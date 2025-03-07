В Барнауле на сутки отключат воду из-за масштабных работ. Список адресов и карта
11-12 марта в краевой столице проведут переврезку новых водопроводов
07 марта 2025, 06:15, ИА Амител
В Барнауле 11-12 марта проведут переврезку новых водопроводов. В связи с этим в ряде районов города будет отключено водоснабжение, в некоторых домах снизится давление воды. Об этом сообщили в мэрии.
Специалисты барнаульского водоканала подключат новый водовод диаметром 1000 мм к централизованной системе водоснабжения. Сотрудники "СоюзДонСтроя" проведут замену запорно-регулирующей арматуры на "Молодежном" водоводе диаметром 600 мм.
Как изменится подача воды?
Первый этап: 22:00 11 марта – 06:00 12 марта
Будет отключена средняя зона водоснабжения Барнаула, что приведет к пониженному давлению в границах следующих улиц:
- Павловский тракт;
- Бабуркина;
- Автотранспортная;
- 2-я Северо-Западная;
- Георгия Исакова;
- Покровская;
- Юрина;
- Гущина;
- Селекционная;
- Горно-Алтайская;
- 80-й Гвардейской Дивизии;
- Калинина;
- Кулагина;
- Юго-Западная;
- Пугачева;
- Маяковского;
- Понтонный мост;
- Водопроводная;
- Красносельская;
- Карла Маркса;
- Промышленная;
- Чернышевского;
- Некрасова;
- Чкалова;
- Ленина;
- Социалистический;
- Песчаная;
- Красноармейский;
- Папанинцев;
- проезд Магистральный;
- Челюскинцев;
- Силикатная;
- Кулундинская;
- Власихинская;
- Фурманова.
Второй этап: до 22:00 12 марта
По приведенным ниже адресам ожидается полное отключение воды.
Жилые дома:
- ул. Рылеева, 21 (5 этажей);
- ул. Фурманова, 26а (6 этажей);
- ул. Фурманова, 28 (2 этажа);
- ул. Фурманова, 65-79; 83-95 (16 частных домов);
- Керамический переулок, 2-6;
- 1-й Керамический переулок, 2–10, 1–7;
- 2-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;
- 3-й Керамический переулок, 2–10, 1–9;
- проезд Фурманова, 2-98, 1-151 (94 частных дома).
Административные здания:
- ул. Фурманова, 81, 81а;
- Павловский тракт, 41–83а, 50-58;
- ул. Целинная, 1–11, 2–2д;
- ул. Новороссийская, 138, 138а, 138б, 138б/1, 138в, 140;
- ул. Заринская, 1–1е, 2–8;
- ул. Автотранспортная, 39–41г.
Также в этот период пониженное давление воды будет в границах улиц:
- Сельскохозяйственная;
- Автотранспортная;
- Новороссийская;
- Павловский тракт;
- пр. Строителей;
- Советская;
- Мира;
- Промышленная;
- Партизанская;
- Чернышевского;
- Чкалова;
- пр. Социалистический;
- Песчаная;
- Силикатная;
- Власихинская;
- Фурманова;
"В период проведения работ образовательные учреждения продолжат свою работу, будет изменена маршрутизация больных в стационары, поликлиники будут работать в обычном режиме", – отметили в администрации.
Заместитель генерального директора по строительству компании "СоюзДонСтрой" Вячеслав Семерин заявил, что перед началом работ была проведена тщательная подготовка: составлен детальный график, необходимые материалы доставлены на объект, а техника полностью готова к выполнению задач.
Напомним, в Барнауле идет реконструкция сетей в рамках крупного инвестпроекта "Меланжист Алтая". Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Предыдущие масштабные работы проводились 8 и 9 января – переврезка нового водовода в районе ул. Новороссийской.
08:44:12 07-03-2025
Это издевательство! Почему нельзя было спланировать работы и за один этап произвести переврезку двух узлов??? Необходимо людей дважды оставлять без водоснабжения? Это какая-то специальная акция: выяснить кто больше всех стерпит????
08:55:21 07-03-2025
Гость (08:44:12 07-03-2025) Это издевательство! Почему нельзя было спланировать работы и... А вам что, привыкать чтоль терпеть? Терпели раньше, потерпите и сейчас.
08:56:01 07-03-2025
Чо, как в прошлый раз будут мозги канифолить?
09:16:02 07-03-2025
надо, значит, надо.
но запасаемся водой, т.к. наверняка не успеют в срок
11:01:36 07-03-2025
Чтоб вам пусто было!!!
11:47:40 07-03-2025
Последний раз то же писали что все подготовлено а врубили с большим запозданием