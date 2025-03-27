Подарок губернатору и поправки в бюджете края. Как прошла мартовская сессия АКЗС

Фоторепортаж с 39-й сессии алтайских депутатов

27 марта 2025, 16:04, ИА Амител

39-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

27 марта в Барнауле состоялась 39-я сессия Алтайского краевого Законодательного собрания. Она началась с награждения участников специальной военной операции, проявивших мужество и героизм при выполнении воинского долга.

Кроме того, перед заседанием депутат АКЗС и директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев вручил губернатору Виктору Томенко памятный подарок.

После торжественной части депутаты приступили к рассмотрению основной повестки дня. За шесть с половиной часов работы сессии было рассмотрено 17 законопроектов и 7 проектов постановлений.

Основными темами обсуждения стали: изменения в краевом бюджете, благодаря которым, как рассказал председатель АКЗС Александр Романенко, заработная плата работников бюджетной сферы в Алтайском крае вырастет на 16,6%; регулирование отношений в области оборота земель сельскохозяйственного назначения, направленное на оптимизацию использования земель и повышение эффективности аграрного сектора; законопроекты об объединении поселений в Зональном, Кулундинском и Немецком национальном районах для создания муниципальных округов.

39-я сессия АКЗС – в нашем фоторепортаже.