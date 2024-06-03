Движение к справедливости? Кто выиграет от предстоящей налоговой реформы в России

Эксперты оценили возможные последствия перемен в фискальной политике

03 июня 2024, 06:15, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

Пакет изменений налогового и бюджетного законодательства представило в правительство РФ Министерство финансов. Как утверждают разработчики документа, новшества позволят сделать систему налогообложения более справедливой и привлечь в казну дополнительные средства, необходимые для реализации ранее заявленных мер социальной поддержки и майского указа президента.

Amic.ru попробовал разобраться, как нововведения отразятся на экономике страны и благосостоянии рядовых граждан, и понять, нет ли в предлагаемых решениях подводных камней, способных подстегнуть инфляцию.

Шкала "прогресса"

Наибольший интерес у широкой публики в материалах по налоговым изменениям стала, конечно, прогрессивная шкала по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Как объяснил министр финансов Антон Силуанов, изменения вызваны "запросом общества на справедливость".

"Когда мы посмотрели, а какие существуют ставки налогообложения в других странах, какие наши предложения были от различных фракций, то подготовили, на наш взгляд, очень оптимальную, справедливую шкалу налогообложения", – привел его высказывание журналист Павел Зарубин.

В настоящее время, как известно, с большинства работающих граждан России он взимается в размере 13% от заработка, также действует 15%-я ставка для лиц, чей доход превышает 5 млн рублей в год. Вместо этого Минфин предлагает ввести пятиступенчатую систему.

Работники, чей заработок не превышает 200 тысяч рублей в месяц, продолжат платить прежние 13%. Зарабатывающие от 2,4 до 5 млн рублей в год будут отчислять 15% с разницы, превышающей 2,4 млн. Для тех, у кого годовой доход от 5 до 20 млн рублей в год, НДФЛ составит 18% с разницы более 5 млн рублей. Для лиц с доходом от 20 до 50 млн рублей в год ставка будет 20%, более 50 млн рублей в год – уже 22%.

То есть налоговая ставка для подавляющего большинства трудящихся останется прежней – повышение, говорится в представленных Минфином материалах, коснется лишь 2 млн человек, или 3,2% от всех работников в стране. Причем участников СВО, получающих денежное довольствие и прочие дополнительные выплаты, изменения НДФЛ не затронут.

Экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отметил гибкость применения предложенной налоговой системы.

"Скажем, 13%-й НДФЛ будет взиматься до тех пор, пока доход гражданина не превысит 2,4 млн рублей. Если эта планка преодолена, то 15% взимается с суммы превышения этого порога. Это серьезное подспорье, чтобы средний класс не сильно потерял от этих перемен", – заметил он в беседе с amic.ru.

Правда, по мнению эксперта, существует вероятность, что предприниматели могут несколько урезать зарплаты своим работникам, чтобы не потерять доход и соблюсти налоговую прогрессию:

"Но здесь нужно смотреть на показатели инфляции, которые, как полагает Центральный банк, будут снижаться. Если эти прогнозы сбудутся, то меньшая зарплата будет выплачиваться при меньших ценах. Кроме того, важно, какая часть собираемых налогов пойдет в регионы, а что станут перечислять в федеральный бюджет. От этого зависят возможности местных бюджетов и местного бизнеса".

Нужно заметить, что возможное урезание зарплат не совсем совпадает с намерениями чиновников заставить бизнес повысить их до рыночного уровня, о чем заявил депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Антон Кирьянов.

"Если будут установлены факты, то это уголовное дело. Ответственность понесут как минимум директор, бухгалтер, а, может быть, учредитель. Это не право, а обязанность платить нормальную зарплату", – приводит его высказывание Ura.ru.

Грозы в море не будет

Изменится и налогообложение российского бизнеса. Минфин это объясняет тем, что наиболее сложный этап для российских компаний, наступивший после февраля 2022-го, уже пройден. По многим направлениям для отечественных предприятий открылись новые возможности после ухода иностранных конкурентов, что позволило значительно увеличить прибыль. По результатам 2023 года доля прибыльных компаний в экономике составила 75,3%.

Предполагается более широкое использование упрощенной системы налогообложения (УСН), при которой с фирмы или предпринимателя взимается только один налог. Порог его применения будет увеличен до 450 млн рублей по доходам, в настоящее время он составляет 251,5 млн рублей. В то же время бизнесмены или компании с доходом от 60 млн рублей получат возможность уплачивать также НДС по одному из двух вариантов: полную ставку в размере 20% при сохранении всех налоговых вычетов, либо в размере 5 или 7%, но без права на вычеты. Впрочем, это новшество никак не коснется большинства предпринимателей, годовой доход которых не превышает 60 млн рублей.

Также в рамках реформы предлагается повысить с 20 до 25% налог на прибыль, это даст возможность отказаться от оборотных сборов, в частности, экспортных пошлин, привязанных к курсу доллара.

