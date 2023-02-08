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Стало известно, сколько золота добыли в Алтайском крае в 2022 году

Сейчас в регионе проводят разведку новых участков

08 февраля 2023, 15:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка в ходе онлайн-форума рассказал, как в регионе развивается золотодобывающая промышленность.

"Коренного золота в 2022 году добыто свыше 740 кг, что составляет по сравнению с 2021 годом 89%. В 2023 году объём добычи золота ожидается на том же уровне. Ежегодные объёмы добычи рассыпного золота составляют от 40 до 80 кг", – отметил министр.

В планах продолжить добычу на действующих месторождениях, переходя на более глубокие горизонты. Также планируется ввод новых участков, например, компания "Артель старателей Поиск" проведёт разведку в Курьинском районе.

Кроме того, планируется дальнейшее освоение участка, расположенного на северо-западной окраине Змеиногорска.

Также Химочка в ходе онлайн-форума назвал наиболее яркие примеры импортозамещения в крае.

 

Комментарии 2

  • Главное чтобы оно осталось в России в наших хранилищах, а не ушло в руки смертельным врагам России ведущим против нас войну на уничтожение
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Да, хорошо запутали народ, что делать и кто наш враг. Октябрь 2022 заявлено ЦБ, не будет больше покупать золото.
    09 февраля, Гость   Ответить
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