Томенко принял участие в акции "Георгиевская лента" в Алтайском крае раньше остальных

Памятный символ главе региона вручил командир юнармейского отряда "Пламя"

08 апреля 2025, 15:40, ИА Амител

Встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко с волонтерами / Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко присоединился к акции "Георгиевская лента". В своем Telegram-канале он рассказал, что стал участником проекта немного раньше его старта.

В этом году добровольцы Алтайского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и активисты Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут вручать жителям георгиевские ленты с 24 апреля по 9 мая. Действовать будут более 180 точек выдачи. Поучаствовать в акции могут все жители региона старше 14 лет.

"Ежегодно миллионы людей в разных странах мира надевают георгиевскую ленточку накануне Дня Победы. Это важный и понятный на любом языке символ Победы в Великой Отечественной войне. Символ того, что мы помним и чтим подвиги старшего поколения. Символ нашего единства и в мирные времена, и когда необходимо отстаивать интересы Родины с оружием в руках", – написал Томенко.

Глава региона присоединился к акции раньше остальных. Ленту губернатору вручил командир юнармейского отряда "Пламя", десятиклассник Краснощековской школы № 1 Данил Болдырев. Он принимал участие в недавней встрече Томенко с волонтерами.