Уже известно, какие общественные территории края благоустроят в 2024 году

07 июня 2023, 13:15, ИА Амител

Благоустройство парка "Юбилейный" / Фото: amic.ru

Итоги онлайн-голосования по благоустройству общественных территорий в Алтайском крае подвели во вторник, 6 июня. Свой выбор сделали почти 155 тысяч человек. Они определили 55 объектов, которые приведут в порядок уже в 2024 году.

Кто голосовал?

125,8 тысячи принявших участие в голосовании – жители 10 городов Алтайского края. Это Алейск (3,4 тысячи человек), Барнаул (63,8 тыс.), Белокуриха (1,7 тыс.), Бийск (19,9 тыс.), Заринск (4,5 тыс.), Новоалтайск (6 тыс.), Рубцовск (15,6 тыс.), Славгород (3,8 тыс.), Яровое (1,8 тыс.) и Камень-на-Оби (4,8 тыс.). Они отдали свой голос на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.

Еще 29,1 тысячи человек из 32 районов края голосовали на официальных сайтах, в социальных сетях и мессенджерах своих муниципалитетов.

Какие объекты выбрали жители края?

Всего в регионе выставили на голосование 174 объекта в 42 муниципалитетах. Из 55 выбранных объектов – 14 переходящих с прошлых лет и 41 новый. Их будут благоустраивать в 2024 году по нацпроекту "Жилье и городская среда".

20 общественных территорий находятся в 10 крупных городах Алтайского края. В них следующие победители:

Барнаул – бывший парк им. В.И. Ленина и парк "Юбилейный" (здесь пройдет третий этап благоустройства);

Бийск – парк Победы и сквер "Молодежный";

Новоалтайск – пешеходная зона по ул. Космонавтов и сквер "Лес Победы";

Заринск – пешеходные зоны по ул. 25 Партсъезда и ул. Металлургов;

Алейск – пешеходные зоны по ул. Первомайской и пер. Гаврилина;

Камень-на-Оби – парк Победы (второй этап) и "Зеленый клин" (второй этап);

Белокуриха – пешеходные зоны по ул. Соболева (второй этап) и ул. Паустовского;

Славгород – городской парк (седьмой этап) и детский городок (первый этап);

Рубцовск – территория с западной стороны ДК Строителей и площадь им. 21-го Гвардейского стрелкового полка;

Яровое – городской парк (второй этап) и пешеходная зона по ул. Каниболотского.

Как прошло голосование по всей России?

По России в голосовании поучаствовало более 14 млн человек. Это 110% от планового показателя.

"Президентом поручено увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30%. Для достижения этой цели мы запустили механизм прямого участия россиян в формировании комфортной городской среды – это всероссийское онлайн-голосование, которое проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". И мы активно работаем над тем, чтобы данный инструмент был доступен, понятен и прост в использовании для любого гражданина", – отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Напомним, что голосование проходило по всей стране с 15 апреля до 31 мая включительно. Поучаствовать в нём мог любой житель России старше 14 лет. Чтобы сделать это, он должен был зайти на сайт za.gorodsreda.ru, используя профиль на "Госуслугах". Также можно было проголосовать с помощью волонтёров.

"Выборы" объектов благоустройства проводились в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Среди целей этого нацпроекта – рост доли городов с благоприятной средой с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году.

В Алтайском крае по программе благоустроили или сейчас благоустраивают парки "Изумрудный", "Центральный" и "Юбилейный" в Барнауле, сквер "Спортивный" в Заринске, Центральную аллею в ЗАТО Сибирский, бульвар Вали Максимовой в Бийске и другие объекты.