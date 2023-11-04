У Вашингтона почти истощены средства для Киева

04 ноября 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

США сокращают пакеты военной помощи Киеву из-за истощения выделенных конгрессом средств, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости.

По ее словам, Белый дом начал передавать Киеву меньшие пакеты военного имущества, чтобы "растянуть возможности поддерживать страну на максимально долгий срок".

В связи с этим Жан-Пьер призвала конгресс скорее одобрить заявку президента Джо Байдена на дополнительные 60 млрд долларов для Украины.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи объемом примерно в 125 млн долларов.

На днях глава Пентагона Ллойд Остин допустил победу России над Украиной в том случае, если Запад перестанет ее поддерживать. Такого же мнения придерживаются и в самом Киеве.