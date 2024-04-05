Почти роскошь. В Барнауле и пригороде дорожают дачи, а спрос стремительно растет
Рынок дачных участков может получить новое развитие в ближайшее время
05 апреля 2024, 07:30, ИА Амител
Начиная с 2020 года в Барнауле растет спрос и цены на дачные участки. Эксперты подсчитали, что средняя стоимость объектов за последние пять лет выросла в два-три раза и продолжает увеличиваться. Традиционно наибольшим спросом пользуются дачи, расположенные в черте городе и в окрестностях. При этом покупатели ищут не просто "голые" наделы, а благоустроенные участки, с хорошими домиками, где можно жить с мая по сентябрь. В этом году покупатели активизировались даже раньше обычного. Сколько в среднем сейчас стоят дачи в Барнауле, и какая новая тенденция может зародиться на этом рынке – в материале amic.ru.
Двукратный рост
Еще лет 7-10 лет назад барнаульцы массово "сбрасывали" дачные участки. Объекты, доставшиеся в наследство, продавали вообще за бесценок, лишь бы поскорее избавиться от ненавистных соток. Закон, разрешающий регистрировать в СНТ жилые дома (принят в 2019 году), а затем пандемия изменили этот рынок. Спрос стал ажиотажным, продавались даже те объекты, которые стояли годами. Естественно, это привело к росту цен.
Сейчас в базе объявлений Avito – чуть более 400 предложений о покупке дач. Объектов за 50-70 тыс. рублей уже не найти, минимальная стоимость составляет 100 тыс. рублей. За эту сумму предлагают приобрести участок в 10 соток с небольшим домиком в СНТ "Химволокно" Первомайского района (10 км от села Зудилово). В садоводствах на Змеиногорском, Павловском, Гоньбинском трактах дачные участки (даже без домиков) стоят 350-500 тыс. рублей.
Средняя стоимость наделов (4-8 соток) с домиком в 20-50 квадратных метров (отнюдь не самые новые варианты, построенные 20-30 лет назад) составляет 1,3-2 млн рублей. Дороже 3 млн рублей предлагают дачи для круглогодичного проживания со всеми удобствами, а также баней, бассейном на участке.
Пандемийное эхо
В садоводствах города отмечают: спрос на дачи сейчас даже выше, чем в прошлом году. Связывают это как с удорожанием летнего отдыха в Алтайском крае и Горном Алтае, так и ростом цен на загородную недвижимость. При этом наплыв звонков от покупателей начался в конце марта: чуть раньше, чем обычно.
"Года два-три назад, когда в пригороде Барнаула стала развиваться массовая коттеджная застройка, мы увидели некоторое снижение интереса к дачам. То есть люди решили вместо летнего отдыха купить дом. Все-таки это другой уровень жизни и комфорта. Но в прошлом году покупатели стали жаловаться: дома в пригороде стали очень дорогими, из-за чего дачи вновь стали рассматривать как альтернативу", – сообщили amic.ru в садоводстве на Змеиногорском тракте.
В постпандемийный период барнаульцы "охотились" за заброшенными участками. Они "штурмовали" садоводства и сметали пустующие и неиспользуемые дачи. В СНТ говорят, что большинство новых собственников благоустроили участки, построили домики и регулярно приезжают на свои владения. Сейчас заброшенные наделы в садоводствах – редкость.
"В СНТ города пустующих участков нет года три. Возможно, они есть в отдаленных от города садоводствах, где нет круглый год электричества и водопровода", – отметили в СНТ на Змеиногорском тракте.
По закону, если СНТ не может найти владельца, то муниципальные власти имеют право зарегистрировать эту землю как бесхозяйную (на основании статьи 225 ГК РФ). Также СНТ имеет право сразу обратиться в суд. Если он примёт решение изъять неиспользуемую землю, в течение шести месяцев на участке будут проведены кадастровые работы. Затем органы исполнительной власти объявят о проведении публичных торгов. Приобрести землю может любой желающий, в том числе соседи, которые хотят увеличить площадь своего участка.
