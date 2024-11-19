Подготовка зимнего городка у Galaxy в Барнауле продолжается. Фото
Техническое открытие ожидается уже в эти выходные
19 ноября 2024, 20:59, ИА Амител
Зимний городок у ТРЦ Galaxy / Фото: amic.ru
Уже 23 ноября состоится техническое открытие зимнего городка у ТРЦ Galaxy в Барнауле. Сейчас там продолжают приготовления к работе: рабочие ровняют лед, часть праздничных конструкций уже остановлена, а торговые павильоны готовятся к встрече посетителей.
Как сейчас выглядит территория зимнего городка в центре Барнаула – в фоторепортаже amic.ru.
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