Подарила миру Человека. Нейропсихолог и барнаульцы о сакральных знаниях материнства

Матерям открывается сакральное знание, которое всем остальным женщинам недоступно, считает нейропсихолог

24 ноября 2024, 10:30, ИА Амител

Мама и дети / Изображение от prostooleh на Freepik

Сегодня, 24 ноября, во всем мире отмечается День матери – праздник благодарности всем женщинам, родившим и воспитывающим детей. Детсадовцы делают праздничные аппликации, ребята постарше распаковывают копилки или кооперируются с отцами, чтобы порадовать мам подарками и цветами. Потому что Мама – главное слово в каждой судьбе. А что дает материнство самой женщине? Подарить миру человека – это событие не может быть рядовым. Барнаульцы поделились с amic.ru своими историями, а нейропсихолог Лариса Головина рассказала, как, когда и зачем включается родительский центр в мозге человека.

"Заберу внуков на море – доделывать то, что с детьми не успела"

У известных барнаульских предпринимателей Пятковских двое сыновей – Артем, 21 год, и Семен, 18 лет. Рождение детей было осознанным шагом – Артем стал долгожданным первым сыном и внуком.

"Муж стал приходить домой с репликами типа: видел сегодня мальчика на улице, но мама почему-то с ним не играла, если бы у меня был сын – я бы играл. А еще ему очень нравились мальчишки с толстенькими ушами", – вспоминает Татьяна Пятковкая.

Но увидев первенца, сама женщина испытала отчаяние: ребенок показался ей ужасно некрасивым – как такого показывать родственникам, мужу?

"Я даже сестре позвонила: надо что-то делать. А та такая же, как я, дурная в ответ: "С такой внешностью, как ты описываешь, только в церкви по святцам имя выбирать".

А вот муж нашел сына очень симпатичным, еще краше он показался бабушкам и дедушкам, и страхи Татьяны прошли. Пятковским повезло: в воспитании мальчишек с большим удовольствием участвовала вся большая семья. Никогда не было проблем отправить детей в деревню на каникулы или на период болезни.

"На тот момент фирма у нас уже была. И я быстро вышла на работу. Да, было и чувство вины, и тоска, но была и ответственность перед бизнесом, который не бросить. Постоянный конфликт интересов, в котором ты, по дури своей, выбираешь работу. Но по-настоящему понимаешь это только сейчас, когда сыновья выросли и разъехались. Надо быть с детьми как можно больше, лично, а не по рассказам родителей переживать моменты, которых больше не будет никогда. Но мы выбирали работу, зная, что бабушки и дедушки давали им с лихвой внимания, ласки и заботы. Это не значит, что мы их не любили, просто на тот момент в бизнес вкладывали больше", – говорит Татьяна.

При этом сами мальчишки прекрасно осознавали свою значимость для родителей. Так, Артем в школьном сочинении написал, что "самым важным событием в своей жизни мама с папой считают рождение меня и моего брата Семена, а на втором месте по важности ставят свою фирму".

Школьное сочинение Артема/Фото предосталено героями материала

Кстати, в собственной компании Пятковские ведут активную политику за материнство. У них работает почти 60 женщин, и каждый год минимум по три уходят в декрет. Но руководство этот бэби-бум только поддерживает, тем более специфика бизнеса позволяет сотрудницам работать на удаленке. А Татьяна даже наставляет декретниц: "Не спешите выходить на работу, насладитесь своим материнством".

"Я – счастливая мать. Не представляю себе жизни, в которой была бы только работа, – откровенничает Татьяна. – Дети наполняют смыслом жизнь, ты чувствуешь свою нужность. Мои сыновья для меня – это источник света, подарок судьбы. Дешевое колечко, купленное в ларьке на остановке, одуванчик, сорванный в парке для тебя, наполняют такой невероятной энергией, которую не получить больше нигде.



Я уже ревную сыновей к будущим невесткам – ведь всю свою заботу они перенесут на них. А мужу говорю: как только появятся внуки, ни дня больше работать не буду, заберу их на море – доделывать, что не успела с детьми".

Человек не курица

У человека любая мотивационная деятельность в основе устроена как у животных. В том числе и родительство. В гипоталамусе есть специальный центр родительского поведения, который запускает соответствующие реакции. В ответ на внешние и внутренние стимулы. Внешними стимулами могут быть, например, запах младенца или его плач. Мощнейший внутренний стимул родительского поведения – набор гормонов, который радикально меняется у женщины во время беременности и после родов.

