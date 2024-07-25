В России могут создать единую базу учета мигрантов
Также хотят ввести обязательное получение российской SIM-карты при въезде в страну
25 июля 2024, 15:26, ИА Амител
Мигранты / Источник фото: unsplash.com
Следственный комитет предложил создать единую межведомственную базу учета мигрантов, пишет ТАСС.
В ней бы содержались сведения об иностранцах и миграционных потоках, в том числе по вопросам подлинности документов о владении русским языком.
Также СК предлагает ввести обязательное получение российской SIM-карты при въезде в страну, чтобы использовать ее для создания личного кабинета мигранта на "Госуслугах".
Ранее сообщили, что мигрантам могут запретить привозить семьи в Россию.
16:36:36 25-07-2024
Надо было лет 20 назад
23:55:13 25-07-2024
Гость (16:36:36 25-07-2024) Надо было лет 20 назад... Есть она.
18:18:02 25-07-2024
Оо, а ее до сих пор не было что ли?