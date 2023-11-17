Поддержка Украины может привести к распаду США, заявили в Госдуме
По мнению Михаила Шеремета, помощь Киеву грозит Вашингтону серьезными проблемами с экономикой и протестами
17 ноября 2023, 13:30, ИА Амител
Поддержка Украины может привести к распаду США, сказал агентству РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
По его мнению, помощь Киеву может обернуться "скатыванием американской экономики в пропасть" и "росту высоких протестных настроений и так максимально погрязших в долгах простых американцев".
Гражданское неповиновение в итоге создаст "предпосылки для распада страны на более независимые и лояльные к своим гражданам государства", отметил парламентарий.
В начале ноября стало известно, что США сокращают пакеты военной помощи Украине из-за истощения выделенных конгрессом средств.
14:14:27 17-11-2023
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14:23:08 17-11-2023
Предавший единожды предаст ещё не раз
18:53:55 17-11-2023
Мечтать не вредно. Пиндосы не тот народ, чтобы идти на поводу российских дИпутатов.
20:41:45 17-11-2023
Сейчас идет тотальное разложение, а вот потом будет распад. Или расползание продуктов гниения. Толко немного в другой части земного шара.