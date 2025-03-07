НОВОСТИОбщество

В Барнауле на сутки отключат воду из-за масштабных работ. Список адресов и карта

11-12 марта в краевой столице проведут переврезку новых водопроводов

07 марта 2025, 06:15, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com / Jos Speetjens
Отключение воды / Фото: unsplash.com / Jos Speetjens

В Барнауле 11-12 марта проведут переврезку новых водопроводов. В связи с этим в ряде районов города будет отключено водоснабжение, в некоторых домах снизится давление воды. Об этом сообщили в мэрии.

Специалисты барнаульского водоканала подключат новый водовод диаметром 1000 мм к централизованной системе водоснабжения. Сотрудники "СоюзДонСтроя" проведут замену запорно-регулирующей арматуры на "Молодежном" водоводе диаметром 600 мм.

Ограничение водоснабжения в Барнауле / Фото: пресс-служба мэрии

Как изменится подача воды?

Первый этап: 22:00 11 марта – 06:00 12 марта

Будет отключена средняя зона водоснабжения Барнаула, что приведет к пониженному давлению в границах следующих улиц:

  • Павловский тракт;
  • Бабуркина;
  • Автотранспортная;
  • 2-я Северо-Западная;
  • Георгия Исакова;
  • Покровская;
  • Юрина;
  • Гущина;
  • Селекционная;
  • Горно-Алтайская;
  • 80-й Гвардейской Дивизии;
  • Калинина;
  • Кулагина;
  • Юго-Западная;
  • Пугачева;
  • Маяковского;
  • Понтонный мост;
  • Водопроводная;
  • Красносельская;
  • Карла Маркса;
  • Промышленная;
  • Чернышевского;
  • Некрасова;
  • Чкалова;
  • Ленина;
  • Социалистический;
  • Песчаная;
  • Красноармейский;
  • Папанинцев;
  • проезд Магистральный;
  • Челюскинцев;
  • Силикатная;
  • Кулундинская;
  • Власихинская;
  • Фурманова.

Второй этап: до 22:00 12 марта

По приведенным ниже адресам ожидается полное отключение воды.

Жилые дома:

  • ул. Рылеева, 21 (5 этажей);
  • ул. Фурманова, 26а (6 этажей);
  • ул. Фурманова, 28 (2 этажа);
  • ул. Фурманова, 65-79; 83-95 (16 частных домов);
  • Керамический переулок, 2-6;
  • 1-й Керамический переулок, 2–10, 1–7;
  • 2-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;
  • 3-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;
  • проезд Фурманова, 2-98, 1-151 (94 частных дома).

Административные здания:

  • ул. Фурманова, 81, 81а;
  • Павловский тракт, 41–83а, 50-58;
  • ул. Целинная, 1–11, 2–2д;
  • ул. Новороссийская, 138, 138а, 138б, 138б/1, 138в, 140;
  • ул. Заринская, 1–1е, 2–8;
  • ул. Автотранспортная, 39–41г.

Также в этот период пониженное давление воды будет в границах улиц:

  • Сельскохозяйственная;
  • Автотранспортная;
  • Новороссийская;
  • Павловский тракт;
  • пр. Строителей;
  • Советская;
  • Мира;
  • Промышленная;
  • Партизанская;
  • Чернышевского;
  • Чкалова;
  • пр. Социалистический;
  • Песчаная;
  • Силикатная;
  • Власихинская;
  • Фурманова;

"В период проведения работ образовательные учреждения продолжат свою работу, будет изменена маршрутизация больных в стационары, поликлиники будут работать в обычном режиме", – отметили в администрации.

Заместитель генерального директора по строительству компании "СоюзДонСтрой" Вячеслав Семерин заявил, что перед началом работ была проведена тщательная подготовка: составлен детальный график, необходимые материалы доставлены на объект, а техника полностью готова к выполнению задач.

Напомним, в Барнауле идет реконструкция сетей в рамках крупного инвестпроекта "Меланжист Алтая". Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Предыдущие масштабные работы проводились 8 и 9 января – переврезка нового водовода в районе ул. Новороссийской.
 

Отключение воды / Фото: unsplash.com / Jos Speetjens

Проблемы с водой будут у половины жителей Барнаула из-за масштабных работ в марте

Очередное переключение водоводов планируют выполнить в течение 24 часов
НОВОСТИОбщество

Барнаул водоканал Водоснабжение

Комментарии 6

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Гость

08:44:12 07-03-2025

Это издевательство! Почему нельзя было спланировать работы и за один этап произвести переврезку двух узлов??? Необходимо людей дважды оставлять без водоснабжения? Это какая-то специальная акция: выяснить кто больше всех стерпит????

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Гость

08:55:21 07-03-2025

Гость (08:44:12 07-03-2025) Это издевательство! Почему нельзя было спланировать работы и... А вам что, привыкать чтоль терпеть? Терпели раньше, потерпите и сейчас.

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Гость

08:56:01 07-03-2025

Чо, как в прошлый раз будут мозги канифолить?

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Гость

09:16:02 07-03-2025

надо, значит, надо.
но запасаемся водой, т.к. наверняка не успеют в срок

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Гость

11:01:36 07-03-2025

Чтоб вам пусто было!!!

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Сергей

11:47:40 07-03-2025

Последний раз то же писали что все подготовлено а врубили с большим запозданием

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