Почти 130 тысяч губернаторских подарков подготовили для детей в Алтайском крае

Каждый набор сладостей упакуют в праздничную коробку с заданиями, которые можно проходить на каникулах вместе со всей семьей

03 декабря 2024, 11:37, ИА Амител

Новый год / Фото: unsplash.com / Jamie Street

Больше 128 тысяч новогодних губернаторских подарков вручат детям к Новому году в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба правительства региона, их получат школьники 1-4 классов, в том числе больные целиакией, а также дети участников спецоперации и военнослужащих.

Губернатор Виктор Томенко в Telegram-канале рассказал, что их производством занимается кондитерская фирма "Алтай".

"Кстати, без внимания, конечно, не останутся дети, которые живут в нашем подшефном Славяносербском районе ЛНР. Им тоже отправим подарки в ближайшие дни", – добавил глава региона.

Каждый подарок упакуют в праздничную коробку с заданиями. Их детям будет интересно выполнять в новогодние каникулы, причем заняться этим можно вместе с остальными членами семьи.