По своей природе родительское поведение – это набор реакций, который сильно зависит от вида животного. Возьмем, например, курицу и цыплят. Когда цыпленок запечатлевает мать, у него запускается реакция следовать за ней – так и ходят друг за другом всем выводком. А у мамы-курицы распечатывается реакция прятать потомство под крылом. У некоторых видов животных запускается такой вид родительского поведения, как высиживание яиц самцом.

"У людей все гораздо сложнее. Из животных рефлекторных реакций у человека, пожалуй, можно отметить лишь выделение молока, которое запускает гормон пролактин и внешние реакции, например, стимуляция младенцем соска или громкий крик ребенка, причем, у некоторых женщин – даже не обязательно своего. А в целом человеческое родительское поведение в гораздо большей степени обусловлено социальным и культурным контекстом, нежели физиологией", – пояснила нейропсихолог Лариса Головина.В каких-то культурах положено, чтобы ребенок с матерью был не разлучен, буквально находился на ее теле максимально долгое время. В каких-то – принято, чтобы за всеми детьми сообщества до определенного возраста присматривала одна женщина, а все остальные матери при этом уходят работать уже в первые дни после родов. Во многих странах сегодня не приветствуется длительное опекание детей в семье, а еще пару поколений назад было нормой жить одной большой семьей и быть в курсе всех дел своих детей и внуков. Специфические признаки человеческого родительского поведения выделить невозможно – слишком много нюансов.

"Первое впечатление от родительства – тьма и беспросвет"

"Не делайте из родительства культа, относитесь ко всему проще – вы сильно облегчите себе жизнь. Для нас первенец стал экспериментальным ребенком, точнее, с ним первое время мы пытались все делать по правилам. За что и поплатились. Не повторяйте наших ошибок", – откровенничают Ольга и Сергей Панкратовы, родители Максима, 18 лет, и Екатерины.

Буквально на следующий день после выписки из роддома женщину увезли с осложнением в больницу.

"Никогда не забуду взгляд мужа, когда он провожал меня, оставшись с младенцем, которого знает-то всего несколько часов, один на один. В нем было все: отчаяние, миллион вопросов "а что делать, если?", страх и, клянусь, скупая мужская слеза поблескивала в уголке", – вспоминает Ольга.На подмогу примчались родители – с опытом, знаниями и энтузиазмом. Но, как говорится, ложечки вернули, а осадочек остался. А после выписки матери, переведенный с искусственного питания на грудь, ребенок получил расстройство кишечника, и уже вдвоем буквально на следующий день они "загремели" в инфекцию.

"По факту ничего страшного у сына в итоге не нашли – просто на материнском молоке после смесей кишечник расслабился. Но тогда казалось – катастрофа, которую могут решить только врачи", – вспоминает Ольга. А еще в числе первых воспоминаний – невыносимая жара в палате (пылающую батарею рядом с кроватью приходилось кутать одеялом) и адская усталость.

"Нас пришли навестить свекровь с золовкой. А я ничему не рада. Все, что я хочу, – это лечь прямо вот на этот затоптанный грязный пол комнаты свиданий и отключиться".

Максим был очень беспокойным ребенком, чтобы усыпить его хотя бы на полчаса, Ольге с мужем по очереди приходилось качать его на руках по полночи. При этом молодые родители первые месяцы, например, не признавали подгузники.

"Начитавшись книжек по воспитанию, я считала, что подгузники могут спровоцировать в старшем возрасте проблемы с произвольным мочеиспусканием. Какая глупость! Конечно, держать ребенка в памперсе постоянно – тоже перебор, но если это может облегчить жизнь всей семье - почему бы не воспользоваться?! С дочерью мы вели себя уже гораздо проще. Например, утром, когда муж уходил на работу, а она начинала возиться в своей кроватке, я перекладывала ее к себе в кровать, кормила грудью и мы обе засыпали еще на пару часов. И какое же это счастье просыпаться отдохнувшей и видеть рядом счастливую беззубую улыбку!"

Второе материнство у Ольги связано со светлыми воспоминаниями, несмотря на то, что и после вторых родов женщина попала в больницу с теми же осложнениями, что и в первый раз.

