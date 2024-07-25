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В России могут создать единую базу учета мигрантов

Также хотят ввести обязательное получение российской SIM-карты при въезде в страну

25 июля 2024, 15:26, ИА Амител

Мигранты / Источник фото: unsplash.com
Мигранты / Источник фото: unsplash.com

Следственный комитет предложил создать единую межведомственную базу учета мигрантов, пишет ТАСС.

В ней бы содержались сведения об иностранцах и миграционных потоках, в том числе по вопросам подлинности документов о владении русским языком.

Также СК предлагает ввести обязательное получение российской SIM-карты при въезде в страну, чтобы использовать ее для создания личного кабинета мигранта на "Госуслугах".

Ранее сообщили, что мигрантам могут запретить привозить семьи в Россию.

инициативы Мигранты

Комментарии 3

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Гость

16:36:36 25-07-2024

Надо было лет 20 назад

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Musik

23:55:13 25-07-2024

Гость (16:36:36 25-07-2024) Надо было лет 20 назад... Есть она.

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Элен без ребят

18:18:02 25-07-2024

Оо, а ее до сих пор не было что ли?

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