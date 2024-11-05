Почти 300 кг золота добыли на одном из карьеров в Алтайском крае
Это золото закупают не только российские банки, но также КНР и ОАЭ
05 ноября 2024, 11:25, ИА Амител
В Краснощековском районе на карьере Мурзинка-1 с начала 2024 года добыли 270 кг золота, пишет "Атмосфера".
"Добычу золота на разрезе ведет ООО "Артель старателей "Поиск", дочернее предприятие ПАО "Селигдар". В 2023 году выручка "Поиска", по данным открытых источников, составила 2,4 млрд рублей и выросла на 36% к предыдущему году", – отмечает издание.
Как уточняют "Вести Алтай", содержание золота на разрезе Мурзинка-1 менее двух граммов на тонну руды. Для извлечения драгоценного металла летом запустили новую фабрику. В 2023 году было добыто 419 кг золота 575-й пробы.
Напомним, в 2022 году в Алтайском крае коренного золота добыли 740 кг.
Справка
ПАО "Селигдар" – полиметаллический холдинг, активы которого расположены в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае, на Чукотке и в Иркутской области.
11:48:27 05-11-2024
ПАО «Селигдар», которая зарегистрирована в России (ИНН 1402047184, ОГРН 1071402000438) и имеет юридический адрес 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. 26 Пикет, 12.
12:00:30 05-11-2024
2г/т - бедные руды. Можно сказать хвосты. Оборышы?
13:08:29 05-11-2024
Да брехня это 2г/т. Это сколько нужно переработать, чтобы такие показатели сделать. Явно показатели занижены.
13:33:37 05-11-2024
Демидов уже давно все золото в казну добыл, за ним пыль собирают, только землю зря перетрясают. Иссякают однако природные ископаемые батенька...
00:25:30 06-11-2024
Натаха (13:33:37 05-11-2024) Демидов уже давно все золото в казну добыл, за ним пыль соби... Наташа, технологии за это время далеко шагнули. Единственное многие пренебрегают природосбережением и реально дико гадят за собой.
14:05:20 05-11-2024
Ну теперь заживем.
14:54:50 05-11-2024
Гость1 (14:05:20 05-11-2024) Ну теперь заживем. ... Вы хоть акционер?
Или как - нашару ждете голда кило обломится?
В РА 3-4 грамм на тонну норм выработка.
16:46:01 05-11-2024
Жители регионов, где это золото добывают ,однако в золоте не купаются😠
21:44:54 05-11-2024
Александра (16:46:01 05-11-2024) Жители регионов, где это золото добывают ,однако в золоте не... Срочно переименовать в Золотощеково.)))
07:29:23 06-11-2024
Приезжайте к нам в Локтевский район г Горняк тут Бронштейн хвоста хранилище в нём очень много золота
20:29:35 06-11-2024
Всё в краевую казну!!!!!!!!!
06:59:11 07-11-2024
И чë ж это за новость? Люди стали лучше жить что ли?! Очередному чë рту камней ярд на счет