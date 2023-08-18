Почти тысяча домов останутся без горячей воды в Барнауле

Энергетики будут готовить ТЭЦ-3 к началу отопительного сезона

18 августа 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Работа барнаульской ТЭЦ-3 остановится на период с 21 по 24 августа. Об этом сообщили в СГК.

Без горячей воды останутся 987 многоквартирных жилых домов и 134 социальных объектов. Всего подачу ресурса ограничат более чем для 337 тысяч горожан.

Отключение необходимо для того, чтобы энергетики подготовились к прохождению отопительного сезона.

В СГК извинились перед горожанами за предоставленные неудобства и добавили, что без отключения подготовиться к зиме невозможно.

С картой районов, которые останутся без горячей воды, можно ознакомиться по ссылке.