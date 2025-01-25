Почти 19 тысяч случаев заражения ОРВИ выявили в Алтайском крае за неделю
За семь дней показатель подскочил на треть
25 января 2025, 16:58, ИА Амител
Фото: Mark König / unsplash.com
В Алтайском крае за третью неделю 2025 года выявили 18,7 тысячи случаев заражения ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре региона.
Это выше результата прошлой недели на 31,4%.
Среди заболевших отмечается циркуляция гриппа В, рино- и аденовирусов.
"При первых признаках заболевания необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Не занимайтесь самолечением и не посещайте больными рабочее место или организованный детский коллектив!" – подчеркнули в управлении.
В целом по стране за третью неделю 2025 года подскочила заболеваемость ОРВИ на 29,1%. Зарегистрировали 572,9 тысячи случаев.
17:16:23 25-01-2025
Все... Это капец...
23:42:45 25-01-2025
как ряз все вернулись из загранок, в щколы пошли...вот и рост