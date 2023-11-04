НОВОСТИПолитика

США сокращают пакеты помощи Украине из-за нехватки денег

У Вашингтона почти истощены средства для Киева

04 ноября 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

США сокращают пакеты военной помощи Киеву из-за истощения выделенных конгрессом средств, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости.

По ее словам, Белый дом начал передавать Киеву меньшие пакеты военного имущества, чтобы "растянуть возможности поддерживать страну на максимально долгий срок".

В связи с этим Жан-Пьер призвала конгресс скорее одобрить заявку президента Джо Байдена на дополнительные 60 млрд долларов для Украины.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи объемом примерно в 125 млн долларов.

На днях глава Пентагона Ллойд Остин допустил победу России над Украиной в том случае, если Запад перестанет ее поддерживать. Такого же мнения придерживаются и в самом Киеве.

США украина

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

23:01:07 04-11-2023

Бедные!? Не знают куда им денег выслать!? То ли на Украину?! То ли Израилю?!...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров