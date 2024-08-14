Водители маршрута № 47 в Барнауле продолжают прятать терминалы от пассажиров

На маршруте № 76 нарушение исправили

14 августа 2024, 15:18, ИА Амител

Автобус № 76 в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации Барнаула провел новый рейд по маршрутам №47 и №76. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Напомним, что ранее барнаульцы жаловались на маршруты. С 23 июля на них должны были появиться терминалы для оплаты проезда банковской карты. 26 июля проверка показала, что терминалы есть, однако не все водители их предоставляют.

Новая проверка показала, что на маршруте №76 нарушение исправили, однако на №47 водители нарушать продолжают.

"Комитет взял этот вопрос на особый контроль. С перевозчиком проведена претензионная работа. Он обещал устранить все недочеты. Рейды по проверке этих маршрутов будут продолжены", — заявили в мэрии.