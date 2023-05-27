Почти 800 жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

Всего с начала сезона активности этих членистоногих в поликлиники с жалобами на присасывание обратились более трёх тысяч человек

27 мая 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю 783 жителя пострадали от присасывания клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратились 3073 человека, в том числе 976 детей до 14 лет. Из общего числа пострадавших 998 человек (из них 180 детей) – жители Барнаула.

"Среди пострадавших зарегистрировано 102 случая заболевания сибирским клещевым тифом (в том числе у 20 детей в возрасте до 14 лет), а также 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (в том числе у одного ребёнка) и 12 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом (в том числе у двоих детей до 14 лет). Больных с тяжёлой формой заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано. На сегодняшний день в стационарах края находится семь больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, двое из них в тяжёлом состоянии. Случаев заболевания клещевым энцефалитом с летальным исходом не зарегистрировано", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сейчас в регионе наблюдается интенсивный рост активности клещей, пик которого прогнозируют на конец мая. Тем не менее опасность пострадать от членистоногих сохранится в течение всего тёплого времени года.

Ранее российские учёные открыли новые виды клещей, способные вызывать чуму и лихорадку Западного Нила.