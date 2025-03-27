Строительство нового здания школы № 31 в Бийске начнут в 2025 году

Соответствующее решение принято на уровне правительства края и губернатора Виктора Томенко

27 марта 2025, 11:25, ИА Амител

Школьники / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительство нового здания школы № 31 в Бийске, о закрытии которой ранее распространялись слухи, планируется начать в 2025 году. Об этом на сессии АКЗС сообщил зампред правительства Алтайского края, министр финансов Данил Ситников.

Несколько лет назад здание школы № 31 демонтировали. Обучение 436 учеников организовали на базе школ № 1 и 4. Начальные классы обучаются в школе № 1, среднее и старшее звенья – в школе № 4. В учреждении в полном объеме проводятся образовательный, воспитательный процессы и внеурочная деятельность. Детей возят на обучение двумя автобусами.Ситников отметил, что решение о строительстве нового здания школы № 31 принято давно на уровне правительства края и губернатора Виктора Томенко.

"Мы ни на секунду от реализации не отклонились. Проектно-сметная документация на школу была разработана в конце 2024 года. В настоящее время идет работа над проектно-сметной документацией – на техприсоединение данного социального объекта. По ее завершению, в соответствии с поручением губернатора Алтайского края, мы приступим к началу строительства данной школы в 2025 году силами краевого учреждения "Алтайстройзаказчик", – рассказал зампред правительства.

Ранее в Барнауле достроили второй корпус барнаульского лицея № 52 в Индустриальном районе, который откроет двери с 1 сентября.