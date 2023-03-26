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Алтайская полиция рассказала, сколько пропавших человек не удалось найти

Правоохранители нашли почти всех потерявшихся подростков

26 марта 2023, 07:44, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф
Фото: 22.мвд.рф

В 2022 году в Алтайском крае без вести пропали 3673 человека, отыскать же удалось только 3213 жителей, сказано в документе "О состоянии оперативной обстановки и результатах деятельности органов внутренних дел Алтайского края".

При этом среди "потеряшек" в прошлом году более чем в два раза выросло число несовершеннолетних – с 411 до 964. Полицейские сумели найти почти всех подростков: не удалось установить местоположение только 15 человек.

Напомним, на текущей неделе в Барнауле волонтёры и полиция сумели найти 13-летнюю школьницу. Ранее сообщалось, что пропавшую в краевом центре 16-летнюю девушку нашли погибшей.

Комментарии 3

  • Правоохранители нашли почти всех потерявшихся подростков. не удалось установить местоположение только 15 человек. 15 подростков не найдено? Это нормально? Вообще 460 человек вообще не нашли за год. Это что за розыск такой? Чем они вообще там занимаются?
    26 марта, Гость   Ответить
  • Это что за розыск такой? Чем они вообще там занимаются?========================ну иди помоги, раз умный такой.
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "Чем они вообще там занимаются?" в ЛизаАлерт всегда будут рады добровольцам. или вам не интересны пропавшие люди, а только пукнуть в интернетах?
    27 марта, Гость   Ответить
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