Никита Масленников называет такое повышение компромиссным:

"Мы помним, что ранее вводились разовые платежи, курсовые пошлины в зависимости от курса рубля, поднимались ставки налогообложения для многих крупных экспортеров. Бизнес сетовал на это достаточно громко и предлагал такой цивилизованный размен: давайте, вы повышаете ставку, но таких платежей, которые будут неожиданными, как гроза в море среди шторма, не будет. И правительство с этим согласилось".

С "упрощенкой" непросто

Впрочем, не все аналитики считают, что предлагаемые налоговые изменения будут позитивно восприняты бизнесом. Так, издания "Коммерсант" и "Финансовый журнал" предупреждают о негативных последствиях повышения НДФЛ. Среди последствий – возможное повышение стоимости товаров и услуг, вызванное необходимостью владельцам бизнеса, чья выручка превышает 60 млн рублей в год, при использовании упрощенной системы, отчислять еще и 20% НДС, что даст им повод повысить стоимость товаров и услуг на те же 20% для компенсации потерь.

Никита Масленников находит опасения насчет 20%-го роста цен преувеличенными.

"У нас малый бизнес, почти 96%, имеет выручку до 60 млн рублей. У кого выше – может переходить на полную систему налогообложения, там есть выигрыш по ставкам. Можно сказать, предлагаемые изменения стимулируют переход малого бизнеса на нормальную систему при достижении определенных порогов выручки, которые подняты довольно серьезно".

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая напомнила, что в настоящее время "упрощенка" действует для предпринимателей, чей доход ниже 265,8 млн рублей, а после изменений налогового законодательства ее порог будет повышен до 450 млн рублей, но обязанность платить НДС возникнет при превышении оборота 60 млн рублей в год.

"Таких субъектов малого и среднего бизнеса, по оценке Минфина, около 3% по количеству, в основном это предприятия торговли, общественного питания, аренды недвижимости. У предприятий будет выбор – платить ли 20%-й НДС со всеми вычетами, либо 5% без права на вычеты при доходах до 250 млн рублей, либо 7% при доходах до 450 млн рублей. Таким образом увеличение затрат предприятий на уплату НДС по факту должно быть менее 20%", – пояснила она amic.ru.

"Понятно, что бизнес постарается перенести рост налоговой нагрузки в повышение цен, однако ему придется конкурировать с крупным бизнесом, который уже платит НДС по стандартной ставке, а также, возможно, столкнуться с ограничениями по уровню спроса, – продолжает Беленькая. – В итоге вряд ли стоит ожидать повышения цен на все товары и услуги на уровне 20%, хотя в сферах экономики, где высока доля среднего бизнеса, у которого возникнет обязательство платить НДС, некоторое повышение цен вполне может произойти".

С инвесторов возьмут меньше

А вот инвесторов Минфин просит не сильно беспокоиться: если они вкладывали средства в проекты на определенных условиях, то они сохранятся, в том числе налоговые льготы по НДС. Это затрагивает тех, кто вкладывался в проекты в рамках особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего развития (ТОР) и пр.

Принцип, предлагаемый Минфином, прост: если бизнесмен инвестирует – он будет платить меньше налогов, отмечает Никита Масленников:

"Скажем, при базовой ставке 25%, если предприниматель подписал соглашение с правительством, заключил специальный инвестиционный контракт, работает на ТОР или ОЭЗ (их в России более 50), он может рассчитывать на существенный вычет из налога на прибыль".

По мнению экономиста, такой налоговый маневр должен обеспечить устойчивый прирост инвестиций в первую очередь среди частного бизнеса:

"А инвестиции – это рост производительности труда, вклад в экономический рост, увеличение темпов роста ВВП. Чем выше ВВП, тем пышнее бюджетный пирог, большему количеству людей достанутся средства государственной поддержки. Впрочем, здесь все будет зависеть от того, как смогут выстроить систему в реальности. Пока мы видим конструкцию в начальной стадии и не знаем, как она заработает".

Ольга Беленькая указывает, что повышение налога на прибыль снижает объем ресурсов для компаний, которые можно направить на инвестиции, особенно в условиях высокой стоимости кредитных средств:

"В какой-то мере эти трудности можно будет компенсировать вынужденными инвестициями бизнеса – госзаказ, импортозамещение, трудосберегающие технологии в условиях острого кадрового дефицита, а также налоговыми стимулами".

Один из аналитиков, занимающихся подготовкой материалов в Госдуму, заявил, что фактически смысл налоговой реформы заключается в реализации положений майского указа президента через повышение налогообложения.

"Это укладывается в подходы финансового блока правительства, сумевшего сохранить свои позиции после кадровых перестановок. В этом блоке вся денежная политика – фактически сведение концов с концами без осознания формулирования и даже понимания стратегических задач развития экономики", – пояснил он в беседе с amic.ru.

Экономист Никита Кричевский в своем телеграм-канале отметил, что в налоговой реформе "соблюден баланс интересов всех экономических агентов": "Движение к справедливости очевидно, но и те, кто наживается за счет дивидендов и долевого участия, пострадали незначительно".

В свою очередь, Никита Масленников оценивает предстоящие налоговые изменения со сдержанным оптимизмом: