Поддержка Украины может привести к распаду США, заявили в Госдуме

По мнению Михаила Шеремета, помощь Киеву грозит Вашингтону серьезными проблемами с экономикой и протестами

17 ноября 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Поддержка Украины может привести к распаду США, сказал агентству РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По его мнению, помощь Киеву может обернуться "скатыванием американской экономики в пропасть" и "росту высоких протестных настроений и так максимально погрязших в долгах простых американцев".

Гражданское неповиновение в итоге создаст "предпосылки для распада страны на более независимые и лояльные к своим гражданам государства", отметил парламентарий.

В начале ноября стало известно, что США сокращают пакеты военной помощи Украине из-за истощения выделенных конгрессом средств.