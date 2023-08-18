Почти тысяча домов останутся без горячей воды в Барнауле
Энергетики будут готовить ТЭЦ-3 к началу отопительного сезона
18 августа 2023, 09:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Работа барнаульской ТЭЦ-3 остановится на период с 21 по 24 августа. Об этом сообщили в СГК.
Без горячей воды останутся 987 многоквартирных жилых домов и 134 социальных объектов. Всего подачу ресурса ограничат более чем для 337 тысяч горожан.
Отключение необходимо для того, чтобы энергетики подготовились к прохождению отопительного сезона.
В СГК извинились перед горожанами за предоставленные неудобства и добавили, что без отключения подготовиться к зиме невозможно.
С картой районов, которые останутся без горячей воды, можно ознакомиться по ссылке.
10:38:07 18-08-2023
А когда отключали на 12 дней, не хватило, нужно опять отключать?? Сразу все нельзя было сделать?????
10:44:05 18-08-2023
я не понял. отключат там где красное или там где синее? если где красное, то почему наш дом, относящийся к ТЭЦ-2, затрагивают?
12:00:16 18-08-2023
Гость (10:44:05 18-08-2023) я не понял. отключат там где красное или там где синее? если... все там понятно. на карту кликните
11:25:30 18-08-2023
Гость (10:44:05 18-08-2023) я не понял. отключат там где красное или там где синее? если... Потому что ГЛАДИОЛУС !
12:14:51 18-08-2023
Вы хуже негодяев, всю весну и лето ничего не делали или деньги крысили. И перед сборами на учебу, заготовками на зиму, типа выборами решили показать свою деятельность....жаль , что я на пенсии и вы не были и не сейчас в моей команде. Стыдно...
12:40:42 18-08-2023
Конст (12:14:51 18-08-2023) Вы хуже негодяев, всю весну и лето ничего не делали или день... Как влияет горячая вода на сборы на учёбу? Вымыться хотите за 2 недели до школы? А на заготовки? Горячей водой из под крана вообще ничего не заливается
13:18:53 18-08-2023
Гость (12:40:42 18-08-2023) Как влияет горячая вода на сборы на учёбу? Вымыться хотит... Да, это демагог, которого выпнули на пенсию!
10:39:56 20-08-2023
Отключат там где синее или красное? Понять не могу