Как выглядит ремонт теплосетей, из-за которого перекроют проспект Ленина в Барнауле

Нечетную сторону Ленина перекроют уже завтра

17 августа 2023, 16:19, ИА Амител













































Ремонт теплосетей на Ленина – Брестской / Фото: amic.ru

В Барнауле на несколько дней перекроют проспект Ленина из-за ремонтных работ на теплосетях. Как ранее писал amic.ru, на пересечении с улицей Брестской идет реконструкция участка магистральной тепловой сети диаметром 300 мм общей протяженностью 300 метров. Перекладка этого отрезка требует перекрытия движения по проспекту Ленина.

Движение по нечетной стороне проезжей части проспекта Ленина на пересечении с улицей Брестской перекроют с 21:00 18 августа до утра 21 августа. Движение по четной стороне ограничат с 21:00 25 августа до утра 28 августа.

Как выглядит перекресток сейчас – в нашей фотоленте.