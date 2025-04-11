На въезде в Барнаул разместили 80-метровую георгиевскую ленту

Растяжку установили на автодороге "Мостовой переход через реку Обь"

11 апреля 2025, 16:15, ИА Амител

80-метровая георгиевская лента в Барнауле / Фото: Минтранс Алтайского края

На въезде в Барнаул установили растяжку в виде георгиевской ленты, длина которой составляет 80 метров, сообщает в своем Telegram-канале региональный Минтранс.

Как подчеркнул глава ведомства Алтайского края Андрей Подолян, георгиевская лента давно стала символом мужества, стойкости и патриотизма, который олицетворяет воспоминания о героизме и жертвах, принесенных ради мира и свободы.

"Установка такой растяжки символизирует дань уважения ветеранам и напоминает жителям и гостям региона о важности сохранения памяти о событиях прошлого. Подобные мероприятия помогают сохранять живую связь поколений и способствуют формированию у молодежи уважительного отношения к историческим событиям и традициям нашей страны", – отметил Подолян.

Растяжку с георгиевской лентой изготовили по заказу Центрального ДСУ специально к 9 Мая. В ее монтаже принял участие коллектив дорожно-строительного управления.

Ранее региональный Минтранс рассказал, как к 80-летию Победы в Алтайском крае украшают дороги баннерами и билбордами.