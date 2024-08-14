Водители маршрута № 47 в Барнауле продолжают прятать терминалы от пассажиров
На маршруте № 76 нарушение исправили
14 августа 2024, 15:18, ИА Амител
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту администрации Барнаула провел новый рейд по маршрутам №47 и №76. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
Напомним, что ранее барнаульцы жаловались на маршруты. С 23 июля на них должны были появиться терминалы для оплаты проезда банковской карты. 26 июля проверка показала, что терминалы есть, однако не все водители их предоставляют.
Новая проверка показала, что на маршруте №76 нарушение исправили, однако на №47 водители нарушать продолжают.
"Комитет взял этот вопрос на особый контроль. С перевозчиком проведена претензионная работа. Он обещал устранить все недочеты. Рейды по проверке этих маршрутов будут продолжены", — заявили в мэрии.
15:21:19 14-08-2024
терминалов нет ни в 58, ни в 18 маршрутах
15:24:40 14-08-2024
Недавно ехали на маршрутке №2. В конце рабочего дня. Часов в 17.00. Водитель нервничал, что все рассчитываются картами через терминал. Ворчал, психовал. На площади Победы нервы у него сдали и он просто высадил всех пассажиров, отказавшись дальше ехать по маршруту.
15:33:42 14-08-2024
терминалы так и будут глючить, не включаться и ломаться...) потому что нужен кэш))
16:33:53 14-08-2024
За нал дешевле проезд сделайте, и будет вам Щасье!
09:55:40 15-08-2024
Гость (16:33:53 14-08-2024) За нал дешевле проезд сделайте, и будет вам Щасье!...
смысл как раз уйти от нала, оло
16:39:26 14-08-2024
За такие "прятки" автобус конфисковывать! Полностью! С отправкой в войска
17:09:37 14-08-2024
Любопытно чей кунг-фу таки в итоге окажется круче - перевозчика или администрации города? Ставлю на перевозчика. )
17:56:59 14-08-2024
Гость (17:09:37 14-08-2024) Любопытно чей кунг-фу таки в итоге окажется круче - перевозч... 59 маршрут почти все без терминала и ничего
17:24:34 14-08-2024
И тех и других на СВО - для профилактики. Пусть там в прятки поиграют.
17:30:40 14-08-2024
На работе есть парень, он как раз на 47 на работы/с работы. Он спросил у водителя - в чем проблема с терминалами. Тот достал терминал, они оказывается есть поголовно у всех, вот только ни один водила их не дает пассажирам, и начал на повышенных тонах объяснять, что он мол не обезьянка каждому пассажиру набрать сумму на терминале, так мол давка на входе-выходе будет. А если еще кто-то решит наличными рассчитаться, то ему сдачу мол надо еще отдать. И вообще мол хозяин 47 маршрута купил самые дешевые терминалы из-за чего сумму в 35 рублей нужно набирать каждый раз заново. Сильно сомневаюсь в такой аргументации. Скорее всего дело просто в организации бизнеса этого ИП: как у таксистов - план набомбил в день, отдал хозяину, остальное себе на карман. И без налогов, и никто не знает сколько ты получаешь. Удобно же.
20:52:35 14-08-2024
Гость (17:30:40 14-08-2024) На работе есть парень, он как раз на 47 на работы/с работы. ... По18 маршруту , умники могут и 18.00 сойти с с с линии. Сколько раз слышал по телефону ихнии разговоры. Типа я уже план сделал , поехал домой, в гараж, за пивом. А аремя 18.00 люди стоят ждут на конечке их. Уроды одним словом.
12:19:38 16-08-2024
Гость (17:30:40 14-08-2024) На работе есть парень, он как раз на 47 на работы/с работы. ... Вполне может быть. Рядом с домом есть ларёк, там как раз такой терминал. Любая сумма выбивается пальчиками.
12:30:13 16-08-2024
Гость (12:19:38 16-08-2024) Вполне может быть. Рядом с домом есть ларёк, там как раз так... Так в киосках ассортимент разный, поэтому надо выбирать товар. А тут.. в терминал только стоимость билета внесена.
12:45:59 16-08-2024
Гость (12:30:13 16-08-2024) Так в киосках ассортимент разный, поэтому надо выбирать тов... Причем тут ассортимент? В той же замарашке, не говорю уже о всяких лентах и ашанах с эльдорадами, ассортимент намного больше. И кассир на кассе просто щелкает на кнопку как будет произведена оплата. Налом или картой. Это все зависит от программного обеспечения. В киосках стоит обычная касса поэтому и набирают сумму покупки на терминале.
00:02:56 15-08-2024
Каждый день езжу на 47 ни разу терминала не видела.
08:38:16 15-08-2024
Зато утром на 47-м маршрута 17-18 автобусов, в то время как на других 2-4, в лучшем случае 6. Вот и думайте. Администрации не нужен 47 маршрут судя по всему , они же 10-ку запустили. В то время когда 47 с конечной едет почти полный 10-ка от Ашана идет пустая.