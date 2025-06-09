Почти 20 россиян стали миллионерами после розыгрыша лотереи
Общая сумма выигрышей превысила 37 миллионов рублей
09 июня 2025, 09:00, ИА Амител
18 россиян стали миллионерами благодаря розыгрышу лотереи "Мечталлион" 8 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда гослотерей "Национальная лотерея", организованных Минфином России.
"Счастливчики, выигравшие по одному миллиону рублей в тираже № 142, купили билеты в Воронежской, Московской и Ростовской областях, в Еврейской автономной области, Пермском крае, республиках Адыгея и Коми, а также онлайн: в мобильном приложении и на официальном сайте "Национальной лотереи", – передает агентство.
Общая сумма выигрышей в указанном розыгрыше лотереи превысила 37 миллионов рублей, выигрышными стали более 180 тысяч билетов.
Ранее фельдшер с Сахалина выиграл 1 млрд и 200 рублей в "Русское лото".
09:42:32 09-06-2025
Очередная реклама лохотрона
10:48:25 09-06-2025
Ахаха (09:42:32 09-06-2025) Очередная реклама лохотрона...
А я верю))))) Только вот почему то всегда была мечта не участвовать в лотерее, а быть её организатором. Так надёжнее...
11:19:04 09-06-2025
Ахаха (09:42:32 09-06-2025) Очередная реклама лохотрона... зачем так грубо? люди добровольно и за свои деньги верят в чудеса))
11:35:48 09-06-2025
Элен без ребят (11:19:04 09-06-2025) зачем так грубо? люди добровольно и за свои деньги верят в ...
Подобные высказывания могут даже оскорбить чувства некоторых 🤣
11:48:15 09-06-2025
Где получить 100 млн?
12:31:59 09-06-2025
брехня
12:48:17 09-06-2025
Дешёвый пиар. Кто платит?
23:37:17 10-06-2025
Всё возможно в этой жизни , рад за этих людей