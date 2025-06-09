Почти 20 россиян стали миллионерами после розыгрыша лотереи

Общая сумма выигрышей превысила 37 миллионов рублей

09 июня 2025, 09:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

18 россиян стали миллионерами благодаря розыгрышу лотереи "Мечталлион" 8 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда гослотерей "Национальная лотерея", организованных Минфином России.

"Счастливчики, выигравшие по одному миллиону рублей в тираже № 142, купили билеты в Воронежской, Московской и Ростовской областях, в Еврейской автономной области, Пермском крае, республиках Адыгея и Коми, а также онлайн: в мобильном приложении и на официальном сайте "Национальной лотереи", – передает агентство.

Общая сумма выигрышей в указанном розыгрыше лотереи превысила 37 миллионов рублей, выигрышными стали более 180 тысяч билетов.

Ранее фельдшер с Сахалина выиграл 1 млрд и 200 рублей в "Русское лото".