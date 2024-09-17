Россиянам начали рассылать уведомления об уплате налога на вклады

Налог на этот вид дохода придется оплатить впервые и не позднее 1 декабря

17 сентября 2024, 17:00, ИА Амител

Калькулятор, расчеты / Фото: pixabay.com

ФНС начала рассылать россиянам уведомления о необходимости уплатить налог на доходы от банковских вкладов за 2023 год, сообщается на сайте ведомства.

Заплатить налог за вклады россиянам предстоит впервые. Самостоятельно заполнять декларацию не нужно, этим займутся банки и направят данные в налоговую.

В ведомстве объяснили, что налогом облагаются не сами вклады, а доход в виде процентов, полученных за календарный год по всем вкладам в российских банках, за вычетом необлагаемой суммы.

Необлагаемая сумма рассчитывается по формуле: 1 млн рублей умноженный на максимальное значение ключевой ставки Банка России в указанном налоговом периоде. В 2023 году максимальное значение ключевой ставки составляло 15%. Получается, что необлагаемая сумма – 150 000 рублей.

Если сумма дохода от вкладов превышает необлагаемую, то с разницы необходимо уплатить налог на доходы по ставке 13% (или 15%, если годовой доход превышает 5 млн рублей).

Ранее amic.ru подробно рассказал, что такое налог на доход по вкладам и в каких случаях его можно будет не платить.