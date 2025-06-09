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Почти 20 россиян стали миллионерами после розыгрыша лотереи

Общая сумма выигрышей превысила 37 миллионов рублей

09 июня 2025, 09:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

18 россиян стали миллионерами благодаря розыгрышу лотереи "Мечталлион" 8 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда гослотерей "Национальная лотерея", организованных Минфином России.

"Счастливчики, выигравшие по одному миллиону рублей в тираже № 142, купили билеты в Воронежской, Московской и Ростовской областях, в Еврейской автономной области, Пермском крае, республиках Адыгея и Коми, а также онлайн: в мобильном приложении и на официальном сайте "Национальной лотереи", – передает агентство.

Общая сумма выигрышей в указанном розыгрыше лотереи превысила 37 миллионов рублей, выигрышными стали более 180 тысяч билетов.

Ранее фельдшер с Сахалина выиграл 1 млрд и 200 рублей в "Русское лото".

Россия

Комментарии 8

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Ахаха

09:42:32 09-06-2025

Очередная реклама лохотрона

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Гость

10:48:25 09-06-2025

Ахаха (09:42:32 09-06-2025) Очередная реклама лохотрона...
А я верю))))) Только вот почему то всегда была мечта не участвовать в лотерее, а быть её организатором. Так надёжнее...

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Элен без ребят

11:19:04 09-06-2025

Ахаха (09:42:32 09-06-2025) Очередная реклама лохотрона... зачем так грубо? люди добровольно и за свои деньги верят в чудеса))

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Sic semper tyrannis

11:35:48 09-06-2025

Элен без ребят (11:19:04 09-06-2025) зачем так грубо? люди добровольно и за свои деньги верят в ...
Подобные высказывания могут даже оскорбить чувства некоторых 🤣

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Буратино

11:48:15 09-06-2025

Где получить 100 млн?

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Гость

12:31:59 09-06-2025

брехня

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Гость

12:48:17 09-06-2025

Дешёвый пиар. Кто платит?

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Павел

23:37:17 10-06-2025

Всё возможно в этой жизни , рад за этих людей

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