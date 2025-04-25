В Рубцовске девятилетнего ребенка сбили на пешеходном переходе
Маленький пешеход получил травмы различной степени тяжести
25 апреля 2025, 21:00, ИА Амител
В Рубцовске на проспекте Рубцовском, в районе дома № 62, произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок, сообщили в краевой Госавтоинспекции.
"Установлено, что водитель, женщина 1987 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vista, совершила наезд на пешехода, ребенка девяти лет, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.
В результате ДТП девятилетний пешеход получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали. Полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину аварии.
Ранее 12-летнего мальчика сбили на "пешеходнике" в Бийске.
21:12:37 25-04-2025
Куда летят тварюги?! Для кого писаны правила?!
21:47:47 25-04-2025
Да несутся,пешеходный или нет пофиг,как будто пол минуты ,чтобы притормозить у пешеходного,решит кучу проблем.Надо ставить знаки о снижении скорости и камеру рядом.
08:52:17 27-04-2025
ой-ой-ой!!! запретить авто в городе! не пущать!