НОВОСТИТранспорт

В Барнауле водители автобусов продолжают принимать оплату за проезд на свои карты

Нарушения выявили в ходе рейда

12 августа 2024, 16:40, ИА Амител

Рейд по проверке общественного транспорта / Фото: barnaul.org

В Барнауле провели очередной рейд по проверке общественного транспорта, который вновь выявил нарушения в форме оплаты проезда, сообщает мэрия.

Проверку устроили на конечных остановках "Речной вокзал", "Спартак" и "Спартак-2". Проверяли автобусы на восьми маршрутах.

"На некоторых маршрутах <...> выявлено наличие табличек с номерами телефонов водителей для перевода оплаты проезда на карту", - отметили в комитете по дорожному хозяйству и транспорту. 

Перевозчикам направят шесть претензий. Рейды по проверке общественного транспорта будут продолжены.

Ранее в Барнауле проверили два маршрута, где "скрывают" от пассажиров терминалы для оплаты проезда.

Барнаульцы жалуются на два маршрута, где нет терминалов даже после их "появления"

Пассажиры уверяют, что водители не принимают переводы, а салоны увешаны надписями об отсутствии терминала
НОВОСТИТранспорт
Барнаул общественный транспорт проверки

Комментарии 14

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Гость

16:46:55 12-08-2024

Уже который очередной рейд и раз?А воз и ныне там...Может стоит сменить начальника минтранса Барнаула?Подчинённые,я смотрю,забили на его указания

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Гость

17:32:10 12-08-2024

Гость (16:46:55 12-08-2024) Уже который очередной рейд и раз?А воз и ныне там...Может ст... Это же не для результата, а для имитации процесса - проведены рейды, приняты меры (мы работали, какие к нам вопросы?).

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Гость

17:51:24 12-08-2024

Гость (16:46:55 12-08-2024) Уже который очередной рейд и раз?А воз и ныне там...Может ст... Это только в Барнауле разве? Это везде по краю так. Так что есть разрешение свыше.

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Гость

18:44:37 12-08-2024

Гость (16:46:55 12-08-2024) Уже который очередной рейд и раз?А воз и ныне там...Может ст... А вы что хотите? Что бы без проверок, подтверждающих претензии, устраивать показательные массовые казни? Разочарую, так нельзя. Нужно набрать доказательную базу, на основании которой потом расторгать договора на обслуживание. А не так просто: мы там что-то увидели в комментах на амике и давайте всем головы с плеч.

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Гость

06:05:43 13-08-2024

Гость (18:44:37 12-08-2024) А вы что хотите? Что бы без проверок, подтверждающих претенз...
Пешком вы скоро ходить будете. И поделом!

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Урбанизко

16:53:58 12-08-2024

Почему как альтернативу не внедрить оплату по QR-кодам, как в некоторых городах? вопрос "неработающих" терминалов сразу пропадает, показал на выходе

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Гость

16:59:13 12-08-2024

Вчера вообще водитель маршрута 47 попросил меня оплатить стоимостью проезда его мобильную связь.

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Гость

17:20:52 12-08-2024

Такие милые инспекторы, претензию они направили. Пальчиком погрозили. Какие страшные...
А сам перевозчик то ни сном ни духом. Вообще не ведает, что подчиненные творят...
Как быть, как быть то. Что же с ним поделать, если не послушается, будет еще шесть претензий! ВО!

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Гость

18:20:11 12-08-2024

Как уже надоели с этими терминалами, сколько можно высасывать проблему из пальца, ну нет такого закона, пользуйтесь услугами Гортранса и не будет проблем с терминалами, я вам сюда уже 5 раз копировала закон, а все стоните по терминалам в маршрутках, вы хоть застонитесь пока не появится закон обязывающий перевозчиков принимать расчет по терминалу их там не будет.

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Гость

00:02:48 13-08-2024

Гость (18:20:11 12-08-2024) Как уже надоели с этими терминалами, сколько можно высасыват... не нужен никакой особый закон. Достаточно администрации включить в контракт пункт об обязательном терминале в транспорте на маршруте. Не нравится перевозчику - пусть не участвует в тендере, уходит с маршрута, торгует трусами на базаре, там могут и не требовать терминал.

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Кхм...

18:35:44 12-08-2024

А на чьи карты они должны принимать оплату?

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Гость

08:11:26 13-08-2024

В воскресенье ехал на ГАЗели №60, за рулём- какая-то бабка... Висит объявление: "Просим при расчётом картами делать это заранее", и несколько листком с номерами телефонов +7 933 ... .. .. На выходе протягиваю карту, бабка шипит: "Мне не нужны ваши карты, мне наличка нужна!"... Вышел, не оплатив проезд. Считаю, что полностью прав.

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Гость

08:28:14 13-08-2024

Для того, чтобы искоренить зло, выражающееся в массе неучтёных денег, проходящих через маршрутчиков, надо понимать, как там всё устроено. А вот как- владелец маршп=рута и транспортного средства даёт водителю свою газельку с условием- ежедневно отдавать ему "гарантию", т.е. гарантированный доход, условно говоря, 5 тыс. руб., самостоятельно заправлять машину, и, при передаче машины сменщику, посетить автомойку. Всё, что остаётся "сверху", водила забирает себе. Как видите, в схеме нет пункта "уплата налогов", но есть жирная котлета, которая падает на карман перевозчику, а это, как вы понимаете, питательная среда для коррупции. А мы, граждане, не требуя оплаты безналом, способствуем тому, что чьи-то брошенные дети не получат алименты от папаши-водилы, мы оплатим лечение этих водил в гос. мед. учреждениях, оплатим безбедное существование чиновников и "коммерсантов", при этом на нас будут класть с прибором, когда мы будем возмущаться, что маршрутки ходят до 18:00 и в транспорте воняет...

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Гость

09:56:26 13-08-2024

Что произошло с 55-м маршрутом? Ходить стали гораздо реже. Выручают только переполненные маршрутки.

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