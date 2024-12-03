Почти 130 тысяч губернаторских подарков подготовили для детей в Алтайском крае
Каждый набор сладостей упакуют в праздничную коробку с заданиями, которые можно проходить на каникулах вместе со всей семьей
03 декабря 2024, 11:37, ИА Амител
Больше 128 тысяч новогодних губернаторских подарков вручат детям к Новому году в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба правительства региона, их получат школьники 1-4 классов, в том числе больные целиакией, а также дети участников спецоперации и военнослужащих.
Губернатор Виктор Томенко в Telegram-канале рассказал, что их производством занимается кондитерская фирма "Алтай".
"Кстати, без внимания, конечно, не останутся дети, которые живут в нашем подшефном Славяносербском районе ЛНР. Им тоже отправим подарки в ближайшие дни", – добавил глава региона.
Каждый подарок упакуют в праздничную коробку с заданиями. Их детям будет интересно выполнять в новогодние каникулы, причем заняться этим можно вместе с остальными членами семьи.
12:38:24 03-12-2024
Наверняка упаковал Савинов. Тендер выиграл. Каждый год так. А хотелось бы от нашего губернатора другие сладости. Чтобы гордиться заботой о детях. А так выкидывают эту помадку облитую патокой в мусор
17:38:47 03-12-2024
Гость (12:38:24 03-12-2024) Наверняка упаковал Савинов. Тендер выиграл. Каждый год так. ... Савинов это же бывшая "новая" кондитерка? Если да, то согласен, те конфеты нельзя было есть еще с того момента, как они под Нестле улеглись... Уж лучше ребенку в магазине "старой" кондитерки взять 300-500 грамм конфет за свои деньги. Но там хоть конфеты, а не сладкая оконная замазка..
17:30:41 03-12-2024
Категорически поддерживаю! Этот пластилин есть нельзя. Государственные деньги на помойку. И так из года в год.
20:55:17 06-12-2024
Подарки "Новогодние", необходимо уходить от некорректных штампов.