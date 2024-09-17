Россиянам начали рассылать уведомления об уплате налога на вклады
Налог на этот вид дохода придется оплатить впервые и не позднее 1 декабря
17 сентября 2024, 17:00, ИА Амител
ФНС начала рассылать россиянам уведомления о необходимости уплатить налог на доходы от банковских вкладов за 2023 год, сообщается на сайте ведомства.
Заплатить налог за вклады россиянам предстоит впервые. Самостоятельно заполнять декларацию не нужно, этим займутся банки и направят данные в налоговую.
В ведомстве объяснили, что налогом облагаются не сами вклады, а доход в виде процентов, полученных за календарный год по всем вкладам в российских банках, за вычетом необлагаемой суммы.
Необлагаемая сумма рассчитывается по формуле: 1 млн рублей умноженный на максимальное значение ключевой ставки Банка России в указанном налоговом периоде. В 2023 году максимальное значение ключевой ставки составляло 15%. Получается, что необлагаемая сумма – 150 000 рублей.
Если сумма дохода от вкладов превышает необлагаемую, то с разницы необходимо уплатить налог на доходы по ставке 13% (или 15%, если годовой доход превышает 5 млн рублей).
Ранее amic.ru подробно рассказал, что такое налог на доход по вкладам и в каких случаях его можно будет не платить.
17:19:08 17-09-2024
Блин! У меня рублей двадцать в ВТБ осталось! Сейчас насчитают налога выше крыши!? Фиг уплатишь!
17:44:46 17-09-2024
Гость (17:19:08 17-09-2024) Блин! У меня рублей двадцать в ВТБ осталось! Сейчас насчитаю... ВТБ тебя сдаст... Не отвертишьсся
17:53:05 17-09-2024
Гость (17:19:08 17-09-2024) Блин! У меня рублей двадцать в ВТБ осталось! Сейчас насчитаю... Вы только заголовки читаете?
17:53:27 17-09-2024
Гость (17:19:08 17-09-2024) Блин! У меня рублей двадцать в ВТБ осталось! Сейчас насчитаю... считают от дохода свыше 150000 р.
18:55:29 17-09-2024
Храните деньги в банке (стеклянной) и будет вам счастье.
20:38:14 17-09-2024
Иванна (18:55:29 17-09-2024) Храните деньги в банке (стеклянной) и будет вам счастье.... Хороший совет - удобно будет конфисковывать.
Или помните - хлоп и пятихатки отменили, вот смеху было.