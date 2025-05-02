Под Кемеровом судят водителя грузовика, насмерть сбившего восьмилетнего ребенка

Мальчик скатился с горки на дворовую парковку, где грузовик протащил его около восьми метров

02 мая 2025, 20:15, ИА Амител

Фото: Tingey Injury Law Firm / unsplash.com

Прошли первые судебные заседания по делу водителя, насмерть сбившего восьмилетнего ребенка на горке в Анжеро-Судженске (Кемеровская область), сообщает "КП-Новосибирск".

Трагедия произошла 27 декабря 2023 года.

"У сына был последний учебный день в четверти. Он пришел домой со школы, отпросился у бабушки (моей мамы) покататься на горке вместе с одноклассником. Бабушка в тот момент мыла пол, разрешила ему погулять. Сын взял "ватрушку" и убежал на улицу. Я в тот момент возвращалась домой с работы, позвонила [ребенку]. Он сказал, что на горке, все в порядке", – вспоминает мама мальчика.

Вскоре сибирячке позвонила ее мама – бабушка мальчика. Она сказала, что ребенка сбил грузовик. Когда женщина добежала до своего дома, там стояла скорая. Медики сказали, что мальчик погиб.

В отношении водителя возбудили дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". На записях с камер видеонаблюдения видно, что школьник скатился с горки на дворовую парковку. Грузовик протащил мальчика около восьми метров. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и множество переломов.

По данным экспертизы, трагедии можно было избежать. Эксперты установили, что водитель мог остановить автомобиль путем экстренного торможения.

"Еще эксперты выяснили, что мой сын был в поле зрения водителя, и ничего не мешало обзору с рабочего места шофера. То есть он мог затормозить, и мой сын был бы жив, но не остановился", – говорит женщина.

Сейчас дело рассматривается в суде. Водителю грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Мама мальчика надеется, что он "понесет ответственность с реальным лишением свободы".

Женщина также добивается наказания для местной администрации, хотя там сразу заявляли, что не имеют к горке никакого отношения. В официальном комментарии говорится, что в месте, в котором мальчика сбили, находится природный склон.

"По информации представителей ТСЖ, на момент трагедии снег не сгребался в сторону ската. Скат для катания выбирается детьми, несмотря на то, что открыт доступ в соседний двор, где есть место для игр и катания", – заявили в ведомстве.

Сейчас СК выясняет, была ли в действиях местных чиновников халатность.