярмарке на улице Титова.