Как выглядит ремонт теплосетей, из-за которого перекроют проспект Ленина в Барнауле
Нечетную сторону Ленина перекроют уже завтра
17 августа 2023, 16:19, ИА Амител
Ремонт теплосетей на Ленина – Брестской / Фото: amic.ru
В Барнауле на несколько дней перекроют проспект Ленина из-за ремонтных работ на теплосетях. Как ранее писал amic.ru, на пересечении с улицей Брестской идет реконструкция участка магистральной тепловой сети диаметром 300 мм общей протяженностью 300 метров. Перекладка этого отрезка требует перекрытия движения по проспекту Ленина.
Движение по нечетной стороне проезжей части проспекта Ленина на пересечении с улицей Брестской перекроют с 21:00 18 августа до утра 21 августа. Движение по четной стороне ограничат с 21:00 25 августа до утра 28 августа.
Как выглядит перекресток сейчас – в нашей фотоленте.
20:41:57 17-08-2023
в начале нынешнего века с большой помпой для для СМИ прошла презентация агрегата для бестраншейной перекладки сетей, то есть. делались два прокола по сторонам дороги и агрегат уходил под дорожное полотно, вылезая с обратной стороны и тянул трубы....и куды подевали шайтан-машину...или разрывать и зарывать траншеи, перекрывая дорогу, более технологичный процесс..21 век...увы, увы. увы...
00:55:22 20-08-2023
Брестскую в том году капитально ремонтировали, а сейчас снова раскопали что- ли?