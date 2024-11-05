НОВОСТИЭкономика

Почти 300 кг золота добыли на одном из карьеров в Алтайском крае

Это золото закупают не только российские банки, но также КНР и ОАЭ

05 ноября 2024, 11:25, ИА Амител

Золото / Фото: unsplash.com / Jingming Pan
Золото / Фото: unsplash.com / Jingming Pan

В Краснощековском районе на карьере Мурзинка-1 с начала 2024 года добыли 270 кг золота, пишет "Атмосфера".

"Добычу золота на разрезе ведет ООО "Артель старателей "Поиск", дочернее предприятие ПАО "Селигдар". В 2023 году выручка "Поиска", по данным открытых источников, составила 2,4 млрд рублей и выросла на 36% к предыдущему году", – отмечает издание.

Как уточняют "Вести Алтай", содержание золота на разрезе Мурзинка-1 менее двух граммов на тонну руды. Для извлечения драгоценного металла летом запустили новую фабрику. В 2023 году было добыто 419 кг золота 575-й пробы.

Напомним, в 2022 году в Алтайском крае коренного золота добыли 740 кг.

Справка
ПАО "Селигдар" – полиметаллический холдинг, активы которого расположены в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае, на Чукотке и в Иркутской области.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИЭкономика

Алтайский край

Комментарии 12

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Где деньги Зин ???

11:48:27 05-11-2024

ПАО «Селигдар», которая зарегистрирована в России (ИНН 1402047184, ОГРН 1071402000438) и имеет юридический адрес 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. 26 Пикет, 12.

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Musik

12:00:30 05-11-2024

2г/т - бедные руды. Можно сказать хвосты. Оборышы?

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Гость

13:08:29 05-11-2024

Да брехня это 2г/т. Это сколько нужно переработать, чтобы такие показатели сделать. Явно показатели занижены.

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Натаха

13:33:37 05-11-2024

Демидов уже давно все золото в казну добыл, за ним пыль собирают, только землю зря перетрясают. Иссякают однако природные ископаемые батенька...

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Василёк.

00:25:30 06-11-2024

Натаха (13:33:37 05-11-2024) Демидов уже давно все золото в казну добыл, за ним пыль соби... Наташа, технологии за это время далеко шагнули. Единственное многие пренебрегают природосбережением и реально дико гадят за собой.

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Гость1

14:05:20 05-11-2024

Ну теперь заживем.

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Musik шт

14:54:50 05-11-2024

Гость1 (14:05:20 05-11-2024) Ну теперь заживем. ... Вы хоть акционер?
Или как - нашару ждете голда кило обломится?
В РА 3-4 грамм на тонну норм выработка.

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Александра

16:46:01 05-11-2024

Жители регионов, где это золото добывают ,однако в золоте не купаются😠

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гость

21:44:54 05-11-2024

Александра (16:46:01 05-11-2024) Жители регионов, где это золото добывают ,однако в золоте не... Срочно переименовать в Золотощеково.)))

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Бэн

07:29:23 06-11-2024

Приезжайте к нам в Локтевский район г Горняк тут Бронштейн хвоста хранилище в нём очень много золота

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Владимир

20:29:35 06-11-2024

Всё в краевую казну!!!!!!!!!

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Рубцовск

06:59:11 07-11-2024

И чë ж это за новость? Люди стали лучше жить что ли?! Очередному чë рту камней ярд на счет

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