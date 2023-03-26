Алтайская полиция рассказала, сколько пропавших человек не удалось найти

Правоохранители нашли почти всех потерявшихся подростков

26 марта 2023, 07:44, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В 2022 году в Алтайском крае без вести пропали 3673 человека, отыскать же удалось только 3213 жителей, сказано в документе "О состоянии оперативной обстановки и результатах деятельности органов внутренних дел Алтайского края".

При этом среди "потеряшек" в прошлом году более чем в два раза выросло число несовершеннолетних – с 411 до 964. Полицейские сумели найти почти всех подростков: не удалось установить местоположение только 15 человек.

Напомним, на текущей неделе в Барнауле волонтёры и полиция сумели найти 13-летнюю школьницу. Ранее сообщалось, что пропавшую в краевом центре 16-летнюю девушку нашли погибшей.