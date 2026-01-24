Подача газа в Первомайском районе до сих пор не восстановлена

Как пишут местные жители, в домах газ так и не появился, несмотря на заявления властей

Теплосети МУП "Энергетик" ждет ремонт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подача газа в Алтайском крае до сих пор не восстановлена. Речь идет о Первомайском районе, где 23 января полностью пропало газоснабжение из-за коммунальной аварии.

Ранее власти региона сообщали, что газоснабжение было восстановлено.

«К полуночи 23 января восстановлено газоснабжение пункта редуцирования газа, а также в сетях высокого давления. Газ возвращается в населенные пункты Фирсово, Бобровка и Лесной. Аварийно-диспетчерской службой проводятся работы по запуску газоиспользующего оборудования, в том числе в домах потребителей. Завершаются работы на сетях газораспределения внутри поселков, попавших под ограничение», – сообщили в Минстрое региона.

Однако, как информируют читатели amic.ru, газ в домах так и не появился:

«Нет пока газа в Первомайском районе. Не восстановлено газоснабжение».

«Газа в домах нет. И до утра, как сказали газовщики, не будет».

«Являюсь жителем поселка Фирсово. Газа так и нет. Зачем обманывать, что газоснабжение восстановлено».

При этом некоторые читатели пишут, что все же в части населенных пунктов газ появился, но не сразу. Например, в Фирсово газоснабжение восстановили ближе к 7 утра, сообщают читатели.

Исключением стала Бобровка. Там газа нет до сих пор. По сообщениям местных жителей, греться приходилось с помощью обогревателей, однако в течение ночи начались и перебои с электричеством. Когда газ будет восстановлен полностью во всем районе – пока не сообщается. Власти района уже написали, что работа по восстановлению газа в Бобровке и поселке Лесном все еще ведется. При необходимости будет развернут пункт временного размещения в школе Бобровки.