В Барнауле водители автобусов продолжают принимать оплату за проезд на свои карты
Нарушения выявили в ходе рейда
12 августа 2024, 16:40, ИА Амител
Рейд по проверке общественного транспорта / Фото: barnaul.org
В Барнауле провели очередной рейд по проверке общественного транспорта, который вновь выявил нарушения в форме оплаты проезда, сообщает мэрия.
Проверку устроили на конечных остановках "Речной вокзал", "Спартак" и "Спартак-2". Проверяли автобусы на восьми маршрутах.
"На некоторых маршрутах <...> выявлено наличие табличек с номерами телефонов водителей для перевода оплаты проезда на карту", - отметили в комитете по дорожному хозяйству и транспорту.
Перевозчикам направят шесть претензий. Рейды по проверке общественного транспорта будут продолжены.
Ранее в Барнауле проверили два маршрута, где "скрывают" от пассажиров терминалы для оплаты проезда.
16:46:55 12-08-2024
Уже который очередной рейд и раз?А воз и ныне там...Может стоит сменить начальника минтранса Барнаула?Подчинённые,я смотрю,забили на его указания
17:32:10 12-08-2024
Гость (16:46:55 12-08-2024) Уже который очередной рейд и раз?А воз и ныне там...Может ст... Это же не для результата, а для имитации процесса - проведены рейды, приняты меры (мы работали, какие к нам вопросы?).
17:51:24 12-08-2024
Гость (16:46:55 12-08-2024) Уже который очередной рейд и раз?А воз и ныне там...Может ст... Это только в Барнауле разве? Это везде по краю так. Так что есть разрешение свыше.
18:44:37 12-08-2024
Гость (16:46:55 12-08-2024) Уже который очередной рейд и раз?А воз и ныне там...Может ст... А вы что хотите? Что бы без проверок, подтверждающих претензии, устраивать показательные массовые казни? Разочарую, так нельзя. Нужно набрать доказательную базу, на основании которой потом расторгать договора на обслуживание. А не так просто: мы там что-то увидели в комментах на амике и давайте всем головы с плеч.
06:05:43 13-08-2024
Гость (18:44:37 12-08-2024) А вы что хотите? Что бы без проверок, подтверждающих претенз...
Пешком вы скоро ходить будете. И поделом!
16:53:58 12-08-2024
Почему как альтернативу не внедрить оплату по QR-кодам, как в некоторых городах? вопрос "неработающих" терминалов сразу пропадает, показал на выходе
16:59:13 12-08-2024
Вчера вообще водитель маршрута 47 попросил меня оплатить стоимостью проезда его мобильную связь.
17:20:52 12-08-2024
Такие милые инспекторы, претензию они направили. Пальчиком погрозили. Какие страшные...
А сам перевозчик то ни сном ни духом. Вообще не ведает, что подчиненные творят...
Как быть, как быть то. Что же с ним поделать, если не послушается, будет еще шесть претензий! ВО!
18:20:11 12-08-2024
Как уже надоели с этими терминалами, сколько можно высасывать проблему из пальца, ну нет такого закона, пользуйтесь услугами Гортранса и не будет проблем с терминалами, я вам сюда уже 5 раз копировала закон, а все стоните по терминалам в маршрутках, вы хоть застонитесь пока не появится закон обязывающий перевозчиков принимать расчет по терминалу их там не будет.
00:02:48 13-08-2024
Гость (18:20:11 12-08-2024) Как уже надоели с этими терминалами, сколько можно высасыват... не нужен никакой особый закон. Достаточно администрации включить в контракт пункт об обязательном терминале в транспорте на маршруте. Не нравится перевозчику - пусть не участвует в тендере, уходит с маршрута, торгует трусами на базаре, там могут и не требовать терминал.
18:35:44 12-08-2024
А на чьи карты они должны принимать оплату?
08:11:26 13-08-2024
В воскресенье ехал на ГАЗели №60, за рулём- какая-то бабка... Висит объявление: "Просим при расчётом картами делать это заранее", и несколько листком с номерами телефонов +7 933 ... .. .. На выходе протягиваю карту, бабка шипит: "Мне не нужны ваши карты, мне наличка нужна!"... Вышел, не оплатив проезд. Считаю, что полностью прав.
08:28:14 13-08-2024
Для того, чтобы искоренить зло, выражающееся в массе неучтёных денег, проходящих через маршрутчиков, надо понимать, как там всё устроено. А вот как- владелец маршп=рута и транспортного средства даёт водителю свою газельку с условием- ежедневно отдавать ему "гарантию", т.е. гарантированный доход, условно говоря, 5 тыс. руб., самостоятельно заправлять машину, и, при передаче машины сменщику, посетить автомойку. Всё, что остаётся "сверху", водила забирает себе. Как видите, в схеме нет пункта "уплата налогов", но есть жирная котлета, которая падает на карман перевозчику, а это, как вы понимаете, питательная среда для коррупции. А мы, граждане, не требуя оплаты безналом, способствуем тому, что чьи-то брошенные дети не получат алименты от папаши-водилы, мы оплатим лечение этих водил в гос. мед. учреждениях, оплатим безбедное существование чиновников и "коммерсантов", при этом на нас будут класть с прибором, когда мы будем возмущаться, что маршрутки ходят до 18:00 и в транспорте воняет...
09:56:26 13-08-2024
Что произошло с 55-м маршрутом? Ходить стали гораздо реже. Выручают только переполненные маршрутки.