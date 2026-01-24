В Первомайском районе восстановили газоснабжение

Аварийные службы завершают подключение оборудования в домах жителей

24 января 2026, 01:35, ИА Амител

Фото: администрация Первомайского района

Газоснабжение полностью восстановлено в Первомайском районе Алтайского края. Как сообщает Минстрой региона, к полуночи 23 января подача газа была возобновлена на пункте редуцирования и в сетях высокого давления, газ начал поступать в дома жителей сел Фирсово, Бобровка и поселка Лесного.

Причиной перебоя стало обледенение оборудования на газорегуляторном пункте. Несмотря на сильные морозы, специалистам удалось полностью восстановить его работоспособность.

В настоящее время аварийно-диспетчерская служба проводит заключительные работы по запуску газового оборудования, в том числе в домах потребителей. Ограничения на пользование газом полностью сняты.