Новый толчок
Еще одна тенденция, которая зародилась несколько лет назад, – аренда дачных участков. Их снимают с весны по осень и используют для отдыха в выходные и праздничные дни. Однако этот сегмент пока развит слабо: старые дачи спросом не пользуются, а строить современные домики с панорамным остеклением и сдавать их в аренду – невыгодно.
"Сезон дач короткий, с мая по сентябрь. В остальное время эти объекты будут простаивать и не приносить дохода. Хотя спрос на аренду дач высокий", – сообщил amic.ru руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.
Впрочем, скоро все может измениться. Президент России Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию, предложил включить СНТ в программу социальной газификации. По ней газ до участка, где находится дом, протянут бесплатно. В связи с этим эксперты предполагают, что спрос на дачные участки вырастет в несколько раз, в вместе с ним – и цены.
"Во многих СНТ электричество есть круглый год, вопрос воды (в некоторых используют летники) решается бурением скважины. После проведения газа участок становится пригодным для постоянного проживания. Так рынок дачных участок Барнаула может трансформироваться", – резюмировал Константин Никитеев.
Цифра
Самая дорогая дача, по данным базы объявлений Avito, стоит 10 млн рублей. Она находится в СНТ Лесные поляны (недалеко от села Фирсово), имеет площадь 350 квадратных метров и построена из мореного кедра.
08:06:25 05-04-2024
Недалеко от села Фирсово, где затопило?
08:31:00 05-04-2024
Гость (08:06:25 05-04-2024) Недалеко от села Фирсово, где затопило?... Можно уток или выдр разводить)))
08:20:19 05-04-2024
МРОТ то поднимут к 2030 году, вы куда разогнались с ценами?
08:43:04 05-04-2024
Каждый год цены на дачи в период март-апрель взлетают, а потом снова падают. По поводу-нет брошенных участков-ну-ну. ПОЛНО. Причем стоят и заброшки с домами и пустые участки. В любых садоводствах. Есть варианты,которые годами продаются. вариантов много. У города очень дорого, если 50 км и далее-можно купить норм и участок с домом ,но туда особо каждый день не наездишься, бензин,время...
16:07:33 05-04-2024
гость (08:43:04 05-04-2024) Каждый год цены на дачи в период март-апрель взлетают, а пот... На нашем садоводстве еще в прошлом году раскупили почти все заброшки
09:01:41 05-04-2024
Кореш 5 лет назад предлагал свою дачу за 250 тр я сказал что дорого. Потом он ее выставил за 500. В том году продавал за 800. Сейчас зашел на авито уже миллион. Рост за 5 лет - в 4 раза. А когда я хотел покупать 5 лет назад , сестра сказала не бери - дачи никому не нужны и будут дешеветь)))
09:30:22 05-04-2024
Гость (09:01:41 05-04-2024) Кореш 5 лет назад предлагал свою дачу за 250 тр я сказал чт... Думаю, там все, что на участке, не стало ни новее, ни красивее за эти годы,еще сколько вложить придется)) За миллион можно неплохую взять, а за 500 "дрова" покупать с сорняками-уж лучше без этого. Дешеветь дачи не будут просто потому, что ничего не дешевеет. Те же хрущевки, которым более 60 лет, что они, дешевле стали?
09:29:04 05-04-2024
В прошлом году продала за 2 млн. до этого за миллион не брали.
09:37:17 05-04-2024
Гость (09:29:04 05-04-2024) В прошлом году продала за 2 млн. до этого за миллион не брал... ну и дура. сейчас бы за 3 спихнула свою сарайку
09:42:01 05-04-2024
Для чего покупают дачи молодые? Чтобы там пить - гулять. В лесу теперь не потусишь, а душа требует. Выращивать они ничего не хотят. Скоро все истинные садоводы, бабушки все бросят, т.к. находиться в таком бедламе просто невозможно. Такое пьянство в СНТ, а с этим и драки и кражи.
