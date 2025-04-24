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Поддубный назвал георгиевскую ленту флагом РФ

Георгиевскую ленту можно считать одним из знамен России, считает военкор

24 апреля 2025, 19:05, ИА Амител

80-метровая георгиевская лента в Барнауле / Фото: Минтранс Алтайского края
80-метровая георгиевская лента в Барнауле / Фото: Минтранс Алтайского края

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что георгиевскую ленту можно образно считать флагом и одним из знамен России. Его слова передает РИА Новости.

"Это теперь наш флаг, отчасти наше знамя, одно из. И, конечно, акция "Георгиевская ленточка", она упоминает, что потомки победителей – это мы. У нас спустя 80 лет до сих пор пытаются украсть победу, которую жизнью и здоровьем, неимоверными усилиями, подвигом вырвали у врага наши деды, прадеды. Допустить этого нельзя", – сказал военкор в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка".

Поддубный также отметил, что георгиевская лента стала "некой этической системой распознавания "свой-чужой", и остается этой системой уже 20 лет".

Ранее на въезде в Барнаул разместили 80-метровую георгиевскую ленту.

Россия

Комментарии 13

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Гость

19:16:55 24-04-2025

ну...
не флаг конечно, но не менее важный символ

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Гость

19:41:56 24-04-2025

И на фото, и в действительности никакой ленточки нет. Просто обыкновенный баннер с рисунком ленточки.

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Гость

20:04:41 24-04-2025

Ещё недавно за это на полигонах расстреливали тысячами. А ещё раньше - также знамя. В будущем ничего не поменяется господа-товарищи?

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Гость

20:11:16 24-04-2025

Поддубный кого победил?

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Гость

20:23:58 24-04-2025

Посмотрите с каким почтением ухаживают немцы за мемориалом павшим Советским воинам в Берлине.

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Гость

21:25:18 24-04-2025

Не примазывались бы власовцы к Великой СОВЕТСКОЙ(!) Победе ни предательским флагом своим, ни царской ленточкой Святого Жоржа, подменяющими истинный символ - водружённое над поверженным рейхстагом Красное Знамя!

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Гость

22:49:37 24-04-2025

Красное знамя - да, действительно знамя Победы.

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Гость

06:13:04 25-04-2025

Символ Победы в ВОВ - красный флаг СССР. Который боялись и уважали. А ленточки?

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Гость

07:24:00 25-04-2025

Опять краснопузые набежали…

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Гость

07:47:01 25-04-2025

Опять свинорылые в комментах набежали

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Гость

08:50:31 25-04-2025

Во время ВОВ Сталин разрешил Георгиевским кавалерам носить знаки отличия с такой лентой. Так-что эта лента была рядом со знаменем Победы. Среди полководцев ВОВ было много Георгиевских кавалеров.

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Гость

09:09:11 25-04-2025

Гость (08:50:31 25-04-2025) Во время ВОВ Сталин разрешил Георгиевским кавалерам носить з... Как это влияет на то, что символ Победы не георгиевская ленточка, а Красное знамя СССР? Не надо подменять символы Победы, а то на Запад значит наши правители возмущаются про подмену символов, про снос памятников, а сами тем же занимаются. Или нашим правителям можно?

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5454

10:57:49 25-04-2025

Красный флаг куда дели, иуды? А ведь я клялся его защищать. И многие клялись. И где красный флаг?

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