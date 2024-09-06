Поднакопились вопросы. Барнаульцы вновь жалуются на "бестерминальный" маршрут № 47
Иногда пассажиры идут на принцип и не платят за проезд, если водители не предоставляют им терминал
06 сентября 2024, 14:00, ИА Амител
Жители Барнаула продолжают писать жалобы на маршрут № 47, где водителям якобы выдали терминалы для оплаты проезда, но при этом, как отмечают люди, не получается оплатить проезд банковскими картами, сообщает "Барнаул 22" в своем Telegram-канале.
"То терминал не работает, то его в принципе нет", – написала одна из жительниц города.
Напомним, барнаульцы еще в июле пожаловались на маршрут № 47, где должны были появиться терминалы для оплаты проезда банковской картой. 26 июля проверка показала, что терминалы есть, однако не все водители их предоставляют. 14 августа сообщили еще об одной проверке, в ходе которой выяснили, что нарушения продолжаются. В администрации города подчеркнули, что взяли этот вопрос на особый контроль.В паблике сообщили, что иногда пассажиры идут на принцип и не платят за проезд, если водители не предоставляют им терминал.
"Ехала на днях в маршрутке № 47 и услышала разговор пассажирок. Одна очень активная женщина учила других, как нужно вести себя на выходе, если водитель откажется дать терминал для оплаты. "Говорите, что у вас карта, поэтому либо он дает терминал, либо вы выходите без оплаты – и это не ваши проблемы. Нужно их так учить. Пусть возит бесплатно", – рассказала историю еще одна жительница Барнаула.
По словам барнаульцев, иногда из маршрутки выходят без оплаты четыре-пять пассажиров. Отсюда возникает вопрос: неужели выгоднее возить людей бесплатно, чем начать использовать терминалы?
14:06:40 06-09-2024
ага и 76 такой же
14:13:00 06-09-2024
Гость (14:06:40 06-09-2024) ага и 76 такой же... и 58. да их море в нашем городе... все хотят занизить доходы, чтобы потом скулить, что им денег не хватает...
14:18:22 06-09-2024
Администрация города целенаправленно уничтожает конкурентные маршруты . Так автобусы 1-го и 10-го маршрутов в 7.30 утра всего на линии не более 20. А закуплено 40 автобусов, где остальные?
01:25:41 07-09-2024
Гость (14:18:22 06-09-2024) Администрация города целенаправленно уничтожает конкурентные... Они же не по 24 часа ездят, у общественного транспорта несколько смен: одна утром, вот эти ваши 20 автобусов, и одна вечером. Неужели вы думаете, что кто-то будет возить людей с 5 утра до 23 вечера непрерывно? Я бы в автобус с таким водителем и честь не решилась. Тем более, водителей сейчас нехватка
14:40:43 06-09-2024
Вопрос на контроле написано же. Нет поводов для переживаний .
А с другой стороны, вы попробуйте надавить на человека, который вам заплатил, чтоб вы его не трогали. (Общее покровительство) Это обычно называется
17:11:43 06-09-2024
А я бы на месте водителей , таких «умных» пассажиров вообще бы не впускал в салон. Нет наличных, пошел вон.. И рассчитываться нужно сразу при входе в маршрутку, как в других нормальных городах. А не как в деревне Барнаул)
Молодцы волилы👍
21:16:10 06-09-2024
Кирилл (17:11:43 06-09-2024) А я бы на месте водителей , таких «умных» пассажиров вообще ... Таких водил-молодцов надо учить, вызвав наряд и все происходящее снимать на видео. Можно и СМИ пригласить.
23:25:02 06-09-2024
Кирилл (17:11:43 06-09-2024) А я бы на месте водителей , таких «умных» пассажиров вообще ... Мечтай...
Уверен, с таким подходом - водитель маршрутки это твой потолок, до которого ещё нужно дорасти.
10:11:52 11-09-2024
Кирилл (17:11:43 06-09-2024) А я бы на месте водителей , таких «умных» пассажиров вообще ... Водилы давно не молодцы. Водятелы эти ваши ахреневшие. Жаловаться только могут. И з/п у них хорошая. Сама рсчетку видела. Те, кто работает, а не жалуется.! Это их как раз таки на место надо уже поставить. Разврли частников, нигде порядка нет.
17:21:47 06-09-2024
Как я радовался когда запустили 47 маршрутку - сразу до Политеха ....
Руки прочь от 47 маршрута !!!