"Но, несмотря на все сложности, внутри постоянно горел огонек, который поддерживал силы. Первые несколько месяцев сын нас, по сути, мучил, но я все равно его любила. Проблема-то была не в нем, а в нас. Нам, родителям, надо было быть чуть менее правильными и чуть больше прислушиваться к своей родительской интуиции. Это единственное, о чем я жалею. Дети – это счастье. Без них жизнь была бы, возможно, и проще, но беднее во всех смыслах, уж совершенно точно", – рассуждает Ольга."Ситуация, когда я остался с Максом без матери, стала моим личным родительским Эверестом. И я горжусь, что смог его покорить. Без всего этого я бы даже, наверное, не подозревал, на что способен. Дети – это частички родительской души. Мы уйдем, но то, что мы в них вложили, останется от нас в этом мире. Такой вот круговорот людей. Мы наполняем их, они наполняют нас – пока есть дети, река жизни никогда не пересохнет", – добавляет Сергей.

Контекст материнства

Когда рождается ребенок, в норме центр родительского поведения должен запуститься и сформировать у матери особое отношение к ребенку – он для нее становится значимее всех остальных людей на свете. Но дальнейшие решения, которые женщина будет принимать по отношению к нему, зависят от контекста, который есть в ее голове. Это знания, традиции, культура, воспитание.

Если родительский центр запустился, женщина не рефлексирует об этом в моменте – она просто этим живет. Материнство становится центром ее мотивационной сферы.

"Женщина-мать не вполне хозяйка своего мозга. У нее совершенно иной гормональный фон, чем у женщины без ребенка, ее мозг перепрошит гормонами очень сильно. Потребность в материнстве начинает отбирать для нее значимую с этой точки зрения информацию", – пояснила Лариса Головина.

Но родительский центр может недозапуститься или не запуститься вообще. В современном мире так происходит нередко, говорит нейропсихолог. Если женщина-мать находится в неподходящем социально-культурном контексте, многие важные пласты в ее психике отсекаются, и она просто не осознает изменение своей социальной роли. Как, например, матери-одиночке понять, что ее семейный статус повысился, если она – не в семье?

"Материнство – основное предназначение женщины"

Ксения, домохозяйка, мать троих детей – 13, 9 лет и 1 год, с детства знала, что будет мамой.

"Человек по природе своей должен заводить семью и размножаться. А материнство вообще – основное предназначение женщины. Муж и жена без детей – для меня это неполноценная семья", – рассуждает Ксения.Когда женщина сама была беременна первенцем, врачи поставили высокий риск развития у ребенка синдрома Дауна, предлагали сделать аборт. "Какой аборт?! Я уже чувствовала его шевеление! Именно когда появилась эта внешняя угроза, которая могла бы разделить меня с моим ребенком, включилось пока еще на уровне животных инстинктов материнское чувство. Даже если бы синдром Дауна подтвердился, я бы не отказалась от ребенка ни за что. Слава Богу, дочь родилась здоровой! А цифры скрининга оказались ложными из-за совместного приема двух препаратов во время беременности. Возможно, кому-то в такой же ситуации они изменили судьбу".

Ксения – типичная мама-клуша. Так она сама себя называет. Забота о детях – главный смысл ее жизни. Когда дочь родилась, мест в палате не было, и ребенка забрали на ночь. С утра пораньше женщина уже донимала постовых медсестер: ну когда ей отдадут дочь.

Материнство – это постоянное беспокойство и порой выматывающая забота, соглашается женщина, но если бы у нее не было детей, жизнь была бы пустой.

"Я счастлива. Помню, когда родился сын, и его впервые приложили к груди, я погладила его щечку – а она такая бархатная, как ничто другое в мире. Когда дети ссорятся, я очень огорчаюсь, но когда они вместе чем-то заняты и дружны, душа наполняется радостью. Когда малыш учится сидеть, ходить, показывать пальчиком – эти мелочи наполняют смыслом всю твою жизнь. Ты чувствуешь причастность к чему-то очень важному, что не всем доступно".

Существа иного порядка

Благодаря возможности материнства женщина по своей природе имеет преимущество перед мужчиной, считает Лариса Головина. Женщина-мать – это существо иного порядка. Материнство переводит ее в совершенно иной регистр. Она знает то, что другим неведомо. Она открывает ворота в этот мир новому Человеку. Она сама для него какое-то время – проекция всего мира. Это огромный бонус, который превосходит плату, которую женщина-мать вносит за свой статус. А плата эта часто – ее собственное здоровье и, конечно же, время. Она словно кладет на алтарь для другого человека кусок своей собственной судьбы.

"Большая драма, если ребенок родился, а перехода не случилось – в глазах окружающих или, еще хуже, в глазах самой женщины. Тогда тяготы, новые обязательства и ограничения, связанные с материнством, остаются, а бонусов нет. Счастье, когда материнство – пусть даже проходящее через серьезные испытания – несет удовлетворение и понимание. Такое материнство не опустошает, а наполняет женщину".