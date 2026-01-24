НОВОСТИОбщество

В Первомайском районе восстановили газоснабжение

Аварийные службы завершают подключение оборудования в домах жителей

24 января 2026, 01:35, ИА Амител

Фото: администрация Первомайского района
Фото: администрация Первомайского района

Газоснабжение полностью восстановлено в Первомайском районе Алтайского края. Как сообщает Минстрой региона, к полуночи 23 января подача газа была возобновлена на пункте редуцирования и в сетях высокого давления, газ начал поступать в дома жителей сел Фирсово, Бобровка и поселка Лесного.

Причиной перебоя стало обледенение оборудования на газорегуляторном пункте. Несмотря на сильные морозы, специалистам удалось полностью восстановить его работоспособность.

В настоящее время аварийно-диспетчерская служба проводит заключительные работы по запуску газового оборудования, в том числе в домах потребителей. Ограничения на пользование газом полностью сняты.

Комментарии

Елена

01:59:35 24-01-2026

Нет пока газа в Первомайском районе. Не восстановлено газоснабжение

Гость

02:44:55 24-01-2026

Не знаю куда восстановили газоснабжение, но в Фирсово в 2:45 ночи газа нет.

Ирина

02:45:14 24-01-2026

Газа в домах нет. И до утра, как сказали газовики, не будет.

Павел

02:46:04 24-01-2026

Газа по факту нет.

Гость

02:51:37 24-01-2026

2часа 50 мин. Газа нет.

Павел

02:52:45 24-01-2026

Являюсь жителем поселка с. Фирсово. Газа так и нет. Зачем обманывать, что газоснабжение восстановлено

Ксения

02:58:52 24-01-2026

Информация не актуальная, газа до сих пор нет

Иван

03:03:03 24-01-2026

Спасибо за оперативность.

Елена

03:27:38 24-01-2026

Время 3:26 газа нет... Только рапортуем, что всё исправили и возобновили подачу газа в жилые дома....

Анатолий

05:54:27 24-01-2026

Газа все еще нет от Фирсово до Бобровки. Информация о восстановление не верная!

Гость

06:10:20 24-01-2026

Так нет газа, до сих пор

Гость

06:36:13 24-01-2026

6.30 утра 24 января газа нет!

Кот

07:28:09 24-01-2026

Чушь полная, люди до сих пор находятся без газа!!!!
Сейчас 7:30 утра, газа не стало в 19:40
Халатность работников Газпрома и управления Алтайского края зашкаливает.

Лариса

07:38:52 24-01-2026

Ничего не восстановлено,уже более 12 часов нет газа

Оксана

07:42:05 24-01-2026

Сейчас 7.40 23 января в Бобровке нет газа. Зачем пишите не правду?

Гость

07:49:07 24-01-2026

Зачем вводить в заблуждение людей? Газа в домах нет.

Гость

08:04:09 24-01-2026

8.00 - газа нет!

Елена

08:18:02 24-01-2026

Сейчас 8-10. В Бобровке 12 часов уже нет газа. Всю ночь люди обогревались обогревателями ( у кого они есть). Но сейчас стали отключать свет. Многие вообще остались без тепла. Ситуация критическая. У многих маленькие дети. Закутывают их как могут. Информации о подключении газа нет. Час назад только увидели первых "газовщиков", до этого пытались подключать Фирсово. Пишут, что в Лесном газ так и не дали. О каком восстановлении Вы говорите! Все отрапортовали и успокоились! Люди брошены на произвол судьбы!

Гость

08:59:17 24-01-2026

Нам же сказали, что газ ещё вчера Вам дали, значит всё, ждите))

Гость

09:22:57 24-01-2026

9.20-газа нет...печалька...

Гость

09:55:40 24-01-2026

Сабина ау прокурор

