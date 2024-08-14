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Водители маршрута № 47 в Барнауле продолжают прятать терминалы от пассажиров

На маршруте № 76 нарушение исправили

14 августа 2024, 15:18, ИА Амител

Автобус № 76 в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии
Автобус № 76 в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации Барнаула провел новый рейд по маршрутам №47 и №76. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Напомним, что ранее барнаульцы жаловались на маршруты. С 23 июля на них должны были появиться терминалы для оплаты проезда банковской карты. 26 июля проверка показала, что терминалы есть, однако не все водители их предоставляют.

Новая проверка показала, что на маршруте №76 нарушение исправили, однако на №47 водители нарушать продолжают.

"Комитет взял этот вопрос на особый контроль. С перевозчиком проведена претензионная работа. Он обещал устранить все недочеты. Рейды по проверке этих маршрутов будут продолжены", — заявили в мэрии.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 16

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горожанка

15:21:19 14-08-2024

терминалов нет ни в 58, ни в 18 маршрутах

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Гость

15:24:40 14-08-2024

Недавно ехали на маршрутке №2. В конце рабочего дня. Часов в 17.00. Водитель нервничал, что все рассчитываются картами через терминал. Ворчал, психовал. На площади Победы нервы у него сдали и он просто высадил всех пассажиров, отказавшись дальше ехать по маршруту.

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Гость

15:33:42 14-08-2024

терминалы так и будут глючить, не включаться и ломаться...) потому что нужен кэш))

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Гость

16:33:53 14-08-2024

За нал дешевле проезд сделайте, и будет вам Щасье!

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Урбанизко

09:55:40 15-08-2024

Гость (16:33:53 14-08-2024) За нал дешевле проезд сделайте, и будет вам Щасье!...

смысл как раз уйти от нала, оло

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Гость

16:39:26 14-08-2024

За такие "прятки" автобус конфисковывать! Полностью! С отправкой в войска

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Гость

17:09:37 14-08-2024

Любопытно чей кунг-фу таки в итоге окажется круче - перевозчика или администрации города? Ставлю на перевозчика. )

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владимир

17:56:59 14-08-2024

Гость (17:09:37 14-08-2024) Любопытно чей кунг-фу таки в итоге окажется круче - перевозч... 59 маршрут почти все без терминала и ничего

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Гость

17:24:34 14-08-2024

И тех и других на СВО - для профилактики. Пусть там в прятки поиграют.

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Гость

17:30:40 14-08-2024

На работе есть парень, он как раз на 47 на работы/с работы. Он спросил у водителя - в чем проблема с терминалами. Тот достал терминал, они оказывается есть поголовно у всех, вот только ни один водила их не дает пассажирам, и начал на повышенных тонах объяснять, что он мол не обезьянка каждому пассажиру набрать сумму на терминале, так мол давка на входе-выходе будет. А если еще кто-то решит наличными рассчитаться, то ему сдачу мол надо еще отдать. И вообще мол хозяин 47 маршрута купил самые дешевые терминалы из-за чего сумму в 35 рублей нужно набирать каждый раз заново. Сильно сомневаюсь в такой аргументации. Скорее всего дело просто в организации бизнеса этого ИП: как у таксистов - план набомбил в день, отдал хозяину, остальное себе на карман. И без налогов, и никто не знает сколько ты получаешь. Удобно же.

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Александр

20:52:35 14-08-2024

Гость (17:30:40 14-08-2024) На работе есть парень, он как раз на 47 на работы/с работы. ... По18 маршруту , умники могут и 18.00 сойти с с с линии. Сколько раз слышал по телефону ихнии разговоры. Типа я уже план сделал , поехал домой, в гараж, за пивом. А аремя 18.00 люди стоят ждут на конечке их. Уроды одним словом.

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Гость

12:19:38 16-08-2024

Гость (17:30:40 14-08-2024) На работе есть парень, он как раз на 47 на работы/с работы. ... Вполне может быть. Рядом с домом есть ларёк, там как раз такой терминал. Любая сумма выбивается пальчиками.

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Гость

12:30:13 16-08-2024

Гость (12:19:38 16-08-2024) Вполне может быть. Рядом с домом есть ларёк, там как раз так... Так в киосках ассортимент разный, поэтому надо выбирать товар. А тут.. в терминал только стоимость билета внесена.

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Гость

12:45:59 16-08-2024

Гость (12:30:13 16-08-2024) Так в киосках ассортимент разный, поэтому надо выбирать тов... Причем тут ассортимент? В той же замарашке, не говорю уже о всяких лентах и ашанах с эльдорадами, ассортимент намного больше. И кассир на кассе просто щелкает на кнопку как будет произведена оплата. Налом или картой. Это все зависит от программного обеспечения. В киосках стоит обычная касса поэтому и набирают сумму покупки на терминале.

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Пассажир

00:02:56 15-08-2024

Каждый день езжу на 47 ни разу терминала не видела.

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Гость

08:38:16 15-08-2024

Зато утром на 47-м маршрута 17-18 автобусов, в то время как на других 2-4, в лучшем случае 6. Вот и думайте. Администрации не нужен 47 маршрут судя по всему , они же 10-ку запустили. В то время когда 47 с конечной едет почти полный 10-ка от Ашана идет пустая.

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