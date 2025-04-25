В Рубцовске девятилетнего ребенка сбили на пешеходном переходе

Маленький пешеход получил травмы различной степени тяжести

25 апреля 2025, 21:00, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Рубцовске на проспекте Рубцовском, в районе дома № 62, произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

"Установлено, что водитель, женщина 1987 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vista, совершила наезд на пешехода, ребенка девяти лет, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.

В результате ДТП девятилетний пешеход получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали. Полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причину аварии.

Ранее 12-летнего мальчика сбили на "пешеходнике" в Бийске.