19:27:37 06-09-2024
Молодость (17:21:47 06-09-2024) Как я радовался когда запустили 47 маршрутку - сразу до Поли... Иди родину защищать, нечего штаны в университетах протирать
10:01:43 07-09-2024
Гость (19:27:37 06-09-2024) Иди родину защищать, нечего штаны в университетах протирать... ОТкуда ты знаешь, что я ее не защищал ?
22:31:47 06-09-2024
Молодость (17:21:47 06-09-2024) Как я радовался когда запустили 47 маршрутку - сразу до Поли... Это в каких годах 47 по Ленинскому ездил?
10:08:16 07-09-2024
Гость (22:31:47 06-09-2024) Это в каких годах 47 по Ленинскому ездил?... В годах, когда было не холодно - когда мечты наши были завернуты в фантики ...
15:21:10 07-09-2024
Молодость (10:08:16 07-09-2024) В годах, когда было не холодно - когда мечты наши были завер... Им все равно этого не понять - им терминалы давай.
Хотя сами уже забыли когда ездили в маршрутках ... (((
08:05:59 07-09-2024
Никаких терминалов у водителей этого маршрута нет. О каком контроле речь? Перевозчику терминалы не нужны, это очевидно. А администрация работает только на словах. Так и платим только наличными.
13:15:29 07-09-2024
Ольга (08:05:59 07-09-2024) Никаких терминалов у водителей этого маршрута нет. О каком к... Терминалы не нужны водителям, без них они каждый день с налички процент отдают владельцу маршрута, остальное себе забирают, а с терминалов там выплаты точно не каждый день, да и с них владельцу всё-таки идёт, а он уже решает что там водителю)
13:56:43 07-09-2024
Ольга (08:05:59 07-09-2024) Никаких терминалов у водителей этого маршрута нет. О каком к... А перевозчик это кто ?
19:54:40 09-09-2024
Зри в корень (13:56:43 07-09-2024) А перевозчик это кто ?... Тот кто получил маршрут - тот и перевозчик
13:28:36 10-09-2024
Гость (19:54:40 09-09-2024) Тот кто получил маршрут - тот и перевозчик... а кто может получить маршрут ?
14:07:59 13-09-2024
Тоже хочу (13:28:36 10-09-2024) а кто может получить маршрут ?... кто документы оформит - тот и получит, кто же еще
08:22:25 14-09-2024
Очевидно же ... (14:07:59 13-09-2024) кто документы оформит - тот и получит, кто же еще ... И вот тут мы приходим к самому главному
Что оформить документы может лишь тот , кто может
А далеко не каждый может, даже если может
18:52:05 07-09-2024
...в 47 ехать не возможно,постоянно переполненные (сверх прибыль в карман по видимому а не в терминал) с старой Ленты в город и обратно с ТЦ Галактика пропускаешь эти 47 пачками, народ из дверей вываливается от большого количества...ей богу как бараны забиваются а альтернатив мало 110 раз в пятилетку поймаешь а 9 живьём увидеть это как в лотерею выиграть миллион.
21:37:18 07-09-2024
Игорь (18:52:05 07-09-2024) ... а 9 живьём увидеть это как в лотерею выиграть миллион. где купить выигрышные лотерейки? я за эту неделю 9-ку 2 раза видел!
08:34:51 08-09-2024
Вся идея маршрутных такси сведена на нет
10:24:12 09-09-2024
Хотели как лучше, получилось . (08:34:51 08-09-2024) Вся идея маршрутных такси сведена на нет... А какая была идея ?
12:54:28 09-09-2024
Мухи и котлеты (10:24:12 09-09-2024) А какая была идея ?... Изначально проезд в маршрутных такси стоил дороже.
Кому не жалко ездили на маршрутке, кто экономил ждал автобуса.
Маршрутки ездили быстро и всегда были полупустыми.
Сейчас практически у каждого свой автомобиль - а транспорт весь перегружен.
18:31:32 15-09-2024
Хотели как лучше, а получилось (12:54:28 09-09-2024) Изначально проезд в маршрутных такси стоил дороже.Кому н... Еще помню двух этажные автобусы ездили
Вот круть была
21:48:07 15-09-2024
Эх.. были годы ... (18:31:32 15-09-2024) Еще помню двух этажные автобусы ездилиВот круть была ... Я даже однажды специально проехала))
09:29:24 08-09-2024
Давайте уберем маршрутки это же не возможно , не недостойно ездить в них , они переполнены, нормальные нужны автобусы
02:05:36 09-09-2024
🤔 (09:29:24 08-09-2024) Давайте уберем маршрутки это же не возможно , не недостойно ... Не устраивает пользуйтесь такси.