10:05:34 05-04-2024
Гость (09:42:01 05-04-2024) Для чего покупают дачи молодые? Чтобы там пить - гулять. В л... Да прям. Рядом купила участок семья с ребенком, заморочились и со стройкой и с посадками. Никаких пьянок. Чуть дальше тоже молодые ребята, с удовольствием возятся с земляникой и помидорами. Есть участок, куда приезжают явно отдохнуть, но и там все вполне в рамках, тем более что соседи у них с маленьким ребенком. Совсем маргиналы вряд ли будут для гулянок покупать дачу, тем более задорого.
10:47:53 05-04-2024
Гость (10:05:34 05-04-2024) Да прям. Рядом купила участок семья с ребенком, заморочились... А вы там ночевали хоть раз? Вот ночью все и происходит. А они и не маргиналы - работа, дети, но гуляют по страшному и дети не спят
10:10:03 05-04-2024
Проснуться ранним летним утром после пьянки, все спят, достать из холодоса баночку холодного пива, меланхолично хлебать закусывая вчерашним шашлыком.
10:52:56 05-04-2024
Дача должна быть чужая! (10:10:03 05-04-2024) Проснуться ранним летним утром после пьянки, все спят, доста... Фу, какая гадость... похмелка- первый шаг к алкоголизму!
11:14:02 05-04-2024
Гость (10:52:56 05-04-2024) Фу, какая гадость... похмелка- первый шаг к алкоголизму!... Желание опохмелиться - это уже алкоголизм. Причем даже не первая, а вторая стадия.
18:39:53 05-04-2024
Дача должна быть чужая! (10:10:03 05-04-2024) Проснуться ранним летним утром после пьянки, все спят, доста... Опохмеляться пивом это моветон мой друг... Шампанское... Прохладное... Из горла!!!
20:38:40 05-04-2024
Гость (18:39:53 05-04-2024) Опохмеляться пивом это моветон мой друг... Шампанское... Про... Друг мой, ты же не птенец. Так что шампусик я и сам выпью))) Ну а ты самостоятельно ищи чем похмеляться)))
10:35:34 06-04-2024
Гость (18:39:53 05-04-2024) Опохмеляться пивом это моветон мой друг... Шампанское... Про... Шампанское по утрам пьют аристократы или дегенераты. Классика!!!!!!!!!!!!!!
10:34:58 05-04-2024
Лучше всего поехать к знакомому на дачу, нежели вешать себе на шею этот камень.
12:30:25 05-04-2024
Родитель, которые берут с собой детей на дачу и заставляют там работать, очень сильно тупят. Я сам все 90 провел на даче, мои родители были рабочие на заводе, для них это была норма. Мои дети никогда картошку не садили и надеюсь садить не будут. Дети должны учится, а не работать. Полно разных спортивных и математических летних лагерей. Столько возможностей, каких только курсов нет. Один только Кванториум их десятки предлагает. Все лето можно провести только катаясь по олимпиадам, соревнованиям и тематическим лагерям. ЕГЭ надо сдавать не 40 баллов, а на 100. Какая картошка? Пусть ее садят фермеры и продают в марияра.
16:25:10 05-04-2024
Гость (12:30:25 05-04-2024) Родитель, которые берут с собой детей на дачу и заставляют т... А потом эти дети ничего руками делать и не умеют, ни гвоздь забить ни лампочку поменять...
13:49:29 05-04-2024
Гость (12:30:25 05-04-2024) Родитель, которые берут с собой детей на дачу и заставляют т... Одно другому не мешает, мой опыт : сын закончил школу с золотой медалью, ЕГЭ 90+, Академия с красным дипломом и тд, картошку садить умеет и на даче отличный помощник)
16:05:30 05-04-2024
Да на кой эта проблема нужна
20:11:03 05-04-2024
3 года назад за 250 на Змеиногорском тракте показалось дорого, но дачу для отдыха хотелось, в прошлом году купила за 500, сейчас из интереса смотрю иногда объявления и понимаю - как я мудро поступила в прошлом году
12:41:51 06-04-2024
За 50 тыс руб бабуля продала мне дачу 7 соток в Мичуринцев Барнаул. Много заброшенных, по 8-10 тыс руб можно купить. Не знаю, где вы такие цены находите
12:59:50 06-04-2024
Да людям деньги девать некуда. Власти сказали-хорошо живем. Какие вопросы? Баламутят народ...