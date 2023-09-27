Почти половина МФО в России готова к внедрению ESG-повестки

Что это за повестка и что она дает потребителю

27 сентября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KYrxh

Деньги / Фото: ededchechine / Freepik

Сейчас потребители, инвесторы и общественное мнение все больше обращают внимание не только на финансовые результаты компаний, но и на их влияние на окружающую среду, общество и управление внутренними процессами. Это привело к развитию концепции ESG*-повестки, которая стала новым глобальным трендом. ESG позволяет бизнесу интегрировать окружающие, социальные и управленческие аспекты в свою деятельность. Судя по опросу, который провел Центробанк России, не обошел этот тренд стороной и МФО. Участие в нем приняли 124 микрофинансовые организации.

Поддержка бизнеса и социальный фактор

По данным опроса, более 40% МФО участвуют в проектах, связанных с поддержкой инициатив предпринимателей. В частности, предоставляют льготное финансирование женщинам-предпринимателям (41%) и молодым предпринимателям (44%). Около 50% опрошенных МФО готовы предоставлять заемщикам, занятым в перспективных для региона отраслях, льготные условия кредитования.

Однако наиболее релевантным фактором из ESG-повестки для микрофинансовых организаций является социальный фактор – S. По данным опроса, сегодня 90% компаний способствуют повышению финансовой грамотности своих заемщиков. В частности, подробно описывают на сайте компании условия финансовых продуктов, объясняют условия займа и возникающие риски для заемщика при заключении договора.

Также некоторые МФО помогают заемщикам выбрать наиболее выгодный продукт, чтобы снизить сумму переплаты, несмотря на то, что в таком случае получат меньше прибыли. Это и есть один из важнейших показателей фактора S, который сегодня стараются соблюдать современные и добросовестные компании.

Как заемщику убедиться, что МФО соблюдает социальный фактор

Добросовестную работу микрофинансовой организации можно легко определить, обращая внимание на некоторые важные моменты. Прежде всего – договор. МФО, для которой в приоритете социальный фактор, не будет включать туда различные скрытые платежи и комиссии. В договоре будет прописана именно та сумма, которую заемщик должен вернуть по закону.

Второй важный момент – это отсутствие навязывания дополнительных услуг. Социально ориентированная компания всегда будет учитывать интересы клиента, а не пытаться заработать любым способом.

И третье – помощь в выборе продукта, который подойдет именно под ваши цели и возможности. Например, сотрудники МФО знают и обязательно расскажут, что у долгосрочных займов ставки значительно ниже, чем у займов "до зарплаты". При этом взять можно довольно крупную сумму на любые цели. По сути, это тот же потребительский кредит, разница лишь в том, что микрофинансовые организации не требуют большого пакета документов.



Так, собственникам автомобиля стоит обратить внимание на заем под залог ПТС. Физическим лицам он позволяет получить до 500 000 рублей наличными по ставке значительно ниже, чем на другие продукты микрофинансовых организаций. А сумма займа на предпринимательские цели для ООО и ИП составляет до 5 млн рублей.



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Заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.



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ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма – от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка – от 30 до 90% годовых. Срок микрозайма – до 36 месяцев. Подробности по телефону 8 800 302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны на сентябрь 2023 года.

*ESG (Environmental Social Governance, произносится как "инвайрементал сошиал гаверненс") – принципы деятельности компании, основанные в числе прочего на защите окружающей среды.

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