08:26:57 09-09-2024
Гость (02:05:36 09-09-2024) Не устраивает пользуйтесь такси.... А что толку - по утрам все равно пробки
13:42:44 11-09-2024
Гость (02:05:36 09-09-2024) Не устраивает пользуйтесь такси.... Ты идиот?
10:15:30 11-09-2024
🤔 (09:29:24 08-09-2024) Давайте уберем маршрутки это же не возможно , не недостойно ... Транспорт должен быть государственным, тогда порядок будет.
10:07:46 15-09-2024
Гость (10:15:30 11-09-2024) Транспорт должен быть государственным, тогда порядок будет. ... Бардак не в клозетах, а в головах
10:12:10 08-09-2024
Так и 80 маршрут стал раз в час ездить, а в выходные в лучшем случае 1 на весь маршрут . Сомневаюсь, что это невыгодный маршрут, потому что через весь город и всегда много людей
18:41:09 08-09-2024
Вы имели ввиду выгодный или нужный для людей ?
02:03:23 09-09-2024
Мухи и котлеты (18:41:09 08-09-2024) Вы имели ввиду выгодный или нужный для людей ?... У меня друг водила очень принципиально делает расчет только при входе налом или переводом по номеру телефона и не какого терминала отказываются так платить он им говорит выходите из салона они говорят что только по карте оплатим проезд он им поясняет один раз что оплата производится наличными или через сбп перевод по номеру телефона и не как больше они тогда мы не куда не выйдем привезёшь бесплатно он им ок бесплатно я вести не кого не собираюсь я просто пока вы не оплатите проезд способами указанными выше или не покинете салон автобуса я с места не сдвинусь включает аварийки и стоит коаврясь в телефоне обычно хватает минут на 15-20 этого стояния эти принципиальные сразу портят как им сказали или выходят из салона а если остаются то все равно соглашаются на оплату как им сказано под давлением других пассажиров которым ехать нужно но именно с этими тётками эпично получилось их таких принципиальных сами мужики пассажиры из салона выкинули так как они из за них на работу опаздывали они на меня что не едешь друг сказал что пока эти две прекрасные дамы не оплатят проезд как им было предложено или не покинут салон автобуса я даже на метр с места не сдвинусь и слит просто за рулём дальше и все а мужики сказали либо платите как мы все заплатили либо выходите они опять свое оплатим только по терминалу и не как больше и не покинем автобус пока нам его не предоставят для оплаты проезда но мужики пассажиры и решили таких принципиальных выкинуть из автобуса как мешки с картошкой а друг знал что из автобуса вызинут и специаль встал прямо в луже ну мужики пассажиры и выкунил их в лужу м все и говорят другу все ипоехали он ок закрыл дверь им уехали тетки пытались куда то там жаловаться прошел месяц после этой истории друг как работает по такому принципу так и работает дальше. Его ИПшник (хозяин) что он такие принципы выставляет в курсе сам водила иногда собирается с ним и другими вдилами после работы расслабиться в гараже по болтать бутылочку раздатавить.
08:28:55 09-09-2024
Гость (02:03:23 09-09-2024) У меня друг водила очень принципиально делает расчет только ... Хорошая история - жаль что неправда ... )))
10:19:45 11-09-2024
Гость (02:03:23 09-09-2024) У меня друг водила очень принципиально делает расчет только ... Ну, так то можно. Должен быть выбор, не важно по терминалу или через перевод. А то некоторые ж только наличку принимают.
17:57:42 09-09-2024
Вот все они жалуются и жалуются что нет в 47 терминала. Радовались бы они что 47 ходят часто и можно уехать а как за проезд заплатить это другой вопрос. Если человек ездит каждый день на работу то он должен предусматреть все на перед и снять на личку заранее. Вот у нас 59 маршрут вообще фиг дождёшься и ничего мы не плачем. Радуемся тому что он пришёл и готовы заплатить хоть наличной хоть переводом. А водителей за их труд надо уважать, ведь с 5 утра и до позднего вечера работают и выслушиваю от пассажиров их притензий.
00:14:10 10-09-2024
Надя (17:57:42 09-09-2024) Вот все они жалуются и жалуются что нет в 47 терминала. Радо... Уважать чужой труд - как вы хватанули однако ...
10:56:24 11-09-2024
ОТ в Барнауле - это проявление маразма во всей красе. Пока быдло будет диктовать людям, как им рассчитываться за проезд, всё так и останется. Бездействие администрации, создающее некомфортные условия проживания людей в городе, явно антисоциально, т.е. противозаконно.