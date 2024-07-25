В России могут создать единую базу учета мигрантов

Также хотят ввести обязательное получение российской SIM-карты при въезде в страну

25 июля 2024, 15:26, ИА Амител

Мигранты / Источник фото: unsplash.com

Следственный комитет предложил создать единую межведомственную базу учета мигрантов, пишет ТАСС.

В ней бы содержались сведения об иностранцах и миграционных потоках, в том числе по вопросам подлинности документов о владении русским языком.

Также СК предлагает ввести обязательное получение российской SIM-карты при въезде в страну, чтобы использовать ее для создания личного кабинета мигранта на "Госуслугах".

Ранее сообщили, что мигрантам могут запретить привозить семьи в Россию.