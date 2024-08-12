В Барнауле водители автобусов продолжают принимать оплату за проезд на свои карты

Нарушения выявили в ходе рейда

12 августа 2024, 16:40, ИА Амител

Рейд по проверке общественного транспорта / Фото: barnaul.org

В Барнауле провели очередной рейд по проверке общественного транспорта, который вновь выявил нарушения в форме оплаты проезда, сообщает мэрия.

Проверку устроили на конечных остановках "Речной вокзал", "Спартак" и "Спартак-2". Проверяли автобусы на восьми маршрутах.

"На некоторых маршрутах <...> выявлено наличие табличек с номерами телефонов водителей для перевода оплаты проезда на карту", - отметили в комитете по дорожному хозяйству и транспорту.

Перевозчикам направят шесть претензий. Рейды по проверке общественного транспорта будут продолжены.

Ранее в Барнауле проверили два маршрута, где "скрывают" от пассажиров терминалы для оплаты проезда.