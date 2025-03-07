В Барнауле на сутки отключат воду из-за масштабных работ. Список адресов и карта

11-12 марта в краевой столице проведут переврезку новых водопроводов

07 марта 2025, 06:15, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com / Jos Speetjens

В Барнауле 11-12 марта проведут переврезку новых водопроводов. В связи с этим в ряде районов города будет отключено водоснабжение, в некоторых домах снизится давление воды. Об этом сообщили в мэрии.

Специалисты барнаульского водоканала подключат новый водовод диаметром 1000 мм к централизованной системе водоснабжения. Сотрудники "СоюзДонСтроя" проведут замену запорно-регулирующей арматуры на "Молодежном" водоводе диаметром 600 мм.

Ограничение водоснабжения в Барнауле / Фото: пресс-служба мэрии

Как изменится подача воды?

Первый этап: 22:00 11 марта – 06:00 12 марта

Будет отключена средняя зона водоснабжения Барнаула, что приведет к пониженному давлению в границах следующих улиц:

Павловский тракт;

Бабуркина;

Автотранспортная;

2-я Северо-Западная;

Георгия Исакова;

Покровская;

Юрина;

Гущина;

Селекционная;

Горно-Алтайская;

80-й Гвардейской Дивизии;

Калинина;

Кулагина;

Юго-Западная;

Пугачева;

Маяковского;

Понтонный мост;

Водопроводная;

Красносельская;

Карла Маркса;

Промышленная;

Чернышевского;

Некрасова;

Чкалова;

Ленина;

Социалистический;

Песчаная;

Красноармейский;

Папанинцев;

проезд Магистральный;

Челюскинцев;

Силикатная;

Кулундинская;

Власихинская;

Фурманова.

Второй этап: до 22:00 12 марта

По приведенным ниже адресам ожидается полное отключение воды.

Жилые дома:

ул. Рылеева, 21 (5 этажей);

ул. Фурманова, 26а (6 этажей);

ул. Фурманова, 28 (2 этажа);

ул. Фурманова, 65-79; 83-95 (16 частных домов);

Керамический переулок, 2-6;

1-й Керамический переулок, 2–10, 1–7;

2-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;

3-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;

проезд Фурманова, 2-98, 1-151 (94 частных дома).

Административные здания:

ул. Фурманова, 81, 81а;

Павловский тракт, 41–83а, 50-58;

ул. Целинная, 1–11, 2–2д;

ул. Новороссийская, 138, 138а, 138б, 138б/1, 138в, 140;

ул. Заринская, 1–1е, 2–8;

ул. Автотранспортная, 39–41г.

Также в этот период пониженное давление воды будет в границах улиц:

Сельскохозяйственная;

Автотранспортная;

Новороссийская;

Павловский тракт;

пр. Строителей;

Советская;

Мира;

Промышленная;

Партизанская;

Чернышевского;

Чкалова;

пр. Социалистический;

Песчаная;

Силикатная;

Власихинская;

Фурманова;

"В период проведения работ образовательные учреждения продолжат свою работу, будет изменена маршрутизация больных в стационары, поликлиники будут работать в обычном режиме", – отметили в администрации.

Заместитель генерального директора по строительству компании "СоюзДонСтрой" Вячеслав Семерин заявил, что перед началом работ была проведена тщательная подготовка: составлен детальный график, необходимые материалы доставлены на объект, а техника полностью готова к выполнению задач.

Напомним, в Барнауле идет реконструкция сетей в рамках крупного инвестпроекта "Меланжист Алтая". Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Предыдущие масштабные работы проводились 8 и 9 января – переврезка нового водовода в районе ул. Новороссийской.

