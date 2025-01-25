Почти 19 тысяч случаев заражения ОРВИ выявили в Алтайском крае за неделю

За семь дней показатель подскочил на треть

25 января 2025, 16:58, ИА Амител

Фото: Mark König / unsplash.com

В Алтайском крае за третью неделю 2025 года выявили 18,7 тысячи случаев заражения ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Это выше результата прошлой недели на 31,4%.

Среди заболевших отмечается циркуляция гриппа В, рино- и аденовирусов.

"При первых признаках заболевания необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Не занимайтесь самолечением и не посещайте больными рабочее место или организованный детский коллектив!" – подчеркнули в управлении.

В целом по стране за третью неделю 2025 года подскочила заболеваемость ОРВИ на 29,1%. Зарегистрировали 572,9 тысячи случаев.