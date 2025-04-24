Поддубный назвал георгиевскую ленту флагом РФ

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что георгиевскую ленту можно образно считать флагом и одним из знамен России. Его слова передает РИА Новости.

"Это теперь наш флаг, отчасти наше знамя, одно из. И, конечно, акция "Георгиевская ленточка", она упоминает, что потомки победителей – это мы. У нас спустя 80 лет до сих пор пытаются украсть победу, которую жизнью и здоровьем, неимоверными усилиями, подвигом вырвали у врага наши деды, прадеды. Допустить этого нельзя", – сказал военкор в специальном видеообращении к старту акции "Георгиевская ленточка".