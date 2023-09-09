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Почти 300 человек погибли при землетрясении в Марокко

Мощные толчки зафиксировали в 80 км от Марракеша

09 сентября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко, сообщает РИА Новости.

Толчки зафиксировали в 80 км от Марракеша. После этого случилось еще несколько менее сильных толчков.

По последним данным местного МВД, в результате катаклизма погибли 296 человек, еще 153 ранены, передает Марокканское информационное агентство. Точное число жертв и пострадавших пока неизвестно.

Ранее сейсмолог Рубен Татевосян оценил риск землетрясений на Алтае.

Землетрясения катастрофа

Комментарии 3

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Гость

13:59:14 09-09-2023

Нетипичное землетриясение. На одной из самых древних и устойчивых литосферных плит. Более чем 500 км от края тектонической плиты.

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Гость

19:57:35 09-09-2023

Не "почти 300", а будет более 3-5 тысяч. 300 это устаревшая информация от раннего утра субботы

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Гость

14:00:03 10-09-2023

Уже более 2000 погибших обнаружили, еще множество под завалами, которые будут разбирать несколько недель.

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