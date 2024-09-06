Поднакопились вопросы. Барнаульцы вновь жалуются на "бестерминальный" маршрут № 47

Иногда пассажиры идут на принцип и не платят за проезд, если водители не предоставляют им терминал

06 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Маршрут № 47 / Фото: сообщество транспорта Барнаула

Жители Барнаула продолжают писать жалобы на маршрут № 47, где водителям якобы выдали терминалы для оплаты проезда, но при этом, как отмечают люди, не получается оплатить проезд банковскими картами, сообщает "Барнаул 22" в своем Telegram-канале.

"То терминал не работает, то его в принципе нет", – написала одна из жительниц города.

Напомним, барнаульцы еще в июле пожаловались на маршрут № 47, где должны были появиться терминалы для оплаты проезда банковской картой. 26 июля проверка показала, что терминалы есть, однако не все водители их предоставляют. 14 августа сообщили еще об одной проверке, в ходе которой выяснили, что нарушения продолжаются. В администрации города подчеркнули, что взяли этот вопрос на особый контроль.В паблике сообщили, что иногда пассажиры идут на принцип и не платят за проезд, если водители не предоставляют им терминал.

"Ехала на днях в маршрутке № 47 и услышала разговор пассажирок. Одна очень активная женщина учила других, как нужно вести себя на выходе, если водитель откажется дать терминал для оплаты. "Говорите, что у вас карта, поэтому либо он дает терминал, либо вы выходите без оплаты – и это не ваши проблемы. Нужно их так учить. Пусть возит бесплатно", – рассказала историю еще одна жительница Барнаула.

По словам барнаульцев, иногда из маршрутки выходят без оплаты четыре-пять пассажиров. Отсюда возникает вопрос: неужели выгоднее возить людей бесплатно, чем начать использовать терминалы?