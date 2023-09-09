Почти 300 человек погибли при землетрясении в Марокко
Мощные толчки зафиксировали в 80 км от Марракеша
09 сентября 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: соцсети
Мощное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко, сообщает РИА Новости.
Толчки зафиксировали в 80 км от Марракеша. После этого случилось еще несколько менее сильных толчков.
По последним данным местного МВД, в результате катаклизма погибли 296 человек, еще 153 ранены, передает Марокканское информационное агентство. Точное число жертв и пострадавших пока неизвестно.
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