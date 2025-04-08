Томенко принял участие в акции "Георгиевская лента" в Алтайском крае раньше остальных
Памятный символ главе региона вручил командир юнармейского отряда "Пламя"
08 апреля 2025, 15:40, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко присоединился к акции "Георгиевская лента". В своем Telegram-канале он рассказал, что стал участником проекта немного раньше его старта.
В этом году добровольцы Алтайского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и активисты Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут вручать жителям георгиевские ленты с 24 апреля по 9 мая. Действовать будут более 180 точек выдачи. Поучаствовать в акции могут все жители региона старше 14 лет.
"Ежегодно миллионы людей в разных странах мира надевают георгиевскую ленточку накануне Дня Победы. Это важный и понятный на любом языке символ Победы в Великой Отечественной войне. Символ того, что мы помним и чтим подвиги старшего поколения. Символ нашего единства и в мирные времена, и когда необходимо отстаивать интересы Родины с оружием в руках", – написал Томенко.
Глава региона присоединился к акции раньше остальных. Ленту губернатору вручил командир юнармейского отряда "Пламя", десятиклассник Краснощековской школы № 1 Данил Болдырев. Он принимал участие в недавней встрече Томенко с волонтерами.
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