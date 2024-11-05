Почти 300 кг золота добыли на одном из карьеров в Алтайском крае

Это золото закупают не только российские банки, но также КНР и ОАЭ

05 ноября 2024, 11:25, ИА Амител

Золото / Фото: unsplash.com / Jingming Pan

В Краснощековском районе на карьере Мурзинка-1 с начала 2024 года добыли 270 кг золота, пишет "Атмосфера".

"Добычу золота на разрезе ведет ООО "Артель старателей "Поиск", дочернее предприятие ПАО "Селигдар". В 2023 году выручка "Поиска", по данным открытых источников, составила 2,4 млрд рублей и выросла на 36% к предыдущему году", – отмечает издание.

Как уточняют "Вести Алтай", содержание золота на разрезе Мурзинка-1 менее двух граммов на тонну руды. Для извлечения драгоценного металла летом запустили новую фабрику. В 2023 году было добыто 419 кг золота 575-й пробы.

Напомним, в 2022 году в Алтайском крае коренного золота добыли 740 кг.

Справка

ПАО "Селигдар" – полиметаллический холдинг, активы которого расположены в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае, на Чукотке и в Иркутской области.