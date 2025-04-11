На въезде в Барнаул разместили 80-метровую георгиевскую ленту
Растяжку установили на автодороге "Мостовой переход через реку Обь"
11 апреля 2025, 16:15, ИА Амител
На въезде в Барнаул установили растяжку в виде георгиевской ленты, длина которой составляет 80 метров, сообщает в своем Telegram-канале региональный Минтранс.
Как подчеркнул глава ведомства Алтайского края Андрей Подолян, георгиевская лента давно стала символом мужества, стойкости и патриотизма, который олицетворяет воспоминания о героизме и жертвах, принесенных ради мира и свободы.
"Установка такой растяжки символизирует дань уважения ветеранам и напоминает жителям и гостям региона о важности сохранения памяти о событиях прошлого. Подобные мероприятия помогают сохранять живую связь поколений и способствуют формированию у молодежи уважительного отношения к историческим событиям и традициям нашей страны", – отметил Подолян.
Растяжку с георгиевской лентой изготовили по заказу Центрального ДСУ специально к 9 Мая. В ее монтаже принял участие коллектив дорожно-строительного управления.
Ранее региональный Минтранс рассказал, как к 80-летию Победы в Алтайском крае украшают дороги баннерами и билбордами.
17:18:58 11-04-2025
Нельзя ль узнать цену вопроса? Как по-моему, так это абсолютно бесполезное дело. Детям войны (скорее, младенцам) выдали к юбилею победы аж по 5 тыщ. Это сильно, какая забота! Вот моему отцу в 41-м было 15 лет, и он пошёл работать в шахту, ибо мужиков призвали на фронт. 12-часовая смена, за которую надо было перекидать (вручную, большой лопатой!) 12 тонн угля. И так каждый день, и это не пятидневка, после которой аж два выходных. Нынешние подростки выше, крупнее, сил у них больше, да вот только есть у меня сильные сомнения, что кто-то из них смог так работать. А сегодня доброе государство такую щедрость проявило, что хочется плеваться. За ту в прямом смысле борьбу за существование не грех к великой дате и 500 тыщ отвалить, казна и не заметит, столько сегодня осталось от того поколения, которому мы обязаны всем. Но чинушам проще ленточку натянуть. Эпитетов приводить не буду, они сами их знают.
17:31:51 11-04-2025
Каким боком касается георгиевская лента СОВЕТСКОЙ Победы над фашизмом, одержанной под КРАСНЫМ Знаменем?
19:15:30 11-04-2025
Гость (17:31:51 11-04-2025) Каким боком касается георгиевская лента СОВЕТСКОЙ Победы над... Гвардейская лента не равно георгиевская, хе-хе . Но "эти ..." не знают разницы, ибо егэ .
22:24:04 11-04-2025
Мое мнение, материальная поддержка и душевное внимание поколению ВОВ важнее ленточек.