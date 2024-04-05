Почти роскошь. В Барнауле и пригороде дорожают дачи, а спрос стремительно растет

Рынок дачных участков может получить новое развитие в ближайшее время

05 апреля 2024, 07:30, ИА Амител

Дом / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Начиная с 2020 года в Барнауле растет спрос и цены на дачные участки. Эксперты подсчитали, что средняя стоимость объектов за последние пять лет выросла в два-три раза и продолжает увеличиваться. Традиционно наибольшим спросом пользуются дачи, расположенные в черте городе и в окрестностях. При этом покупатели ищут не просто "голые" наделы, а благоустроенные участки, с хорошими домиками, где можно жить с мая по сентябрь. В этом году покупатели активизировались даже раньше обычного. Сколько в среднем сейчас стоят дачи в Барнауле, и какая новая тенденция может зародиться на этом рынке – в материале amic.ru.

Двукратный рост

Еще лет 7-10 лет назад барнаульцы массово "сбрасывали" дачные участки. Объекты, доставшиеся в наследство, продавали вообще за бесценок, лишь бы поскорее избавиться от ненавистных соток. Закон, разрешающий регистрировать в СНТ жилые дома (принят в 2019 году), а затем пандемия изменили этот рынок. Спрос стал ажиотажным, продавались даже те объекты, которые стояли годами. Естественно, это привело к росту цен.

Сейчас в базе объявлений Avito – чуть более 400 предложений о покупке дач. Объектов за 50-70 тыс. рублей уже не найти, минимальная стоимость составляет 100 тыс. рублей. За эту сумму предлагают приобрести участок в 10 соток с небольшим домиком в СНТ "Химволокно" Первомайского района (10 км от села Зудилово). В садоводствах на Змеиногорском, Павловском, Гоньбинском трактах дачные участки (даже без домиков) стоят 350-500 тыс. рублей.

Средняя стоимость наделов (4-8 соток) с домиком в 20-50 квадратных метров (отнюдь не самые новые варианты, построенные 20-30 лет назад) составляет 1,3-2 млн рублей. Дороже 3 млн рублей предлагают дачи для круглогодичного проживания со всеми удобствами, а также баней, бассейном на участке.

Пандемийное эхо

В садоводствах города отмечают: спрос на дачи сейчас даже выше, чем в прошлом году. Связывают это как с удорожанием летнего отдыха в Алтайском крае и Горном Алтае, так и ростом цен на загородную недвижимость. При этом наплыв звонков от покупателей начался в конце марта: чуть раньше, чем обычно.

"Года два-три назад, когда в пригороде Барнаула стала развиваться массовая коттеджная застройка, мы увидели некоторое снижение интереса к дачам. То есть люди решили вместо летнего отдыха купить дом. Все-таки это другой уровень жизни и комфорта. Но в прошлом году покупатели стали жаловаться: дома в пригороде стали очень дорогими, из-за чего дачи вновь стали рассматривать как альтернативу", – сообщили amic.ru в садоводстве на Змеиногорском тракте.

В постпандемийный период барнаульцы "охотились" за заброшенными участками. Они "штурмовали" садоводства и сметали пустующие и неиспользуемые дачи. В СНТ говорят, что большинство новых собственников благоустроили участки, построили домики и регулярно приезжают на свои владения. Сейчас заброшенные наделы в садоводствах – редкость.

"В СНТ города пустующих участков нет года три. Возможно, они есть в отдаленных от города садоводствах, где нет круглый год электричества и водопровода", – отметили в СНТ на Змеиногорском тракте.

По закону, если СНТ не может найти владельца, то муниципальные власти имеют право зарегистрировать эту землю как бесхозяйную (на основании статьи 225 ГК РФ). Также СНТ имеет право сразу обратиться в суд. Если он примёт решение изъять неиспользуемую землю, в течение шести месяцев на участке будут проведены кадастровые работы. Затем органы исполнительной власти объявят о проведении публичных торгов. Приобрести землю может любой желающий, в том числе соседи, которые хотят увеличить площадь своего участка.

Новый толчок

Еще одна тенденция, которая зародилась несколько лет назад, – аренда дачных участков. Их снимают с весны по осень и используют для отдыха в выходные и праздничные дни. Однако этот сегмент пока развит слабо: старые дачи спросом не пользуются, а строить современные домики с панорамным остеклением и сдавать их в аренду – невыгодно.

"Сезон дач короткий, с мая по сентябрь. В остальное время эти объекты будут простаивать и не приносить дохода. Хотя спрос на аренду дач высокий", – сообщил amic.ru руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.

Впрочем, скоро все может измениться. Президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию, предложил включить СНТ в программу социальной газификации. По ней газ до участка, где находится дом, протянут бесплатно. В связи с этим эксперты предполагают, что спрос на дачные участки вырастет в несколько раз, в вместе с ним – и цены.

"Во многих СНТ электричество есть круглый год, вопрос воды (в некоторых используют летники) решается бурением скважины. После проведения газа участок становится пригодным для постоянного проживания. Так рынок дачных участок Барнаула может трансформироваться", – резюмировал Константин Никитеев.

Цифра

Самая дорогая дача, по данным базы объявлений Avito, стоит 10 млн рублей. Она находится в СНТ Лесные поляны (недалеко от села Фирсово), имеет площадь 350 квадратных метров и построена из мореного кедра.